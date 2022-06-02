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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Польша с 1 июля планирует отменить выплату 40 злотых на питание и проживание украинских беженцев. Об этом заявил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер

При этом Шефернакер добавил, что отмена выплат коснется не всех беженцев. А для инвалидов, многодетных, беременных женщин льготы могут быть расширены.

Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:46

  rjkz написав:[
Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?
Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают

А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:54

  Gastarbaiter написав:А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.

Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:01

  alfredhaos написав:
  Gastarbaiter написав:А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.

Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?

Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:10

  Gastarbaiter написав:Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.

Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:16

  alfredhaos написав:
  Gastarbaiter написав:Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.

Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии

Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте.
Gastarbaiter
 
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