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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41

  antey1969 написав:stm
спасибо, работа есть

Вот и результат :) где работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакурт :) даже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел )))
stm
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