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В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).
що каже про те, що рівень доходів населення України значно нижчий ніж в Польщі.[/quote]
Я не спорю, что В СРЕДНЕМ оно так и есть. Просто поставьте себя (если вы не крутите хвосты коровам в своем селе все еще) на место человека, который стоит перед выбором: ехать в Польшу или Киев. Это про ДОвойны. И выбор скажем так не то что однозначный. Есть аргументы как в пользу Киева так и в пользу Польши. Но можно и по другому ставить вопрос, условно: Киев или Канада. Польша или Великобритания. И так далее. И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.
rjkz написав:Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами
"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.
Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.
Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно. Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна.