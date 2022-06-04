Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).
що каже про те, що рівень доходів населення України значно нижчий ніж в Польщі.[/quote]
Я не спорю, что В СРЕДНЕМ оно так и есть. Просто поставьте себя (если вы не крутите хвосты коровам в своем селе все еще) на место человека, который стоит перед выбором: ехать в Польшу или Киев. Это про ДОвойны. И выбор скажем так не то что однозначный. Есть аргументы как в пользу Киева так и в пользу Польши. Но можно и по другому ставить вопрос, условно: Киев или Канада. Польша или Великобритания. И так далее. И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.