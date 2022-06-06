Bolt написав:
45+
Уровень. В смысле после полутеха конструктором на львовском автобусом поработал несколько лет, но на не особо сложных вещах. Короче 3 к.
У нас кстати трое в Германию ещё 10 лет назад свалили. На Мерседесе(по автобусам) работают. Читал, что инж мех в Гермашке круто, больше 5к€ в месяц. Девка, одна инженером в Австралию. Там и женилась.
45 - это может быть разное.
И развалина и полный сил мужик.
В первом случае - как правило последствия нездорового образа жизни, во втором - нет препятствий.
Мне тоже 45+. Никогда не курил практически. Почти не употребляю алкоголь. Веду физически активный образ жизни.
Инженер-механик и в США круто.
Даже на старт банально в лифтовую компанию пойти.
Сначала возьмут на обслуживание лифтов стажером с зп 18 в час, за год, если оставаться на выездах, поднимут до 30. Если крутой инженер-механик, который может находить решение сложных проблем - 50+.
Как-то познакомился с парнем из Хмельницкого, закончил институт Нацгвардии, пару лет отслужил и уехал. Никогда с механикой дел не имел. Пришел, научили на 18-ти в час, через год было 30, через 2 32+овертаймы. Но он так и остался на выездах. За пару лет скорей всего до 40 дотянет и это будет потолок. это 7200 в месяц брутто и около 6000 после вычета налогов. Правда Инглиш имеется.
У вас вроде как практически нет.
Из этих 6000 будет уходить до 2000 на жилье и комуналь и порядка 1,2-1,5 на продукты если готовить дома. Долларов 300 на остальные расходы.
Это у него еще жена не работает - с ребенком сидит маленьким. Когда пойдет работать, то будет намного веселее.