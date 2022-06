Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 28293031> Додано: Пон 06 чер, 2022 18:06 Faceless написав: Що, дуже мало? Більше рубають??? Що, дуже мало? Більше рубають???

FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. Понаехал

Повідомлень: 3933 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 18:14 Понаехал написав: Faceless написав: Що, дуже мало? Більше рубають??? Що, дуже мало? Більше рубають???

FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят.

Локация влияет тоже. Одно дело в Техасе, другое дело в Калифорнии или Вашингтоне (из других локаций я никого и не знаю).

Имхо, 200к можно иметь в любой сервисной компании, если с гринкой Локация влияет тоже. Одно дело в Техасе, другое дело в Калифорнии или Вашингтоне (из других локаций я никого и не знаю).Имхо, 200к можно иметь в любой сервисной компании, если с гринкой San

Повідомлень: 33421 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 18:18 https://www.levels.fyi

Например FAANG

https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer



Senior Software Engineer

Facebook 268k

Apple 316k

Netflix 519k glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценкамиНапример FAANGSenior Software EngineerFacebook 268kApple 316kNetflix 519k San

Повідомлень: 33421 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 18:27 San написав: glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценками https://www.levels.fyi

Например FAANG

https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer



Senior Software Engineer

Facebook 268k

Apple 316k

Netflix 519k glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценкамиНапример FAANGSenior Software EngineerFacebook 268kApple 316kNetflix 519k

Вам конечно же виднее Вам конечно же виднее Понаехал

Повідомлень: 3933 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 18:33 Понаехал написав: San написав: glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценками https://www.levels.fyi

Например FAANG

https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer



Senior Software Engineer

Facebook 268k

Apple 316k

Netflix 519k glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценкамиНапример FAANGSenior Software EngineerFacebook 268kApple 316kNetflix 519k

Вам конечно же виднее Вам конечно же виднее

я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле. я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле. San

Повідомлень: 33421 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 18:38 San написав: я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле. я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле.

Где-то на 40-50% жизнь у нас дешевле чем в bay area. Зарплаты меньше где-то на 30% Где-то на 40-50% жизнь у нас дешевле чем в bay area. Зарплаты меньше где-то на 30% Понаехал

Повідомлень: 3933 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 19:41 Faceless написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".

Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше. , вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.



Про США вы все правильно поняли.

Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).

Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой. Про США вы все правильно поняли.Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.



З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни



Ну что я могу поделать?

Это информация которой я располагаю. может влияет тот фактор, что он несколько лет только после универа. кто-то из его группы сразу в гугл попал. он тоже тестировался несколько этапов, но оффер не получил. Ну что я могу поделать?Это информация которой я располагаю. может влияет тот фактор, что он несколько лет только после универа. кто-то из его группы сразу в гугл попал. он тоже тестировался несколько этапов, но оффер не получил. rjkz

Повідомлень: 13160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6890 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 19:54 zerocool написав: Ох вже ці "програмісти в США", що отримують 250 через пару років після переїзду)

Я знаю штук 7-8 US-айтішників, не всі "програмісти", частина менеджмент або QA, ніхто начебто на даний момент більше 150 не отримує, більшість у районі 100 або навіть менше, всі по кілька років у штатах.

250 - це вже дууже міцний сеньйор з 10-15+ р. досвідом і в жирній компанії (бажано НЕ гугл). Звичайно все це грос, з бонусами, але до податків.



Да просто заходимо на гласдор і бачимо середню цифру 113k - https://www.glassdoor.com/Salaries/us-p ... KO3,13.htm

75% програмістів отримують менше 200к, і це досить точна оцінка. Як я вже казав, 100к у Каліфорнії - ні про що, це дуже середнє життя та економія на медицині. Кажуть, бомжі на перехрестях часто-густо піднімають більше, без жартів, і вони ще жодних податків не платять.



Несподівано в Україні прямо зараз повно програмістів, які теж рубають по 100к и більше, зрозуміло, що за винятком фактора війни - в іншому рівень життя за ці ж гроші тупо незрівнянний. Ох вже ці "програмісти в США", що отримують 250 через пару років після переїзду)Я знаю штук 7-8 US-айтішників, не всі "програмісти", частина менеджмент або QA, ніхто начебто на даний момент більше 150 не отримує, більшість у районі 100 або навіть менше, всі по кілька років у штатах.250 - це вже дууже міцний сеньйор з 10-15+ р. досвідом і в жирній компанії (бажано НЕ гугл). Звичайно все це грос, з бонусами, але до податків.Да просто заходимо на гласдор і бачимо середню цифру 113k -75% програмістів отримують менше 200к, і це досить точна оцінка. Як я вже казав, 100к у Каліфорнії - ні про що, це дуже середнє життя та економія на медицині. Кажуть, бомжі на перехрестях часто-густо піднімають більше, без жартів, і вони ще жодних податків не платять.Несподівано в Україні прямо зараз повно програмістів, які теж рубають по 100к и більше, зрозуміло, що за винятком фактора війни - в іншому рівень життя за ці ж гроші тупо незрівнянний.



А я нигде не писал, что это переехали в США и сразу 250.

250 - это чуваку под 60 лет, он айтишник последние лет 30, наверное. А в штатах с детства. Я его лично не очень знаю, знаю его жену хорошо.

2 - приехали в школьном возрасте, сейчас им около 40. Один из Киева, другой из Одессы.

150+ приехал 20+ лет назад, работал мувером, тракдрайвером, в общем кем придется. Потом собрал деньги (он не любит кредиты), пошел в политехнический колледж на компьютерсайенс, закончил, нашел первую работу в серьезном месте, но за смешные деньги в столице США, потом переехал на более приличную зарплату в всемирноизвестную компанию в Джорджию, потом вернулся в столицу и потом уж получил постоянную позицию в Майкрософте. Родился в Харькове.

Знаю еще молодую пару айтищников из Киева, которые по приезду получили предложения порядка 80 куе в год, но отказались от них. что сейчас делают - не знаю.



QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50. Есть курсы, которые закончил мой знакомый, барышня после окончания уехала в Тексас на 110 куе в год, а он уже года 1,5 не может подобрать то что ему нравится, но не хочет переезжать из НЙ. Пока работает по другой специальности.

Как-бы QA и программист хоть и оба айтиники, но разница таки есть. А я нигде не писал, что это переехали в США и сразу 250.250 - это чуваку под 60 лет, он айтишник последние лет 30, наверное. А в штатах с детства. Я его лично не очень знаю, знаю его жену хорошо.2 - приехали в школьном возрасте, сейчас им около 40. Один из Киева, другой из Одессы.150+ приехал 20+ лет назад, работал мувером, тракдрайвером, в общем кем придется. Потом собрал деньги (он не любит кредиты), пошел в политехнический колледж на компьютерсайенс, закончил, нашел первую работу в серьезном месте, но за смешные деньги в столице США, потом переехал на более приличную зарплату в всемирноизвестную компанию в Джорджию, потом вернулся в столицу и потом уж получил постоянную позицию в Майкрософте. Родился в Харькове.Знаю еще молодую пару айтищников из Киева, которые по приезду получили предложения порядка 80 куе в год, но отказались от них. что сейчас делают - не знаю.QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50. Есть курсы, которые закончил мой знакомый, барышня после окончания уехала в Тексас на 110 куе в год, а он уже года 1,5 не может подобрать то что ему нравится, но не хочет переезжать из НЙ. Пока работает по другой специальности.Как-бы QA и программист хоть и оба айтиники, но разница таки есть. rjkz

Повідомлень: 13160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6890 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:02 Итого:

1. Если ты программер, которого с руками оторвут всякие гуглофейсфликсы, то ехать нужно в Штаты

2. Если ты программер, которого всякие гуглофейсфликсы с руками не оторвут, то ехать никуда не нужно, лучше оставаться в Украине.

3. Если ты сантехник или дальнобой, то ехать нужно в Штаты.

4. Если ты не сантехник и не дальнобой, то в Штаты ехать не нужно. Иначе придется пользоваться услугами сантехников по 80 баксов в час.

5. Германия вообще нафиг не нужна. Особенно, если ты программер. Gastarbaiter Повідомлень: 2143 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50. QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50.

Кстати как я знаю, QA почти всегда тема Украины и Индии, легко отдать на аутсорс - за 10 дол. в час будут работать 24/7. За США не знаю, но в Eвропе мало QA. Кстати как я знаю, QA почти всегда тема Украины и Индии, легко отдать на аутсорс - за 10 дол. в час будут работать 24/7. За США не знаю, но в Eвропе мало QA. BIGor

Повідомлень: 6179 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор