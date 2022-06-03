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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41
antey1969 написав:stm
спасибо, работа есть
Вот и результат
где работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакурт
даже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел )))
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stm
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