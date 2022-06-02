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#<1 ... 21222324 Додано: Чет 02 чер, 2022 10:37 Re: Еміграція, заробітчанство Польша с 1 июля планирует отменить выплату 40 злотых на питание и проживание украинских беженцев. Об этом заявил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер



При этом Шефернакер добавил, что отмена выплат коснется не всех беженцев. А для инвалидов, многодетных, беременных женщин льготы могут быть расширены.

Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным... Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным... BIGor

Повідомлень: 6151 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 10:46 rjkz написав: [

Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?

Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают

А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. Gastarbaiter Повідомлень: 2137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 10:54 Gastarbaiter написав: А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.

Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы? Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы? alfredhaos

Повідомлень: 143 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 11:01 alfredhaos написав: Gastarbaiter написав: А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.

Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы? Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?

Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.

Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Gastarbaiter Повідомлень: 2137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 11:10 Gastarbaiter написав: Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.

Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.

Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии alfredhaos

Повідомлень: 143 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 11:16 alfredhaos написав: Gastarbaiter написав: Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.

Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.

Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии

Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте. Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте. Gastarbaiter Повідомлень: 2137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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