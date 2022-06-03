Вот и результат где работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакурт даже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел )))
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41
Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:32
На самом деле не так все печально. Квартиру 2-3 комнатную в крупном городе можно снять примерно за 1700-2500 злотых. Не убитую, с нормальной мебелью. Можно, разумеется, и дороже найти, тут уж кто к чему привык. Коммуналка за двушку при 2 взрослых и 1 ребенке выходит 670 примерно. Круглый год. На регулярные закупки (еда, хоз. товары) уходит примерно 1500 в месяц. Особо себя не ограничиваем, но стараемся брать продукты по акциям. Т.е. 1 средней зарплаты хватит на скромную (но не убогую!) жизнь семьи. Можно ли в Киеве или Львове прожить на среднюю з/п при таких вводных?
Единственное что в Украине было лучше - это платная медицина.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 03 чер, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:36
Это как люди, что остались в Харькове, сейчас пишут, что в Харькове стало лучше, безопаснее, потому что они прочувствовали весь ад марта, и теперь там относительно стало лучше. А люди, которые уехали 24 февраля, читают и возвращаются, но они возвращаются в свое 23-е февраля, а в Харькове все еще очень опасно, много проблем и разрушений.
Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше.
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