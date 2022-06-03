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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 чер, 2022 10:37
Польша с 1 июля планирует отменить выплату 40 злотых на питание и проживание украинских беженцев. Об этом заявил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер
При этом Шефернакер добавил, что отмена выплат коснется не всех беженцев. А для инвалидов, многодетных, беременных женщин льготы могут быть расширены.
Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным...
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:46
rjkz написав:
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Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?
Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают
А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:54
Gastarbaiter написав:
А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?
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alfredhaos
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:01
alfredhaos написав: Gastarbaiter написав:
А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?
Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:10
Gastarbaiter написав:
Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии
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alfredhaos
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:16
alfredhaos написав: Gastarbaiter написав:
Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии
Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 20:49
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Часто читаю про:" наших посылают в Германии на курсы учить язык". Да- посылают. Но какой % людей, в принципе, может и хочет учить язык? Курсы- интенсив, 5 дней в неделю по 3-4 часа. Это очень нелегко, при том, что язык сложный- артикли, склонение глаголов и существительных по лицам, падежам+ времена. Это не английский язык, где, в принципе, можно обойтись сначала 3- мя временами( ну, если просто для быта). Плюс, неожиданно: говорится и читается- не как пишется. Т.е. тоже свои заморочки с произношением, хотя и не такие жуткие, как в английском.
Тут некоторые сокрушаются "сколько денег вбухали" в репетиторов по языкам.
Я тоже в свое время платил и за себя и за жену и за детей.
Еще и руководство курсов все время просил об усилении интенсивности и было время, одновременно занимался на 2-х курсах ( и за оба платил + курсы жены+ курсы детей).
Тут народу предлагают нашару учиться немецкому В ГЕРМАНИИ. Да за такое и платить не жалко! Еще и на социале держат пока учат язык.
И это может быть шагом к натурализации, для тех кто захочет.
В ЮК - английский.
Те кто чем-то недоволен - просто "сильно много кушайт, в смысле зажрались" (с).
Даже, если человек решит возвращаться в Украину, у него будет какой-то уровень языка. Возможно, это поможет в трудоустройстве, может ПОТОМ он решит вернуться в Германию/Швейцарию/Австрию кто там еще на дойче шпрехает?
Вы правильно пишете: кто хочет и может- выучит, но могут/ хотят не все. И от учителя/ репетитора зависит очень много. В свое время, мне очень повезло в Украине, когда дали контакт норм репетитора. До этого были такие, которым ставишь задачу, они за нее берутся, но через 1-2 урока понимаешь, что они не понимают, как этого достичь. И в Германии на курсах тоже разные преподаватели : и норм и так себе. И интенсивность изучения не всегда хорошо- нужно время, чтоб " разложилось по полочкам" в голове, тогда и дальше пойдет легче, тогда и интенсивности можно добавить.
До войны, когда обслуживалась у своего парикмахера, разговаривали с ней. Девушка- умница в своей профессии, на бытовом плане тоже умняш. В плане учебы, так и говорила : " мне не интересно, я бы не смогла столько учиться". И сейчас я вижу это на практике: приехало огромное множество 'работников индустрии ногтевого, макияжного и парикмахерского сервиса" и их мужья, родители. Не могут они учиться. Люди не понимают, что глагол спрягается по лицам, тупо пытаются учить фразы: " вас шприхст Ду?" А то, что "шприхст" это глагол "шпрехен"- для них высшая математика. И таких много. А, у умных и не ленивых, шанс есть, безусловно. Если сама Европа потом эту лавочку не закроет. Кстати, тоже есть мысль, что " ну, буду иметь язык на каком- то неплохом уровне"- будет легче в Украине/ Польше устроится.
В целом, я с Вами согласен.
Но в том, что выучить невозможно - нет.
Это я по себе сужу.
В школе я неучил не Инглиш, потом я его неучил в институте. Нафиг надо?
Потом меня пилили все друзья-знакомые, свалившие в Штаты, что учи - пригодится.
Я им - я не способен учить языки.
Когда появилась мотивация - аж бегом. За 2года и 3 месяца с абсолютного нуля до аппер, потом, после паузы до эдвенсд.
Но если мотивации нет - то это не лечится.
Хотя сидя в безопасной Европе и глядя на снесенный Мариуполь, была бы такая мотивация, что "китайский за ночь? Фигня вопрос!".
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rjkz
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:33
Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.
Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.
Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)
Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.
Дама жила понятиями февраля месяца.
Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.
А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.
Так это еще отопительный сезон далеко.
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antey1969
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:26
antey1969 написав:
Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.
Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.
Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)
Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.
Дама жила понятиями февраля месяца.
Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.
А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.
Так это еще отопительный сезон далеко.
Так и в Польше она не застала отопительный сезон. Оплата коммунальных там 300злотых на человека минимум. Норма для семьи (2взрослых и ребёнок) 600злотых это летом. Зимой не знаю. Стоимость еды я бы сказала на уровне Киева. Аренда незначительно выше. Стоимость услуг значительно выше. Медицина, не тяжёлые случаи, мне в Украине намного проще за счёт частных кабинетов.
Вы сейчас в Германии? стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо. Я понимаю бигора с дешевой мивиной в Польше, всё хорошо до первого доктора ЖКТ будет. Очень дёшево выльется в очень дорого и больно. Оклады в Польше - выше, но услуги дороже. Чистота и уют, доступность услуг более равномерна по всей территории - согласна. Мы как-то спорили с друзьями и я поняла, что там хорошо где есть работа устраивающая окладом - всё
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stm
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:36
stm
спасибо, работа есть
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antey1969
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