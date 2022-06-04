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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:Їх і в Україні не називають ресторанами

https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... 0%BD%D1%96
24 рази згадуються як ресторани. Для мене це ресторан, ну ніяк не гендель або кафе.
Але смисл обговорення увели в сторону
я ж писав що
В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).
В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

що каже про те, що рівень доходів населення України значно нижчий ніж в Польщі.[/quote]

Я не спорю, что В СРЕДНЕМ оно так и есть.
Просто поставьте себя (если вы не крутите хвосты коровам в своем селе все еще) на место человека, который стоит перед выбором:
ехать в Польшу или Киев. Это про ДОвойны. И выбор скажем так не то что однозначный. Есть аргументы как в пользу Киева так и в пользу Польши.
Но можно и по другому ставить вопрос, условно:
Киев или Канада.
Польша или Великобритания.
И так далее.
И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.
rjkz
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