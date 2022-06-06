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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:06

  Faceless написав:Що, дуже мало? Більше рубають???

FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:14

  Понаехал написав:
  Faceless написав:Що, дуже мало? Більше рубають???

FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят.

Локация влияет тоже. Одно дело в Техасе, другое дело в Калифорнии или Вашингтоне (из других локаций я никого и не знаю).
Имхо, 200к можно иметь в любой сервисной компании, если с гринкой
San
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:18

glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценками https://www.levels.fyi
Например FAANG
https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer

Senior Software Engineer
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Apple 316k
Netflix 519k
San
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:27

  San написав:glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценками https://www.levels.fyi
Например FAANG
https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer

Senior Software Engineer
Facebook 268k
Apple 316k
Netflix 519k

Вам конечно же виднее :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:33

  Понаехал написав:
  San написав:glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценками https://www.levels.fyi
Например FAANG
https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer

Senior Software Engineer
Facebook 268k
Apple 316k
Netflix 519k

Вам конечно же виднее :)

я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле.
San
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:38

  San написав:я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле.

Где-то на 40-50% жизнь у нас дешевле чем в bay area. Зарплаты меньше где-то на 30%
Понаехал
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