rjkz написав: [quote="5442336:Gastarbaiter"]rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".

Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.