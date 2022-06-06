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FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер.
Gastarbaiter написав:rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight". Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Про США вы все правильно поняли. Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х). Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни
Ну что я могу поделать? Это информация которой я располагаю. может влияет тот фактор, что он несколько лет только после универа. кто-то из его группы сразу в гугл попал. он тоже тестировался несколько этапов, но оффер не получил.
zerocool написав:Ох вже ці "програмісти в США", що отримують 250 через пару років після переїзду) Я знаю штук 7-8 US-айтішників, не всі "програмісти", частина менеджмент або QA, ніхто начебто на даний момент більше 150 не отримує, більшість у районі 100 або навіть менше, всі по кілька років у штатах. 250 - це вже дууже міцний сеньйор з 10-15+ р. досвідом і в жирній компанії (бажано НЕ гугл). Звичайно все це грос, з бонусами, але до податків.
Да просто заходимо на гласдор і бачимо середню цифру 113k - https://www.glassdoor.com/Salaries/us-p ... KO3,13.htm 75% програмістів отримують менше 200к, і це досить точна оцінка. Як я вже казав, 100к у Каліфорнії - ні про що, це дуже середнє життя та економія на медицині. Кажуть, бомжі на перехрестях часто-густо піднімають більше, без жартів, і вони ще жодних податків не платять.
Несподівано в Україні прямо зараз повно програмістів, які теж рубають по 100к и більше, зрозуміло, що за винятком фактора війни - в іншому рівень життя за ці ж гроші тупо незрівнянний.
А я нигде не писал, что это переехали в США и сразу 250. 250 - это чуваку под 60 лет, он айтишник последние лет 30, наверное. А в штатах с детства. Я его лично не очень знаю, знаю его жену хорошо. 2 - приехали в школьном возрасте, сейчас им около 40. Один из Киева, другой из Одессы. 150+ приехал 20+ лет назад, работал мувером, тракдрайвером, в общем кем придется. Потом собрал деньги (он не любит кредиты), пошел в политехнический колледж на компьютерсайенс, закончил, нашел первую работу в серьезном месте, но за смешные деньги в столице США, потом переехал на более приличную зарплату в всемирноизвестную компанию в Джорджию, потом вернулся в столицу и потом уж получил постоянную позицию в Майкрософте. Родился в Харькове. Знаю еще молодую пару айтищников из Киева, которые по приезду получили предложения порядка 80 куе в год, но отказались от них. что сейчас делают - не знаю.
QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50. Есть курсы, которые закончил мой знакомый, барышня после окончания уехала в Тексас на 110 куе в год, а он уже года 1,5 не может подобрать то что ему нравится, но не хочет переезжать из НЙ. Пока работает по другой специальности. Как-бы QA и программист хоть и оба айтиники, но разница таки есть.
Итого: 1. Если ты программер, которого с руками оторвут всякие гуглофейсфликсы, то ехать нужно в Штаты 2. Если ты программер, которого всякие гуглофейсфликсы с руками не оторвут, то ехать никуда не нужно, лучше оставаться в Украине. 3. Если ты сантехник или дальнобой, то ехать нужно в Штаты. 4. Если ты не сантехник и не дальнобой, то в Штаты ехать не нужно. Иначе придется пользоваться услугами сантехников по 80 баксов в час. 5. Германия вообще нафиг не нужна. Особенно, если ты программер.