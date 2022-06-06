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FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер.