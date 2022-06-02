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#<1 ... 21222324 Додано: Чет 02 чер, 2022 10:37 Re: Еміграція, заробітчанство Польша с 1 июля планирует отменить выплату 40 злотых на питание и проживание украинских беженцев. Об этом заявил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер



При этом Шефернакер добавил, что отмена выплат коснется не всех беженцев. А для инвалидов, многодетных, беременных женщин льготы могут быть расширены.

Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным... Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным... BIGor

Повідомлень: 6156 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 10:46 rjkz написав: [

Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?

Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают

А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. Gastarbaiter Повідомлень: 2137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 10:54 Gastarbaiter написав: А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.

Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы? Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы? alfredhaos

Повідомлень: 147 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 11:01 alfredhaos написав: Gastarbaiter написав: А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить. А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.

Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы? Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?

Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.

Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Gastarbaiter Повідомлень: 2137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 11:10 Gastarbaiter написав: Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.

Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.

Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии alfredhaos

Повідомлень: 147 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 11:16 alfredhaos написав: Gastarbaiter написав: Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.

Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR. Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.

Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии

Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте. Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте. Gastarbaiter Повідомлень: 2137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 чер, 2022 20:49 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Часто читаю про:" наших посылают в Германии на курсы учить язык". Да- посылают. Но какой % людей, в принципе, может и хочет учить язык? Курсы- интенсив, 5 дней в неделю по 3-4 часа. Это очень нелегко, при том, что язык сложный- артикли, склонение глаголов и существительных по лицам, падежам+ времена. Это не английский язык, где, в принципе, можно обойтись сначала 3- мя временами( ну, если просто для быта). Плюс, неожиданно: говорится и читается- не как пишется. Т.е. тоже свои заморочки с произношением, хотя и не такие жуткие, как в английском. Часто читаю про:" наших посылают в Германии на курсы учить язык". Да- посылают. Но какой % людей, в принципе, может и хочет учить язык? Курсы- интенсив, 5 дней в неделю по 3-4 часа. Это очень нелегко, при том, что язык сложный- артикли, склонение глаголов и существительных по лицам, падежам+ времена. Это не английский язык, где, в принципе, можно обойтись сначала 3- мя временами( ну, если просто для быта). Плюс, неожиданно: говорится и читается- не как пишется. Т.е. тоже свои заморочки с произношением, хотя и не такие жуткие, как в английском.



Тут некоторые сокрушаются "сколько денег вбухали" в репетиторов по языкам.

Я тоже в свое время платил и за себя и за жену и за детей.

Еще и руководство курсов все время просил об усилении интенсивности и было время, одновременно занимался на 2-х курсах ( и за оба платил + курсы жены+ курсы детей).

Тут народу предлагают нашару учиться немецкому В ГЕРМАНИИ. Да за такое и платить не жалко! Еще и на социале держат пока учат язык.

И это может быть шагом к натурализации, для тех кто захочет.

В ЮК - английский.

Те кто чем-то недоволен - просто "сильно много кушайт, в смысле зажрались" (с).

Даже, если человек решит возвращаться в Украину, у него будет какой-то уровень языка. Возможно, это поможет в трудоустройстве, может ПОТОМ он решит вернуться в Германию/Швейцарию/Австрию кто там еще на дойче шпрехает? Тут некоторые сокрушаются "сколько денег вбухали" в репетиторов по языкам.Я тоже в свое время платил и за себя и за жену и за детей.Еще и руководство курсов все время просил об усилении интенсивности и было время, одновременно занимался на 2-х курсах ( и за оба платил + курсы жены+ курсы детей).Тут народу предлагают нашару учиться немецкому В ГЕРМАНИИ. Да за такое и платить не жалко! Еще и на социале держат пока учат язык.И это может быть шагом к натурализации, для тех кто захочет.В ЮК - английский.Те кто чем-то недоволен - просто "сильно много кушайт, в смысле зажрались" (с).Даже, если человек решит возвращаться в Украину, у него будет какой-то уровень языка. Возможно, это поможет в трудоустройстве, может ПОТОМ он решит вернуться в Германию/Швейцарию/Австрию кто там еще на дойче шпрехает?

Вы правильно пишете: кто хочет и может- выучит, но могут/ хотят не все. И от учителя/ репетитора зависит очень много. В свое время, мне очень повезло в Украине, когда дали контакт норм репетитора. До этого были такие, которым ставишь задачу, они за нее берутся, но через 1-2 урока понимаешь, что они не понимают, как этого достичь. И в Германии на курсах тоже разные преподаватели : и норм и так себе. И интенсивность изучения не всегда хорошо- нужно время, чтоб " разложилось по полочкам" в голове, тогда и дальше пойдет легче, тогда и интенсивности можно добавить.

До войны, когда обслуживалась у своего парикмахера, разговаривали с ней. Девушка- умница в своей профессии, на бытовом плане тоже умняш. В плане учебы, так и говорила : " мне не интересно, я бы не смогла столько учиться". И сейчас я вижу это на практике: приехало огромное множество 'работников индустрии ногтевого, макияжного и парикмахерского сервиса" и их мужья, родители. Не могут они учиться. Люди не понимают, что глагол спрягается по лицам, тупо пытаются учить фразы: " вас шприхст Ду?" А то, что "шприхст" это глагол "шпрехен"- для них высшая математика. И таких много. А, у умных и не ленивых, шанс есть, безусловно. Если сама Европа потом эту лавочку не закроет. Кстати, тоже есть мысль, что " ну, буду иметь язык на каком- то неплохом уровне"- будет легче в Украине/ Польше устроится. Вы правильно пишете: кто хочет и может- выучит, но могут/ хотят не все. И от учителя/ репетитора зависит очень много. В свое время, мне очень повезло в Украине, когда дали контакт норм репетитора. До этого были такие, которым ставишь задачу, они за нее берутся, но через 1-2 урока понимаешь, что они не понимают, как этого достичь. И в Германии на курсах тоже разные преподаватели : и норм и так себе. И интенсивность изучения не всегда хорошо- нужно время, чтоб " разложилось по полочкам" в голове, тогда и дальше пойдет легче, тогда и интенсивности можно добавить.До войны, когда обслуживалась у своего парикмахера, разговаривали с ней. Девушка- умница в своей профессии, на бытовом плане тоже умняш. В плане учебы, так и говорила : " мне не интересно, я бы не смогла столько учиться". И сейчас я вижу это на практике: приехало огромное множество 'работников индустрии ногтевого, макияжного и парикмахерского сервиса" и их мужья, родители. Не могут они учиться. Люди не понимают, что глагол спрягается по лицам, тупо пытаются учить фразы: " вас шприхст Ду?" А то, что "шприхст" это глагол "шпрехен"- для них высшая математика. И таких много. А, у умных и не ленивых, шанс есть, безусловно. Если сама Европа потом эту лавочку не закроет. Кстати, тоже есть мысль, что " ну, буду иметь язык на каком- то неплохом уровне"- будет легче в Украине/ Польше устроится.



В целом, я с Вами согласен.

Но в том, что выучить невозможно - нет.

Это я по себе сужу.

В школе я неучил не Инглиш, потом я его неучил в институте. Нафиг надо?

Потом меня пилили все друзья-знакомые, свалившие в Штаты, что учи - пригодится.

Я им - я не способен учить языки.

Когда появилась мотивация - аж бегом. За 2года и 3 месяца с абсолютного нуля до аппер, потом, после паузы до эдвенсд.

Но если мотивации нет - то это не лечится.

Хотя сидя в безопасной Европе и глядя на снесенный Мариуполь, была бы такая мотивация, что "китайский за ночь? Фигня вопрос!". В целом, я с Вами согласен.Но в том, что выучить невозможно - нет.Это я по себе сужу.В школе я неучил не Инглиш, потом я его неучил в институте. Нафиг надо?Потом меня пилили все друзья-знакомые, свалившие в Штаты, что учи - пригодится.Я им - я не способен учить языки.Когда появилась мотивация - аж бегом. За 2года и 3 месяца с абсолютного нуля до аппер, потом, после паузы до эдвенсд.Но если мотивации нет - то это не лечится.Хотя сидя в безопасной Европе и глядя на снесенный Мариуполь, была бы такая мотивация, что "китайский за ночь? Фигня вопрос!". rjkz

Повідомлень: 13136 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6880 раз. Подякували: 3907 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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