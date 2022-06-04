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#<1 ... 23242526 Додано: Суб 04 чер, 2022 16:57 BIGor написав: rjkz написав: Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.В Украине до войны -(население 41 млн).В Польше -(население 38 млн).Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.



Нет, Вы меня не поняли.

Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.

Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.

Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.

Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.

Но ориентироваться надо-то на лучшее.



ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.

Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.

Грязно, есть там не хочется.

Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.

Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.

В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.

А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.



Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют) Нет, Вы меня не поняли.Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.Но ориентироваться надо-то на лучшее.ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.Грязно, есть там не хочется.Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украиныне называют) rjkz

Повідомлень: 13145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3914 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:01 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Всьо, вирішено, в Польщі щастя Всьо, вирішено, в Польщі щастя

Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов". Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".





НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.

ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. rjkz

Повідомлень: 13145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3914 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.В Украине до войны -(население 41 млн).В Польше -(население 38 млн).Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.



Нет, Вы меня не поняли.

Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.

Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.

Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.

Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.

Но ориентироваться надо-то на лучшее.



ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.

Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.

Грязно, есть там не хочется.

Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.

Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.

В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.

А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.



Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют) Нет, Вы меня не поняли.Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.Но ориентироваться надо-то на лучшее.ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.Грязно, есть там не хочется.Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украиныне называют) Їх і в Україні не називають ресторанами Їх і в Україні не називають ресторанами Faceless

Модератор Повідомлень: 31570 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7524 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:32 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав: Всьо, вирішено, в Польщі щастя Всьо, вирішено, в Польщі щастя

Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов". Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".





НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.

ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. "Київ пересічного" - звичайний, скромний, навіть без плінтусів прихованих "Київ пересічного" - звичайний, скромний, навіть без плінтусів прихованих Faceless

Модератор Повідомлень: 31570 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7524 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:38 rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав: Всьо, вирішено, в Польщі щастя Всьо, вирішено, в Польщі щастя

Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов". Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".





НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.

ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.

Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара... Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара... BIGor

Повідомлень: 6168 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:41 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.

Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).

И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.

Я про уровень доходов.

Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине. Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.Я про уровень доходов.Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.

Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

Уровень доходов конечно же "ненамного" выше. Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.В Украине до войны -(население 41 млн).В Польше -(население 38 млн).Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.



Нет, Вы меня не поняли.

Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.

Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.

Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.

Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.

Но ориентироваться надо-то на лучшее.



ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.

Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.

Грязно, есть там не хочется.

Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.

Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.

В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.

А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.



Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют) Нет, Вы меня не поняли.Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.Но ориентироваться надо-то на лучшее.ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.Грязно, есть там не хочется.Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украиныне называют)

Вы ушли в демагогию... Вы ушли в демагогию... BIGor

Повідомлень: 6168 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:42 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: [quote="5441901:Faceless"]Всьо, вирішено, в Польщі щастя [quote="5441901:Faceless"]Всьо, вирішено, в Польщі щастя

Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов". Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".





НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.

ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.

Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...[/quote]В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...[/quote]В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині Faceless

Модератор Повідомлень: 31570 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7524 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 чер, 2022 17:47 Faceless написав: BIGor написав: rjkz написав: НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.

ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.

Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара... Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара... В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині

На гугл картах покажіть тротуари біля метро Шулявка. Може вже зробили? На гугл картах покажіть тротуари біля метро Шулявка. Може вже зробили? BIGor

Повідомлень: 6168 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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