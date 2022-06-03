Вот и результат где работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакурт даже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел )))
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41
Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:32
На самом деле не так все печально. Квартиру 2-3 комнатную в крупном городе можно снять примерно за 1700-2500 злотых. Не убитую, с нормальной мебелью. Можно, разумеется, и дороже найти, тут уж кто к чему привык. Коммуналка за двушку при 2 взрослых и 1 ребенке выходит 670 примерно. Круглый год. На регулярные закупки (еда, хоз. товары) уходит примерно 1500 в месяц. Особо себя не ограничиваем, но стараемся брать продукты по акциям. Т.е. 1 средней зарплаты хватит на скромную (но не убогую!) жизнь семьи. Можно ли в Киеве или Львове прожить на среднюю з/п при таких вводных?
Единственное что в Украине было лучше - это платная медицина.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 03 чер, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:36
Это как люди, что остались в Харькове, сейчас пишут, что в Харькове стало лучше, безопаснее, потому что они прочувствовали весь ад марта, и теперь там относительно стало лучше. А люди, которые уехали 24 февраля, читают и возвращаются, но они возвращаются в свое 23-е февраля, а в Харькове все еще очень опасно, много проблем и разрушений.
Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:49
Конкретно у нас аренда выросла из-за окончания эпидемии. В ковидные времена много людей разъехалось по своим родным городкам работать удаленно. А, и студентов тоже на удаленку отправляли. Плюс ввиду почти полного отсутствия туристов посуточники переориентировались на долгосрочную аренду. Сейчас пошел обратный процесс. Туристов топлы, через центр на машине уже приходится буквально пробиваться через потоки людей на переходах.
Второй фактор - рост процентных ставок. Взять квартирку в ипотеку под аренду - это народная забава в Польше. Только ленивый этим не занимался. Сейчас ставки выросли в 2 раза. Там, где раньше платеж по ипотеке получался, допустим, 1500, теперь приходится платить банку около 2500. Соответственно, возросшие расходы арендодатели перекладывают на возвращающихся арендаторов.
Третий фактор - рост минималки и в целом зарплат, всякие соц. выплаты и дотации. Как следствие, инфляция, уже измеряемая 2-значным числом.
Ну и сейчас еще беженцы добавились.
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