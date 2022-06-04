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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 22232425 Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41 antey1969 написав: stm

спасибо, работа есть спасибо, работа есть

Вот и результат где работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакурт даже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел ))) Вот и результатгде работа - там лучше всего. Самый яркий пример - какакуртдаже Алания - фуфуфу, а вот Анталия - лучше не найти даже если год рыбу не ел ))) stm

Повідомлень: 3434 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:32 stm написав: Так и в Польше она не застала отопительный сезон. Оплата коммунальных там 300злотых на человека минимум. Норма для семьи (2взрослых и ребёнок) 600злотых это летом. Зимой не знаю. Стоимость еды я бы сказала на уровне Киева. Аренда незначительно выше. Стоимость услуг значительно выше. Медицина, не тяжёлые случаи, мне в Украине намного проще за счёт частных кабинетов. Так и в Польше она не застала отопительный сезон. Оплата коммунальных там 300злотых на человека минимум. Норма для семьи (2взрослых и ребёнок) 600злотых это летом. Зимой не знаю. Стоимость еды я бы сказала на уровне Киева. Аренда незначительно выше. Стоимость услуг значительно выше. Медицина, не тяжёлые случаи, мне в Украине намного проще за счёт частных кабинетов.

На самом деле не так все печально. Квартиру 2-3 комнатную в крупном городе можно снять примерно за 1700-2500 злотых. Не убитую, с нормальной мебелью. Можно, разумеется, и дороже найти, тут уж кто к чему привык. Коммуналка за двушку при 2 взрослых и 1 ребенке выходит 670 примерно. Круглый год. На регулярные закупки (еда, хоз. товары) уходит примерно 1500 в месяц. Особо себя не ограничиваем, но стараемся брать продукты по акциям. Т.е. 1 средней зарплаты хватит на скромную (но не убогую!) жизнь семьи. Можно ли в Киеве или Львове прожить на среднюю з/п при таких вводных?

Единственное что в Украине было лучше - это платная медицина. На самом деле не так все печально. Квартиру 2-3 комнатную в крупном городе можно снять примерно за 1700-2500 злотых. Не убитую, с нормальной мебелью. Можно, разумеется, и дороже найти, тут уж кто к чему привык. Коммуналка за двушку при 2 взрослых и 1 ребенке выходит 670 примерно. Круглый год. На регулярные закупки (еда, хоз. товары) уходит примерно 1500 в месяц. Особо себя не ограничиваем, но стараемся брать продукты по акциям. Т.е. 1 средней зарплаты хватит на скромную (но не убогую!) жизнь семьи. Можно ли в Киеве или Львове прожить на среднюю з/п при таких вводных?Единственное что в Украине было лучше - это платная медицина. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 03 чер, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2139 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:36 antey1969 написав: Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.

Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.

Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)

Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.

Дама жила понятиями февраля месяца.

Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.

А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.

Так это еще отопительный сезон далеко. Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.Дама жила понятиями февраля месяца.Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.Так это еще отопительный сезон далеко.

Это как люди, что остались в Харькове, сейчас пишут, что в Харькове стало лучше, безопаснее, потому что они прочувствовали весь ад марта, и теперь там относительно стало лучше. А люди, которые уехали 24 февраля, читают и возвращаются, но они возвращаются в свое 23-е февраля, а в Харькове все еще очень опасно, много проблем и разрушений.



Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше. Это как люди, что остались в Харькове, сейчас пишут, что в Харькове стало лучше, безопаснее, потому что они прочувствовали весь ад марта, и теперь там относительно стало лучше. А люди, которые уехали 24 февраля, читают и возвращаются, но они возвращаются в свое 23-е февраля, а в Харькове все еще очень опасно, много проблем и разрушений.Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше. San

Повідомлень: 33416 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:49 San написав: Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше. Касаемо аренды зарубежом как пишет Gastarbaiter, я думаю, что аренда взлетела сейчас везде, где наши беженцы. Потому что часть из них все же могла позволить себе снять в аренду, часть живет на всякие гранты-компенсации, но это все равно создало спрос. И даже если таких 10-15%, то даже такая доля от общего числа мигрантов двинула ставки аренды выше.

Конкретно у нас аренда выросла из-за окончания эпидемии. В ковидные времена много людей разъехалось по своим родным городкам работать удаленно. А, и студентов тоже на удаленку отправляли. Плюс ввиду почти полного отсутствия туристов посуточники переориентировались на долгосрочную аренду. Сейчас пошел обратный процесс. Туристов топлы, через центр на машине уже приходится буквально пробиваться через потоки людей на переходах.

Второй фактор - рост процентных ставок. Взять квартирку в ипотеку под аренду - это народная забава в Польше. Только ленивый этим не занимался. Сейчас ставки выросли в 2 раза. Там, где раньше платеж по ипотеке получался, допустим, 1500, теперь приходится платить банку около 2500. Соответственно, возросшие расходы арендодатели перекладывают на возвращающихся арендаторов.

Третий фактор - рост минималки и в целом зарплат, всякие соц. выплаты и дотации. Как следствие, инфляция, уже измеряемая 2-значным числом.

Ну и сейчас еще беженцы добавились. Конкретно у нас аренда выросла из-за окончания эпидемии. В ковидные времена много людей разъехалось по своим родным городкам работать удаленно. А, и студентов тоже на удаленку отправляли. Плюс ввиду почти полного отсутствия туристов посуточники переориентировались на долгосрочную аренду. Сейчас пошел обратный процесс. Туристов топлы, через центр на машине уже приходится буквально пробиваться через потоки людей на переходах.Второй фактор - рост процентных ставок. Взять квартирку в ипотеку под аренду - это народная забава в Польше. Только ленивый этим не занимался. Сейчас ставки выросли в 2 раза. Там, где раньше платеж по ипотеке получался, допустим, 1500, теперь приходится платить банку около 2500. Соответственно, возросшие расходы арендодатели перекладывают на возвращающихся арендаторов.Третий фактор - рост минималки и в целом зарплат, всякие соц. выплаты и дотации. Как следствие, инфляция, уже измеряемая 2-значным числом.Ну и сейчас еще беженцы добавились. Gastarbaiter Повідомлень: 2139 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 05:55 stm написав: antey1969 написав: Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.

Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.

Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)

Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.

Дама жила понятиями февраля месяца.

Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.

А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.

Так это еще отопительный сезон далеко. Недавно из Польши с ребенком вернулась дальняя родственница. Живет в Центральной Украине.Из Польши всем жаловалась, что там все плохо и не так.Приехала, зашла в магазин и тут же получила шок. Как оказалось, в Польше продукты стоят намного дешевле. Сунулась на работу, а там уже всех перевели на пол-ставки （на минималку)Сейчас подала на загранпаспорт для ребенка и собирается назад в ненавистную Польшу.Дама жила понятиями февраля месяца.Для тех, кто в Украине, изменения происходят постепенно: там порезали, там чуть хуже, то пропало из продажи, то подорожало, здесь перестали убирать, там перестали следить за состоянием. И по ходу дела народ приспосабливается.А тех, кто выехал в марте и вернулся сейчас, изменения сильно впечатляют.Так это еще отопительный сезон далеко.

Так и в Польше она не застала отопительный сезон. Оплата коммунальных там 300злотых на человека минимум. Норма для семьи (2взрослых и ребёнок) 600злотых это летом. Зимой не знаю. Стоимость еды я бы сказала на уровне Киева. Аренда незначительно выше. Стоимость услуг значительно выше. Медицина, не тяжёлые случаи, мне в Украине намного проще за счёт частных кабинетов.

Вы сейчас в Германии? стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо. Я понимаю бигора с дешевой мивиной в Польше, всё хорошо до первого доктора ЖКТ будет. Очень дёшево выльется в очень дорого и больно. Оклады в Польше - выше, но услуги дороже. Чистота и уют, доступность услуг более равномерна по всей территории - согласна. Мы как-то спорили с друзьями и я поняла, что там хорошо где есть работа устраивающая окладом - всё Так и в Польше она не застала отопительный сезон. Оплата коммунальных там 300злотых на человека минимум. Норма для семьи (2взрослых и ребёнок) 600злотых это летом. Зимой не знаю. Стоимость еды я бы сказала на уровне Киева. Аренда незначительно выше. Стоимость услуг значительно выше. Медицина, не тяжёлые случаи, мне в Украине намного проще за счёт частных кабинетов.Вы сейчас в Германии? стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо. Я понимаю бигора с дешевой мивиной в Польше, всё хорошо до первого доктора ЖКТ будет. Очень дёшево выльется в очень дорого и больно. Оклады в Польше - выше, но услуги дороже. Чистота и уют, доступность услуг более равномерна по всей территории - согласна. Мы как-то спорили с друзьями и я поняла, что там хорошо где есть работа устраивающая окладом - всё



Смотрите, с некоторыми вариациями, но в глобализированном мире, стоимость жизни примерно стремится сравниваться. Да, есть своеобразные страны со странными ценами (типа Дании, Норвегии), но в остальном все что можно продать-купить на международном рынке, продается сопоставимо внутри стран.

Есть не столь существенные различия, которые обусловлены регуляторными правилами той или иной страны.

И в этих условиях надо руководствоваться где ты себя сможешь дороже продать или где проще зарабатыывать, если ты предприниматель.

Это помимо той инфраструктуры, которую имеет та или иная страна.

И вот Польша (до войны) как-то не выглядела ну уж настолько разительно лучше Украины, чтобы "все бросить и начинать новую жизнь с нуля" (с) .

Для жителей ЗУ - это традиционная альтернатива Киеву. Скажем так, привычка. Смотрите, с некоторыми вариациями, но в глобализированном мире, стоимость жизни примерно стремится сравниваться. Да, есть своеобразные страны со странными ценами (типа Дании, Норвегии), но в остальном все что можно продать-купить на международном рынке, продается сопоставимо внутри стран.Есть не столь существенные различия, которые обусловлены регуляторными правилами той или иной страны.И в этих условиях надо руководствоваться где ты себя сможешь дороже продать или где проще зарабатыывать, если ты предприниматель.Это помимо той инфраструктуры, которую имеет та или иная страна.И вот Польша (до войны) как-то не выглядела ну уж настолько разительно лучше Украины, чтобы "все бросить и начинать новую жизнь с нуля" (с) .Для жителей ЗУ - это традиционная альтернатива Киеву. Скажем так, привычка. rjkz

Повідомлень: 13142 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3911 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 07:04 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо. стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо.

Был очень удивлен стоимости продуктов в Германии. Риттер-спорт 90 копеек, пиво от 50 копеек. Да и немцы скорее всего тратят на продукты от силы 10% от зарплаты, а не так как наши большую часть зарплаты.

rjkz написав: И вот Польша (до войны) как-то не выглядела ну уж настолько разительно лучше Украины, чтобы "все бросить и начинать новую жизнь с нуля" (с) . И вот Польша (до войны) как-то не выглядела ну уж настолько разительно лучше Украины, чтобы "все бросить и начинать новую жизнь с нуля" (с) .

Как раз у меня был культурный шок от Польши, столько омна накидывали, а оказалось что очень крутая страна.

Кстати можно просмотреть ретроспективно выпуск



Надеюсь пацаны страдавшие от скучности Польши сейчас в окопах защищают нашу страну. Был очень удивлен стоимости продуктов в Германии. Риттер-спорт 90 копеек, пиво от 50 копеек. Да и немцы скорее всего тратят на продукты от силы 10% от зарплаты, а не так как наши большую часть зарплаты.Как раз у меня был культурный шок от Польши, столько омна накидывали, а оказалось что очень крутая страна.Кстати можно просмотреть ретроспективно выпускНадеюсь пацаны страдавшие от скучности Польши сейчас в окопах защищают нашу страну. BIGor

Повідомлень: 6165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 15:24 BIGor написав: stm написав: стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо. стоимость мяса, яиц, риса, овсянки, картошки, морковки, оливкового масла, обычного масла, яблок, бананов, огурцов и помидоров, сока, молока набрасайте в корзину и сравните с корзиной киевского Ашана или Сильпо.

Был очень удивлен стоимости продуктов в Германии. Риттер-спорт 90 копеек, пиво от 50 копеек. Да и немцы скорее всего тратят на продукты от силы 10% от зарплаты, а не так как наши большую часть зарплаты.

rjkz написав: И вот Польша (до войны) как-то не выглядела ну уж настолько разительно лучше Украины, чтобы "все бросить и начинать новую жизнь с нуля" (с) . И вот Польша (до войны) как-то не выглядела ну уж настолько разительно лучше Украины, чтобы "все бросить и начинать новую жизнь с нуля" (с) .

Как раз у меня был культурный шок от Польши, столько омна накидывали, а оказалось что очень крутая страна.

Кстати можно просмотреть ретроспективно выпуск



Надеюсь пацаны страдавшие от скучности Польши сейчас в окопах защищают нашу страну. Был очень удивлен стоимости продуктов в Германии. Риттер-спорт 90 копеек, пиво от 50 копеек. Да и немцы скорее всего тратят на продукты от силы 10% от зарплаты, а не так как наши большую часть зарплаты.Как раз у меня был культурный шок от Польши, столько омна накидывали, а оказалось что очень крутая страна.Кстати можно просмотреть ретроспективно выпускНадеюсь пацаны страдавшие от скучности Польши сейчас в окопах защищают нашу страну.



Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Да, работы намного больше, рабочих мест намного больше, работу (было по крайней мере) намного легче найти.

Переехать в Польщу намного легче чем, наверное, в любую другую страну.

Но и сами поляки (почему-то ?) ищут где лучше.

Поэтому, так думается, что Польша выгодно отличается от Украины, но есть лучше варианты и намного. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.Да, работы намного больше, рабочих мест намного больше, работу (было по крайней мере) намного легче найти.Переехать в Польщу намного легче чем, наверное, в любую другую страну.Но и сами поляки (почему-то ?) ищут где лучше.Поэтому, так думается, что Польша выгодно отличается от Украины, но есть лучше варианты и намного. rjkz

Повідомлень: 13142 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3911 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 16:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.В Украине до войны -(население 41 млн).В Польше -(население 38 млн).Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. BIGor

Повідомлень: 6165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 16:19 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.В Украине до войны -(население 41 млн).В Польше -(население 38 млн).Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Всьо, вирішено, в Польщі щастя Всьо, вирішено, в Польщі щастя Faceless

Модератор Повідомлень: 31564 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7524 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 16:29 Faceless написав: BIGor написав: rjkz написав: Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.В Украине до войны -(население 41 млн).В Польше -(население 38 млн).Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Всьо, вирішено, в Польщі щастя Всьо, вирішено, в Польщі щастя

Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов". Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов". BIGor

Повідомлень: 6165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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