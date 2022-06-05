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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:Їх і в Україні не називають ресторанами

https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... 0%BD%D1%96
24 рази згадуються як ресторани. Для мене це ресторан, ну ніяк не гендель або кафе.
Але смисл обговорення увели в сторону
я ж писав що
В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).
В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).

що каже про те, що рівень доходів населення України значно нижчий ніж в Польщі.[/quote]

Я не спорю, что В СРЕДНЕМ оно так и есть.
Просто поставьте себя (если вы не крутите хвосты коровам в своем селе все еще) на место человека, который стоит перед выбором:
ехать в Польшу или Киев. Это про ДОвойны. И выбор скажем так не то что однозначный. Есть аргументы как в пользу Киева так и в пользу Польши.
Но можно и по другому ставить вопрос, условно:
Киев или Канада.
Польша или Великобритания.
И так далее.
И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 02:08

  Faceless написав:
rjkz написав:Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами

"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.

Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.

Якщо грубо спробувати порівняти купівельну спроможність, то хоча б можна взяти сайти типу Numbeo - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно.
Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 04:15

  zerocool написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами

"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.

Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.

Якщо грубо спробувати порівняти купівельну спроможність, то хоча б можна взяти сайти типу Numbeo - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно.
Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна.


Кстати, еще один из нюансов, связанных с деятельностью Макдоналдс в Украине.
Все знают Мак на Левобережке? Прямо у выхода из метро. По крайней мере в 90-х был.
Так вот, был у меня объект - пожарка Деснянского (тогда он по-другому назывался, кажется) района. Я тогда прорабом на дядю работал.
Приехал замеры делать, как раз кабинет начальника пожарки. Тут к нему интурист приходит, загорелый такой (то-ли индийского происхождения то-ли что-то типа того). Как в ходе бесседы выясняется - что-то вроде директора представительства Мака в Украине. В-общем, шестерка на побегушках (шютка).
И вот что они обсуждали - Макдоналдс Украина получили предписание от пожарников снести здание Мака на Левобережке по причине несоблюдения пожарного расстояния от рядом стоящего ....ЛАРЬКА. Их тогда было натыкано на каждом квадратном сантиметре и все внахалку.
Вот интурист и не мог понять - почему нальзя передвинуть ларек или снести его.
И с наивной верой в свою правоту показывал документы, что когда здание строили, то никакого ларька там не было и пожарники проект утвердили и потом при приемке тоже подписи пожарников стоят.
Ну очень наивный интурист попался.
А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело?
И подобная-же история случилась в Валди-Украина. Чопорные британцы не поняли намека украинских пожарников и не пощли на коррупционные действия, а закрыли представительство, склады и производство в Украине. Конкретно в городе Киев, наезд был совершен на территории ныне Святошинского района. 1999 год.
rjkz
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