#<1 ... 25262728> Додано: Суб 04 чер, 2022 23:17

https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... 0%BD%D1%96

24 рази згадуються як ресторани. Для мене це ресторан, ну ніяк не гендель або кафе.

Але смисл обговорення увели в сторону

я ж писав що

В Украине до войны - 109 ресторанов (население 41 млн).

Я не спорю, что В СРЕДНЕМ оно так и есть.

Просто поставьте себя (если вы не крутите хвосты коровам в своем селе все еще) на место человека, который стоит перед выбором:

ехать в Польшу или Киев. Это про ДОвойны. И выбор скажем так не то что однозначный. Есть аргументы как в пользу Киева так и в пользу Польши.

Но можно и по другому ставить вопрос, условно:

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

Додано: Нед 05 чер, 2022 02:08
Faceless написав: rjkz написав: Так что Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют) Їх і в Україні не називають ресторанами Їх і в Україні не називають ресторанами

"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.



Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.



Якщо грубо спробувати порівняти купівельну спроможність, то хоча б можна взяти сайти типу Numbeo - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison



Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно.

Додано: Нед 05 чер, 2022 04:15
zerocool написав: Faceless написав: rjkz написав: Так що Мак в мире в основном - это дешевая забегаловка (нигде их кроме Украины ресторанами не называют) Їх і в Україні не називають ресторанами Їх і в Україні не називають ресторанами

"Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.



Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.



Якщо грубо спробувати порівняти купівельну спроможність, то хоча б можна взяти сайти типу Numbeo - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison



Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно.

Кстати, еще один из нюансов, связанных с деятельностью Макдоналдс в Украине.

Все знают Мак на Левобережке? Прямо у выхода из метро. По крайней мере в 90-х был.

Так вот, был у меня объект - пожарка Деснянского (тогда он по-другому назывался, кажется) района. Я тогда прорабом на дядю работал.

Приехал замеры делать, как раз кабинет начальника пожарки. Тут к нему интурист приходит, загорелый такой (то-ли индийского происхождения то-ли что-то типа того). Как в ходе бесседы выясняется - что-то вроде директора представительства Мака в Украине. В-общем, шестерка на побегушках (шютка).

И вот что они обсуждали - Макдоналдс Украина получили предписание от пожарников снести здание Мака на Левобережке по причине несоблюдения пожарного расстояния от рядом стоящего ....ЛАРЬКА. Их тогда было натыкано на каждом квадратном сантиметре и все внахалку.

Вот интурист и не мог понять - почему нальзя передвинуть ларек или снести его.

И с наивной верой в свою правоту показывал документы, что когда здание строили, то никакого ларька там не было и пожарники проект утвердили и потом при приемке тоже подписи пожарников стоят.

Ну очень наивный интурист попался.

А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело?

Повідомлень: 13150 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 08:16 rjkz написав: А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело?

Додано: Нед 05 чер, 2022 08:16
Отсюда приходим к выводу - больше коррупция -> меньше рабочих место -> меньше доходы местных аборигенов.

Додано: Нед 05 чер, 2022 08:20 Re: Еміграція, заробітчанство
zerocool написав: З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.

Оце ви таке наївне пишете. Багато подорожував Україною - спробуйте хоч щось знайти в таких населених пунктах як Шостка, Тячів, Хотин - той ще квест просто хоч якусь кавярню знайти. Ну і в Джибуті та Конго Макдональдса теж нема напевно через дуже велику конкуренцію з місцевими ресторанами

До речі, хоч хтось бачив в Україні ресторани з мішленівськми зірками? Оце ви таке наївне пишете. Багато подорожував Україною - спробуйте хоч щось знайти в таких населених пунктах як Шостка, Тячів, Хотин - той ще квест просто хоч якусь кавярню знайти. Ну і в Джибуті та Конго Макдональдса теж нема напевно через дуже велику конкуренцію з місцевими ресторанамиДо речі, хоч хтось бачив в Україні ресторани з мішленівськми зірками? BIGor

Додано: Нед 05 чер, 2022 09:20
rjkz написав: Но можно и по другому ставить вопрос, условно:

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше. Но можно и по другому ставить вопрос, условно:Киев или Канада.Польша или Великобритания.И так далее.И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.

Додано: Нед 05 чер, 2022 09:39
Когда я смотрю на зарплаты "своих" техников/инженеров в Глазго, у меня всегда возникает вопрос "как нахрен можно на эти деньги там прожить???". И это, на минуточку, одна из ведущих мировых авиакомпаний.

Оце ви таке наївне пишете. Багато подорожував Україною - спробуйте хоч щось знайти в таких населених пунктах як Шостка, Тячів, Хотин - той ще квест просто хоч якусь кавярню знайти. Ну і в Джибуті та Конго Макдональдса теж нема напевно через дуже велику конкуренцію з місцевими ресторанами

До речі, хоч хтось бачив в Україні ресторани з мішленівськми зірками? Оце ви таке наївне пишете. Багато подорожував Україною - спробуйте хоч щось знайти в таких населених пунктах як Шостка, Тячів, Хотин - той ще квест просто хоч якусь кавярню знайти. Ну і в Джибуті та Конго Макдональдса теж нема напевно через дуже велику конкуренцію з місцевими ресторанамиДо речі, хоч хтось бачив в Україні ресторани з мішленівськми зірками?



Был в Киеве ресторан Анабель.

Я успел его посетить.

Там был мишленовский шеф. Единственный за всю историю.

Додано: Нед 05 чер, 2022 09:43
Был в Киеве ресторан Анабель.
Я успел его посетить.
Там был мишленовский шеф. Единственный за всю историю.
В этом ресторане "гуляли" Мишеля Платинни. Потом это фигурировало в коррупционном скандале о подкупе, в результате которого Украина получила Евро 2012.

Додано: Нед 05 чер, 2022 09:43
Gastarbaiter написав: rjkz написав: Но можно и по другому ставить вопрос, условно:

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше. Но можно и по другому ставить вопрос, условно:Киев или Канада.Польша или Великобритания.И так далее.И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.

Когда я смотрю на зарплаты "своих" техников/инженеров в Глазго, у меня всегда возникает вопрос "как нахрен можно на эти деньги там прожить???". И это, на минуточку, одна из ведущих мировых авиакомпаний. Когда я смотрю на зарплаты "своих" техников/инженеров в Глазго, у меня всегда возникает вопрос "как нахрен можно на эти деньги там прожить???". И это, на минуточку, одна из ведущих мировых авиакомпаний.



Так озвучте.

"Имя! Имя, сестра!" (с)

Додано: Нед 05 чер, 2022 09:47
Так озвучте.
"Имя! Имя, сестра!" (с)
Как раз шотландец произнес эту знаменитую фразу.

Додано: Нед 05 чер, 2022 09:47
rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: Но можно и по другому ставить вопрос, условно:

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.

Киев или Канада.

Польша или Великобритания.

И так далее.

И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше. Но можно и по другому ставить вопрос, условно:Киев или Канада.Польша или Великобритания.И так далее.И если в таком контексте ставить вопрос, то как Киев так и Польша примерно в равном проигрыше.

Когда я смотрю на зарплаты "своих" техников/инженеров в Глазго, у меня всегда возникает вопрос "как нахрен можно на эти деньги там прожить???". И это, на минуточку, одна из ведущих мировых авиакомпаний. Когда я смотрю на зарплаты "своих" техников/инженеров в Глазго, у меня всегда возникает вопрос "как нахрен можно на эти деньги там прожить???". И это, на минуточку, одна из ведущих мировых авиакомпаний.



Так озвучте.

"Имя! Имя, сестра!" (с)

Додано: Нед 05 чер, 2022 10:03
Компания "Бэкингем")))

Про инженеров особенно улыбнуло. Зарплаты западных инженеров нередко превосходят зарплаты среднестатистических айтишников

Компания "Бэкингем")))

Додано: Нед 05 чер, 2022 10:03
rjkz написав: Так озвучте.
"Имя! Имя, сестра!" (с)
Как раз шотландец произнес эту знаменитую фразу.

Повідомлень: 11222 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1515 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 10:03 rjkz написав: Так озвучте.

"Имя! Имя, сестра!" (с)

Как раз шотландец произнес эту знаменитую фразу. Так озвучте."Имя! Имя, сестра!" (с)Как раз шотландец произнес эту знаменитую фразу.

How much does an Aircraft Engineer in United Kingdom make?

The national average salary for an Aircraft Engineer is £40,177 per year in United Kingdom. Filter by location to see an Aircraft Engineer salaries in your area. Salaries estimates are based on 82 salaries submitted anonymously to Glassdoor by an Aircraft Engineer employees.



