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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 чер, 2022 16:57
BIGor написав: rjkz написав:
Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.
Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).
И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.
Я про уровень доходов.
Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.
Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.
В Украине до войны - 109 ресторанов
(население 41 млн).
В Польше - 501 ресторанов
(население 38 млн).
Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли.
Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.
Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.
Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.
Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.
Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.
Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.
Грязно, есть там не хочется.
Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.
Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.
В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.
А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами
не называют)
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:01
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.
В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).
В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).
Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Всьо, вирішено, в Польщі щастя
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.
ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:31
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.
Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).
И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.
Я про уровень доходов.
Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.
Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.
В Украине до войны - 109 ресторанов
(население 41 млн).
В Польше - 501 ресторанов
(население 38 млн).
Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли.
Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.
Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.
Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.
Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.
Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.
Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.
Грязно, есть там не хочется.
Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.
Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.
В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.
А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами
не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:32
rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав:
Всьо, вирішено, в Польщі щастя
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.
ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
"Київ пересічного" - звичайний, скромний, навіть без плінтусів прихованих
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:38
rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав:
Всьо, вирішено, в Польщі щастя
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.
ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:41
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать.
Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы).
И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше.
Я про уровень доходов.
Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.
Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс.
В Украине до войны - 109 ресторанов
(население 41 млн).
В Польше - 501 ресторанов
(население 38 млн).
Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли.
Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине.
Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины.
Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами.
Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта.
Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно.
Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке.
Грязно, есть там не хочется.
Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки.
Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной.
В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище.
А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами
не называют)
Вы ушли в демагогию...
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:42
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
[quote="5441901:Faceless"]Всьо, вирішено, в Польщі щастя
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.
ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...[/quote]В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:47
Faceless написав: BIGor написав: rjkz написав:
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев.
ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...
В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині
На гугл картах покажіть тротуари біля метро Шулявка. Може вже зробили?
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