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rjkz написав: Стар - понятие весьма условное. Вам 90 лет? Не тот уровень - это о чем?
45+ Уровень. В смысле после полутеха конструктором на львовском автобусом поработал несколько лет, но на не особо сложных вещах. Короче 3 к. У нас кстати трое в Германию ещё 10 лет назад свалили. На Мерседесе(по автобусам) работают. Читал, что инж мех в Гермашке круто, больше 5к€ в месяц. Девка, одна инженером в Австралию. Там и женилась.
45 - это может быть разное. И развалина и полный сил мужик. В первом случае - как правило последствия нездорового образа жизни, во втором - нет препятствий. Мне тоже 45+. Никогда не курил практически. Почти не употребляю алкоголь. Веду физически активный образ жизни. Инженер-механик и в США круто. Даже на старт банально в лифтовую компанию пойти. Сначала возьмут на обслуживание лифтов стажером с зп 18 в час, за год, если оставаться на выездах, поднимут до 30. Если крутой инженер-механик, который может находить решение сложных проблем - 50+. Как-то познакомился с парнем из Хмельницкого, закончил институт Нацгвардии, пару лет отслужил и уехал. Никогда с механикой дел не имел. Пришел, научили на 18-ти в час, через год было 30, через 2 32+овертаймы. Но он так и остался на выездах. За пару лет скорей всего до 40 дотянет и это будет потолок. это 7200 в месяц брутто и около 6000 после вычета налогов. Правда Инглиш имеется. У вас вроде как практически нет. Из этих 6000 будет уходить до 2000 на жилье и комуналь и порядка 1,2-1,5 на продукты если готовить дома. Долларов 300 на остальные расходы. Это у него еще жена не работает - с ребенком сидит маленьким. Когда пойдет работать, то будет намного веселее.
rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight". Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Gastarbaiter написав:rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight". Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Про США вы все правильно поняли. Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х). Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
Gastarbaiter написав:rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight". Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Про США вы все правильно поняли. Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х). Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни
Ох вже ці "програмісти в США", що отримують 250 через пару років після переїзду) Я знаю штук 7-8 US-айтішників, не всі "програмісти", частина менеджмент або QA, ніхто начебто на даний момент більше 150 не отримує, більшість у районі 100 або навіть менше, всі по кілька років у штатах. 250 - це вже дууже міцний сеньйор з 10-15+ р. досвідом і в жирній компанії (бажано НЕ гугл). Звичайно все це грос, з бонусами, але до податків.
Да просто заходимо на гласдор і бачимо середню цифру 113k - https://www.glassdoor.com/Salaries/us-p ... KO3,13.htm 75% програмістів отримують менше 200к, і це досить точна оцінка. Як я вже казав, 100к у Каліфорнії - ні про що, це дуже середнє життя та економія на медицині. Кажуть, бомжі на перехрестях часто-густо піднімають більше, без жартів, і вони ще жодних податків не платять.
Несподівано в Україні прямо зараз повно програмістів, які теж рубають по 100к и більше, зрозуміло, що за винятком фактора війни - в іншому рівень життя за ці ж гроші тупо незрівнянний.
zerocool написав:Несподівано в Україні прямо зараз повно програмістів, які теж рубають по 100к и більше, зрозуміло, що за винятком фактора війни - в іншому рівень життя за ці ж гроші тупо незрівнянний.
100к гривень на місяць - дійсно повно, але до чого це? 100к дол на рік - є й такі, знаю, але щодо "повно" - оце навряд.
rjkz написав: Про США вы все правильно поняли. Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х). Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни
Если смотреть на покупательную способность айтишников, то все страны за исключением Штатов проигрывают Украине. Однако в Украине за деньги не купить перспективы следующим поколениям, исполнение законов и безопасность. это одна из причин, почему некоторые дауншифтятся , соглашаясь на переезд в развитые страны. Мы ещё когда обсуждаем доходы айтишников, не учитываем период неработоспособной жизни, когда айтишники в Украине могут лишь минимальную пенсию ожидать, а не добротную жизнь в развитой стране. В общем, эммм, надо в перспективу смотреть
zerocool написав:Ох вже ці "програмісти в США", що отримують 250 через пару років після переїзду) Я знаю штук 7-8 US-айтішників, не всі "програмісти", частина менеджмент або QA, ніхто начебто на даний момент більше 150 не отримує, більшість у районі 100 або навіть менше, всі по кілька років у штатах. 250 - це вже дууже міцний сеньйор з 10-15+ р. досвідом і в жирній компанії (бажано НЕ гугл). Звичайно все це грос, з бонусами, але до податків.
Да просто заходимо на гласдор і бачимо середню цифру 113k - https://www.glassdoor.com/Salaries/us-p ... KO3,13.htm 75% програмістів отримують менше 200к, і це досить точна оцінка. Як я вже казав, 100к у Каліфорнії - ні про що, це дуже середнє життя та економія на медицині. Кажуть, бомжі на перехрестях часто-густо піднімають більше, без жартів, і вони ще жодних податків не платять.
Несподівано в Україні прямо зараз повно програмістів, які теж рубають по 100к и більше, зрозуміло, що за винятком фактора війни - в іншому рівень життя за ці ж гроші тупо незрівнянний.
У меня много друзей и коллег перебрались в Штаты. Как только получили гринку, никто меньше 250к не зарабатывает: все инженеры, не менеджеры
San написав:У меня много друзей и коллег перебрались в Штаты. Как только получили гринку, никто меньше 250к не зарабатывает: все инженеры, не менеджеры
О_о магия... В моем окружении таких практически нет Я б даже сказал, что во всем комьюнити айтишном нашем моего городка нет не одного такого что б 250к как технарь на одной работе получал но я охотно Вам верю
San написав:У меня много друзей и коллег перебрались в Штаты. Как только получили гринку, никто меньше 250к не зарабатывает: все инженеры, не менеджеры
О_о магия... В моем окружении таких практически нет Я б даже сказал, что во всем комьюнити айтишном нашем моего городка нет не одного такого что б 250к как технарь на одной работе получал но я охотно Вам верю