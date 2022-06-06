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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:13
Bolt написав: rjkz написав:
Стар - понятие весьма условное.
Вам 90 лет?
Не тот уровень - это о чем?
45+
Уровень. В смысле после полутеха конструктором на львовском автобусом поработал несколько лет, но на не особо сложных вещах. Короче 3 к.
У нас кстати трое в Германию ещё 10 лет назад свалили. На Мерседесе(по автобусам) работают. Читал, что инж мех в Гермашке круто, больше 5к€ в месяц. Девка, одна инженером в Австралию. Там и женилась.
45 - это может быть разное.
И развалина и полный сил мужик.
В первом случае - как правило последствия нездорового образа жизни, во втором - нет препятствий.
Мне тоже 45+. Никогда не курил практически. Почти не употребляю алкоголь. Веду физически активный образ жизни.
Инженер-механик и в США круто.
Даже на старт банально в лифтовую компанию пойти.
Сначала возьмут на обслуживание лифтов стажером с зп 18 в час, за год, если оставаться на выездах, поднимут до 30. Если крутой инженер-механик, который может находить решение сложных проблем - 50+.
Как-то познакомился с парнем из Хмельницкого, закончил институт Нацгвардии, пару лет отслужил и уехал. Никогда с механикой дел не имел. Пришел, научили на 18-ти в час, через год было 30, через 2 32+овертаймы. Но он так и остался на выездах. За пару лет скорей всего до 40 дотянет и это будет потолок. это 7200 в месяц брутто и около 6000 после вычета налогов. Правда Инглиш имеется.
У вас вроде как практически нет.
Из этих 6000 будет уходить до 2000 на жилье и комуналь и порядка 1,2-1,5 на продукты если готовить дома. Долларов 300 на остальные расходы.
Это у него еще жена не работает - с ребенком сидит маленьким. Когда пойдет работать, то будет намного веселее.
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rjkz
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:26
rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".
Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:07
Gastarbaiter написав:rjkz
, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".
Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Про США вы все правильно поняли.
Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).
Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
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rjkz
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:38
rjkz написав: Gastarbaiter написав:rjkz
, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".
Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Про США вы все правильно поняли.
Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).
Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни
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