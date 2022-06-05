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В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн). В Польше - 501 ресторанов (население 38 млн).
що каже про те, що рівень доходів населення України значно нижчий ніж в Польщі.[/quote]
Я не спорю, что В СРЕДНЕМ оно так и есть. Просто поставьте себя (если вы не крутите хвосты коровам в своем селе все еще) на место человека, который стоит перед выбором: ехать в Польшу или Киев. Это про ДОвойны. И выбор скажем так не то что однозначный. Есть аргументы как в пользу Киева так и в пользу Польши. Но можно и по другому ставить вопрос, условно: Киев или Канада. Польша или Великобритания. И так далее. И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.
rjkz написав:Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами
"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.
Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.
Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно. Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна.
rjkz написав:Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют)
Їх і в Україні не називають ресторанами
"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.
Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.
Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно. Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна.
Кстати, еще один из нюансов, связанных с деятельностью Макдоналдс в Украине. Все знают Мак на Левобережке? Прямо у выхода из метро. По крайней мере в 90-х был. Так вот, был у меня объект - пожарка Деснянского (тогда он по-другому назывался, кажется) района. Я тогда прорабом на дядю работал. Приехал замеры делать, как раз кабинет начальника пожарки. Тут к нему интурист приходит, загорелый такой (то-ли индийского происхождения то-ли что-то типа того). Как в ходе бесседы выясняется - что-то вроде директора представительства Мака в Украине. В-общем, шестерка на побегушках (шютка). И вот что они обсуждали - Макдоналдс Украина получили предписание от пожарников снести здание Мака на Левобережке по причине несоблюдения пожарного расстояния от рядом стоящего ....ЛАРЬКА. Их тогда было натыкано на каждом квадратном сантиметре и все внахалку. Вот интурист и не мог понять - почему нальзя передвинуть ларек или снести его. И с наивной верой в свою правоту показывал документы, что когда здание строили, то никакого ларька там не было и пожарники проект утвердили и потом при приемке тоже подписи пожарников стоят. Ну очень наивный интурист попался. А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело? И подобная-же история случилась в Валди-Украина. Чопорные британцы не поняли намека украинских пожарников и не пощли на коррупционные действия, а закрыли представительство, склады и производство в Украине. Конкретно в городе Киев, наезд был совершен на территории ныне Святошинского района. 1999 год.
rjkz написав:А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело? И подобная-же история случилась в Валди-Украина. Чопорные британцы не поняли намека украинских пожарников и не пощли на коррупционные действия, а закрыли представительство, склады и производство в Украине. Конкретно в городе Киев, наезд был совершен на территории ныне Святошинского района. 1999 год.
Отсюда приходим к выводу - больше коррупция -> меньше рабочих место -> меньше доходы местных аборигенов.
zerocool написав:З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.
Оце ви таке наївне пишете. Багато подорожував Україною - спробуйте хоч щось знайти в таких населених пунктах як Шостка, Тячів, Хотин - той ще квест просто хоч якусь кавярню знайти. Ну і в Джибуті та Конго Макдональдса теж нема напевно через дуже велику конкуренцію з місцевими ресторанами До речі, хоч хтось бачив в Україні ресторани з мішленівськми зірками?