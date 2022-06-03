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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41

  antey1969 написав:stm
спасибо, работа есть

Вот и результат :) где работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакурт :) даже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:32

  stm написав:Так и в Польше она не застала отопительный сезон. Оплата коммунальных там 300злотых на человека минимум. Норма для семьи (2взрослых и ребёнок) 600злотых это летом. Зимой не знаю. Стоимость еды я бы сказала на уровне Киева. Аренда незначительно выше. Стоимость услуг значительно выше. Медицина, не тяжёлые случаи, мне в Украине намного проще за счёт частных кабинетов.

На самом деле не так все печально. Квартиру 2-3 комнатную в крупном городе можно снять примерно за 1700-2500 злотых. Не убитую, с нормальной мебелью. Можно, разумеется, и дороже найти, тут уж кто к чему привык. Коммуналка за двушку при 2 взрослых и 1 ребенке выходит 670 примерно. Круглый год. На регулярные закупки (еда, хоз. товары) уходит примерно 1500 в месяц. Особо себя не ограничиваем, но стараемся брать продукты по акциям. Т.е. 1 средней зарплаты хватит на скромную (но не убогую!) жизнь семьи. Можно ли в Киеве или Львове прожить на среднюю з/п при таких вводных?
Единственное что в Украине было лучше - это платная медицина.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 03 чер, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:36

  antey1969 написав:Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.
Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.
Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)
Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.
Дама жила понятиями февраля месяца.
Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.
А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.
Так это еще отопительный сезон далеко.

Это как люди, что остались в Харькове, сейчас пишут, что в Харькове стало лучше, безопаснее, потому что они прочувствовали весь ад марта, и теперь там относительно стало лучше. А люди, которые уехали 24 февраля, читают и возвращаются, но они возвращаются в свое 23-е февраля, а в Харькове все еще очень опасно, много проблем и разрушений.

Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше.
San
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