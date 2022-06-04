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rjkz написав:Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать. Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы). И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше. Я про уровень доходов. Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.
Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс. В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн). Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли. Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине. Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины. Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами. Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта. Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно. Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке. Грязно, есть там не хочется. Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки. Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной. В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище. А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
BIGor написав:Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс. В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн). Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Всьо, вирішено, в Польщі щастя
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев. ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
rjkz написав:Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать. Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы). И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше. Я про уровень доходов. Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.
Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс. В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн). Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли. Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине. Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины. Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами. Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта. Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно. Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке. Грязно, есть там не хочется. Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки. Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной. В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище. А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев. ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...
rjkz написав:Я ничегоо плохого про Польщу не хочу сказать. Мало того, она имеет такую динамику развития, что вполне может через 10-20 лет обогнать Германию (и не плохо-бы). И повторюсь - я НИКОГДА не был в Польше. Я про уровень доходов. Он НЕНАМНОГО выше того что доступно в Украине.
Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс. В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн). Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли. Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине. Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины. Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами. Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта. Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно. Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке. Грязно, есть там не хочется. Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки. Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной. В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище. А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
BIGor написав:[quote="5441901:Faceless"]Всьо, вирішено, в Польщі щастя
Не понял? Там же "всего НЕНАМНОГО выше уровень доходов".
НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев. ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...[/quote]В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині
rjkz написав:НЕНАМНОГО - это я писал про Киев. Просто про Киев. ВЫ сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
Ну как-то Киев сравнивать с забитой селухой в Польше - очень странно. Хотя был в селухе в Польше - в наличии тротуаров выложенных плиткой. А в Киеве такое редкость, помню еще 2-3 года назад около Шулявки вообще земля была вместо тротуара...
В Києві рідкість тротуари в плитці? Щось ви засиділися на малій батьківщині
На гугл картах покажіть тротуари біля метро Шулявка. Може вже зробили?
BIGor написав:Есть один показатель, об доходах (вполне показатель, если абстрагироваться от всяких ВВП на душу населения, а то сейчас начнут говорить об миллиардах теневых доходов). Возьмем количество ресторанов Макдональдс. В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн). Уровень доходов конечно же "ненамного" выше.
Нет, Вы меня не поняли. Я не подразумевал, что уровень доходов одинаков в Польше и Украине. Я имел ввиду, что он незначительно отличается. Причем не ПольшаVSУкраина, а ПольшаVSКиев. В среднем ПольшаVSУкраина ситуация совсем не в пользу Украины. Просто и Польшу можно сравнивать с намного более успешными странами. Равно и Украина - далеко не самая бедная страна. Для многих стран уровень жизни Украины - недостижимая мечта. Но ориентироваться надо-то на лучшее.
ЗЫ: когда речь заходит о Макдоналдсе, надо понимать, что (это по моему мнению и моим наблюдениям) Макдоналдс в Украине и остальном мире - это совершенно разные вещи. Когда я говорю кому-то, что "заехали в Мак мороженное (как вариант) поесть", то жители других стран это воспринимают это очень своеобразно. Украинский Макдоналдс - это совершенно другое. В США Мак - это дно. Начиная от качества и заканчивая обслуживанием. Хотя тэйк-эвей еще можно брать, но если вы берете большой заказ, то с вероятностью 80% вас наипут. Недоложат пару бургеров и/или нагетсов. Поэтому приходится каждый раз проверять. Сами котлеты в бургерах намного жирнее, чем в украинском маке. Грязно, есть там не хочется. Намного лучше БургерКинг. Но грязно опять-таки. Это вариант взять с собой и перекусить где-то в парке или на набережной. В Израиле, как мне говорили ситуация с Маком аналогичная. Днище. А вот в Сеуле Мак возле американской военной базы настолько отличный, что украинский-бы позавидовал. Не знаю, может в других местах другие. Корейцы очень благодарны американцам за все что они сделали и делают для Южной Кореи. Но я был только в одном Маке в Сеуле, поэтому не могу говорить в целом.
Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами
Выделено самим БИГором:
В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).