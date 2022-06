Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 25262728 Додано: Нед 05 чер, 2022 10:16 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: zerocool написав: "Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.



Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.



Якщо грубо спробувати порівняти купівельну спроможність, то хоча б можна взяти сайти типу Numbeo - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison



Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно.

Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна. "Рєстораан" - це була примітивна калька при перекладі коли відкривали перші макдаки, і реально в розмові я таке чув тільки на росії, і то пізніше зійшло нанівець. То швидше за все, просто статистика скопійована з якогось російськомовного сайту.Але рахувати добробут кількістю макдаків - ну це особлива обдарованість, краще вже і валюту тоді міняти за індексом бігмака. З очевидних нюансів - в Україні закордонним мережам фастфуду та кав'ярень завжди було закріпитися складно через велику місцеву конкуренцію, коли за ті ж гроші вже пропонують щось набагато краще.Якщо грубо спробувати порівняти купівельну спроможність, то хоча б можна взяти сайти типу Numbeo -Звідти видно, що різниця доходи/ціни звичайно є, але дійсно не така велика поряд з іншими країнами. Але мене завжди дивували люди, які її використовують як головний аргумент для еміграції, якщо там не в 10 разів і еміграція не з Бангладешу, звичайно.Є просто дохєра інших факторів, і для кожного їхня вага теж різна.



Кстати, еще один из нюансов, связанных с деятельностью Макдоналдс в Украине.

Все знают Мак на Левобережке? Прямо у выхода из метро. По крайней мере в 90-х был.

Так вот, был у меня объект - пожарка Деснянского (тогда он по-другому назывался, кажется) района. Я тогда прорабом на дядю работал.

Приехал замеры делать, как раз кабинет начальника пожарки. Тут к нему интурист приходит, загорелый такой (то-ли индийского происхождения то-ли что-то типа того). Как в ходе бесседы выясняется - что-то вроде директора представительства Мака в Украине. В-общем, шестерка на побегушках (шютка).

И вот что они обсуждали - Макдоналдс Украина получили предписание от пожарников снести здание Мака на Левобережке по причине несоблюдения пожарного расстояния от рядом стоящего ....ЛАРЬКА. Их тогда было натыкано на каждом квадратном сантиметре и все внахалку.

Вот интурист и не мог понять - почему нальзя передвинуть ларек или снести его.

И с наивной верой в свою правоту показывал документы, что когда здание строили, то никакого ларька там не было и пожарники проект утвердили и потом при приемке тоже подписи пожарников стоят.

Ну очень наивный интурист попался.

А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело?

И подобная-же история случилась в Валди-Украина. Чопорные британцы не поняли намека украинских пожарников и не пощли на коррупционные действия, а закрыли представительство, склады и производство в Украине. Конкретно в городе Киев, наезд был совершен на территории ныне Святошинского района. 1999 год. Кстати, еще один из нюансов, связанных с деятельностью Макдоналдс в Украине.Все знают Мак на Левобережке? Прямо у выхода из метро. По крайней мере в 90-х был.Так вот, был у меня объект - пожарка Деснянского (тогда он по-другому назывался, кажется) района. Я тогда прорабом на дядю работал.Приехал замеры делать, как раз кабинет начальника пожарки. Тут к нему интурист приходит, загорелый такой (то-ли индийского происхождения то-ли что-то типа того). Как в ходе бесседы выясняется - что-то вроде директора представительства Мака в Украине. В-общем, шестерка на побегушках (шютка).И вот что они обсуждали - Макдоналдс Украина получили предписание от пожарников снести здание Мака на Левобережке по причине несоблюдения пожарного расстояния от рядом стоящего ....ЛАРЬКА. Их тогда было натыкано на каждом квадратном сантиметре и все внахалку.Вот интурист и не мог понять - почему нальзя передвинуть ларек или снести его.И с наивной верой в свою правоту показывал документы, что когда здание строили, то никакого ларька там не было и пожарники проект утвердили и потом при приемке тоже подписи пожарников стоят.Ну очень наивный интурист попался.А теперь, внимаение, вопрос - почему в Польше больше забегаловок Мак, чем в Украине? Только-ли в заработках дело?И подобная-же история случилась в Валди-Украина. Чопорные британцы не поняли намека украинских пожарников и не пощли на коррупционные действия, а закрыли представительство, склады и производство в Украине. Конкретно в городе Киев, наезд был совершен на территории ныне Святошинского района. 1999 год.



Той Мак досі є, і юридично називається, здається, "Кафе Літнє". Той Мак досі є, і юридично називається, здається, "Кафе Літнє". Faceless

Модератор Повідомлень: 31574 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7524 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 13:26 Faceless написав:

Той Мак досі є, і юридично називається, здається, "Кафе Літнє". Той Мак досі є, і юридично називається, здається, "Кафе Літнє".

Чисто посмеяться после мивины и пива. Маков в Киеве - 43. Варшава - 40. Зажиточный Киев Фейслеса налицо ))) Чисто посмеяться после мивины и пива. Маков в Киеве - 43. Варшава - 40. Зажиточный Киев Фейслеса налицо ))) stm

Повідомлень: 3435 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 19:41 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Так озвучте.

"Имя! Имя, сестра!" (с)

Как раз шотландец произнес эту знаменитую фразу. Так озвучте."Имя! Имя, сестра!" (с)Как раз шотландец произнес эту знаменитую фразу.

How much does an Aircraft Engineer in United Kingdom make?

The national average salary for an Aircraft Engineer is £40,177 per year in United Kingdom. Filter by location to see an Aircraft Engineer salaries in your area. Salaries estimates are based on 82 salaries submitted anonymously to Glassdoor by an Aircraft Engineer employees.



Ну вот примерно так. How much does an Aircraft Engineer in United Kingdom make?The national average salary for an Aircraft Engineer is £40,177 per year in United Kingdom. Filter by location to see an Aircraft Engineer salaries in your area. Salaries estimates are based on 82 salaries submitted anonymously to Glassdoor by an Aircraft Engineer employees.Ну вот примерно так.



1. Не берусь говорить категорично, так как никогда не интересовался Шотландией (хотя туристом, наверное, как нибудь надо будет выбраться), но странным кажется такой уровень зп для авиаинженеров.

2. Не про Шотландию, а про США, где у меня гораздо больше опыта, чтобы говорить уверенно, но, думаю, основной смысл того, что я хочу донести, будет понятен.

Уже на форуме финанс.юэй как-то выкладывали подобную "статистику" по тракдрайверам. Если ей верить, то дальнобойщики в США имеют в среднем около 37 куе в год. Это полнейшая чушь!!!! Еще и в СРЕДНЕМ! То есть, есть те, кто зарабатывает меньше? И настолько, чтобы это было в среднем? Такого нет даже близко. Дальнобой имеет зарплату за милляж, но самое скромное у них получается около 10 куе в месяц. Это 120 куе в год. САМОЕ СКРОМНОЕ. Это я не беру наших, которые в погоне за быстрыми деньгами уходят в рейс на 3 недели непрерывной работы. И могут и до 25 куе за месяц заработать, убивая здоровье.

Это про доверие к такого рода статистике. Реальность она не отражает никак.

3. Допускаю, что те цифры, что Вы привели соответствуют действительности, но не отражают реальности. Поясню на примере США.

Есть у меня довольно много знакомых, которые работают в МТА - это городская служба в которую входят сабвей и маршрутные автобусы.

Попасть туда очень непросто и довольно много желающих.

При этом, зарплаты там не очень-то и высокие.

Хелпер - от 22 долларов в час, но в течении 6 лет идет постепенное повышение до 33 долларов в час и таким остается уже, может какие-то корректировки на величину инфляции.

Мейнтенер - старт с 32,5 долларов в час, потом всякими курсами повышения квалификации, сертификатами и тд можно поднять примерно до 50+. Мейнтенеры с высокой сеньорити и в департментах, где это допускается, имеют еще овертаймы и доводят до 140 тысяч к год. Это эквивалент 70 в час, если-бы они работали не сверхурочно. Это относительно немного.

Инженеры стартуют с примерно 35 в час (70 в год) и постепенно куда-то растут.

А теперь внимание!

Есть знакомый инженер-электротехник, который работает на компанию, которая контрачит МТА, выполняют они ту-же работу, что и штатные инженеры и мейнтейнеры. Но зп у него 300 куе в год.

И у этого инженера, друг - мейнтейнер в МТА.

И если он приведет его работать в свою контору, то получит бонус 5 куе.

Но его друг с МТА туда не хочет идти.

Почему?

Ответ - бенефиты.

После 10 лет стажа работы в МТА, работнику (на ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ, хоть уборщику) будет гарантирована пенсия от МТА в дополнение к базовой сошиал секьюрити. И она будет в несколько раз больше (чем больше стаж работы в МТА и выше зарплата - тем выше пенсия) + после наступления пенсионного возраста на него и его супруга/супругу будет действовать пожизненная медицинская страховка.

Кроме того, несравнимо бОльшее количество больничных и отпускных дней.

И, МТА - это сити-джаб. С юнионом. С этой работы можно или самому уволиться или надо что-то такое учудить (например устроить драку с последствиями) чтобы уволили. Есть такая поговорка - Если вы идете работать на город, то город не берет вас на работу, а усыновляет.

В то-же время, зп на 300 куе не гарантирует, что завтра человек не будет уволен.

Кстати, этот инженер сам формирует себе пенсионный фонд - уже 3 квартиры в аренде.

Поэтому я допускаю, что Ваши авиаинженеры тоже имеют свои плюшки, которые дополняют зарплаты. В ДжиЭфКей (аэропорт НЙ) тоже одни из самых низких ставок.

Это там можно получить предложение с минимальной зп (15 долларов в час).

Но...тоже бенефиты. Там работают тысячи человек. 1. Не берусь говорить категорично, так как никогда не интересовался Шотландией (хотя туристом, наверное, как нибудь надо будет выбраться), но странным кажется такой уровень зп для авиаинженеров.2. Не про Шотландию, а про США, где у меня гораздо больше опыта, чтобы говорить уверенно, но, думаю, основной смысл того, что я хочу донести, будет понятен.Уже на форуме финанс.юэй как-то выкладывали подобную "статистику" по тракдрайверам. Если ей верить, то дальнобойщики в США имеют в среднем около 37 куе в год. Это полнейшая чушь!!!! Еще и в СРЕДНЕМ! То есть, есть те, кто зарабатывает меньше? И настолько, чтобы это было в среднем? Такого нет даже близко. Дальнобой имеет зарплату за милляж, но самое скромное у них получается около 10 куе в месяц. Это 120 куе в год. САМОЕ СКРОМНОЕ. Это я не беру наших, которые в погоне за быстрыми деньгами уходят в рейс на 3 недели непрерывной работы. И могут и до 25 куе за месяц заработать, убивая здоровье.Это про доверие к такого рода статистике. Реальность она не отражает никак.3. Допускаю, что те цифры, что Вы привели соответствуют действительности, но не отражают реальности. Поясню на примере США.Есть у меня довольно много знакомых, которые работают в МТА - это городская служба в которую входят сабвей и маршрутные автобусы.Попасть туда очень непросто и довольно много желающих.При этом, зарплаты там не очень-то и высокие.Хелпер - от 22 долларов в час, но в течении 6 лет идет постепенное повышение до 33 долларов в час и таким остается уже, может какие-то корректировки на величину инфляции.Мейнтенер - старт с 32,5 долларов в час, потом всякими курсами повышения квалификации, сертификатами и тд можно поднять примерно до 50+. Мейнтенеры с высокой сеньорити и в департментах, где это допускается, имеют еще овертаймы и доводят до 140 тысяч к год. Это эквивалент 70 в час, если-бы они работали не сверхурочно. Это относительно немного.Инженеры стартуют с примерно 35 в час (70 в год) и постепенно куда-то растут.А теперь внимание!Есть знакомый инженер-электротехник, который работает на компанию, которая контрачит МТА, выполняют они ту-же работу, что и штатные инженеры и мейнтейнеры. Но зп у него 300 куе в год.И у этого инженера, друг - мейнтейнер в МТА.И если он приведет его работать в свою контору, то получит бонус 5 куе.Но его друг с МТА туда не хочет идти.Почему?Ответ - бенефиты.После 10 лет стажа работы в МТА, работнику (на ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ, хоть уборщику) будет гарантирована пенсия от МТА в дополнение к базовой сошиал секьюрити. И она будет в несколько раз больше (чем больше стаж работы в МТА и выше зарплата - тем выше пенсия) + после наступления пенсионного возраста на него и его супруга/супругу будет действовать пожизненная медицинская страховка.Кроме того, несравнимо бОльшее количество больничных и отпускных дней.И, МТА - это сити-джаб. С юнионом. С этой работы можно или самому уволиться или надо что-то такое учудить (например устроить драку с последствиями) чтобы уволили. Есть такая поговорка - Если вы идете работать на город, то город не берет вас на работу, а усыновляет.В то-же время, зп на 300 куе не гарантирует, что завтра человек не будет уволен.Кстати, этот инженер сам формирует себе пенсионный фонд - уже 3 квартиры в аренде.Поэтому я допускаю, что Ваши авиаинженеры тоже имеют свои плюшки, которые дополняют зарплаты. В ДжиЭфКей (аэропорт НЙ) тоже одни из самых низких ставок.Это там можно получить предложение с минимальной зп (15 долларов в час).Но...тоже бенефиты. Там работают тысячи человек. rjkz

Повідомлень: 13156 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 20:24 Как-то на Пикабушке выкладывали вакансию от СпейсХ, инженера что-то около 50-60куе в год сравнивали с российской ЗП инженера в космонавтике(около 30 тыр /мес). Тык народу показалось, что маловато как-то для Маска. Не то народ идёт, чтобы портфолио набить или ещё есть какие бенефиты. Bolt Повідомлень: 1162 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 21:35 Bolt написав: Как-то на Пикабушке выкладывали вакансию от СпейсХ, инженера что-то около 50-60куе в год сравнивали с российской ЗП инженера в космонавтике(около 30 тыр /мес). Тык народу показалось, что маловато как-то для Маска. Не то народ идёт, чтобы портфолио набить или ещё есть какие бенефиты. Как-то на Пикабушке выкладывали вакансию от СпейсХ, инженера что-то около 50-60куе в год сравнивали с российской ЗП инженера в космонавтике(около 30 тыр /мес). Тык народу показалось, что маловато как-то для Маска. Не то народ идёт, чтобы портфолио набить или ещё есть какие бенефиты.



вообще как-то странно, в НЙ инженер-строитель - это 60 куе в год со старта на примерно год-два и это еще в русскоязычную фирму, а они те еще жлобы.

После примерно 2-х лет - 100+куе. Это не на какие-то супер-проекты, это может быть даже прораб над работягами ремонты квартир-домов.

И это ооочень мало. Это как вы сказали "резюме набить", что "работал инженером-строителем в американской ( ) фирме". После 2-3 лет при наличии языка можно искать что-то в американских фирмах и там потолок намного выше. До 200-250 куе в год реально. вообще как-то странно, в НЙ инженер-строитель - это 60 куе в год со старта на примерно год-два и это еще в русскоязычную фирму, а они те еще жлобы.После примерно 2-х лет - 100+куе. Это не на какие-то супер-проекты, это может быть даже прораб над работягами ремонты квартир-домов.И это ооочень мало. Это как вы сказали "резюме набить", что "работал инженером-строителем в американской () фирме". После 2-3 лет при наличии языка можно искать что-то в американских фирмах и там потолок намного выше. До 200-250 куе в год реально. rjkz

Повідомлень: 13156 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 21:39 У мну на последней работе инженером было около 300$ в месяц. Хочу в Америку. Bolt Повідомлень: 1162 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 21:51 Bolt написав: У мну на последней работе инженером было около 300$ в месяц. Хочу в Америку. У мну на последней работе инженером было около 300$ в месяц. Хочу в Америку.





Что Вы готовы для этого сделать?

Просто хотеть - мало. Что Вы готовы для этого сделать?Просто хотеть - мало. rjkz

Повідомлень: 13156 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 22:23 [quote="5442251:rjkz"]

Я уже слишком стар для эмиграции.

Да и не тот уровень. Bolt Повідомлень: 1162 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 22:44 Bolt написав: rjkz написав: Я уже слишком стар для эмиграции.

Да и не тот уровень. Я уже слишком стар для эмиграции.Да и не тот уровень.



Стар - понятие весьма условное.

Вам 90 лет?

Не тот уровень - это о чем? Стар - понятие весьма условное.Вам 90 лет?Не тот уровень - это о чем? rjkz

Повідомлень: 13156 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6888 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 22:51 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав: Я уже слишком стар для эмиграции.

Да и не тот уровень. Я уже слишком стар для эмиграции.Да и не тот уровень.



Стар - понятие весьма условное.

Вам 90 лет?

Не тот уровень - это о чем? Стар - понятие весьма условное.Вам 90 лет?Не тот уровень - это о чем?

45+

Уровень. В смысле после полутеха конструктором на львовском автобусом поработал несколько лет, но на не особо сложных вещах. Короче 3 к.

У нас кстати трое в Германию ещё 10 лет назад свалили. На Мерседесе(по автобусам) работают. Читал, что инж мех в Гермашке круто, больше 5к€ в месяц. Девка, одна инженером в Австралию. Там и женилась. 45+Уровень. В смысле после полутеха конструктором на львовском автобусом поработал несколько лет, но на не особо сложных вещах. Короче 3 к.У нас кстати трое в Германию ещё 10 лет назад свалили. На Мерседесе(по автобусам) работают. Читал, что инж мех в Гермашке круто, больше 5к€ в месяц. Девка, одна инженером в Австралию. Там и женилась. Bolt Повідомлень: 1162 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless