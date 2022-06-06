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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:17
BIGor написав: rjkz написав:
QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50.
Кстати как я знаю, QA почти всегда тема Украины и Индии, легко отдать на аутсорс - за 10 дол. в час будут работать 24/7. За США не знаю, но в Eвропе мало QA.
QA разные есть. Мануальщика - можно на аутсорс, автоматизатора - не желательно.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19
Понаехал написав: Faceless написав:
Що, дуже мало? Більше рубають???
FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер.
Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19
San написав:
У меня много друзей и коллег перебрались в Штаты. Как только получили гринку, никто меньше 250к не зарабатывает: все инженеры, не менеджеры
О, і знов ці "мої знайомі" дуже репрезентативно. У мільйонера або гей-стиліста ще набагато більше "всі друзі та колеги" заробляють, і що?
У США збирається величезна база інформації щодо заробітку, и і по ній більшість
households живе на суму менш ніж 75К на рік (медіана ~67к). А household це середньому 2.6 людини, тобто грубо ділимо на 2.
Понад 200к(100к) – це 10% households, понад 250к(125к) – це 5% households. Тобто людей, які отримують 250к на рік чисто за статистикою - одиниці відсотків. (500к hh= ~1%).
Все, на цьому я думаю тему можна закривати?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22
Faceless написав: Понаехал написав: Faceless написав:
Що, дуже мало? Більше рубають???
FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер.
Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.
Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22
Faceless написав:
Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.
Правда. Есть в окружении моем пример с 320к срезали до 180.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22
San написав:
Если смотреть на покупательную способность айтишников, то все страны за исключением Штатов проигрывают Украине. Однако в Украине за деньги не купить перспективы следующим поколениям, исполнение законов и безопасность. это одна из причин, почему некоторые дауншифтятся , соглашаясь на переезд в развитые страны.
Мы ещё когда обсуждаем доходы айтишников, не учитываем период неработоспособной жизни, когда айтишники в Украине могут лишь минимальную пенсию ожидать, а не добротную жизнь в развитой стране.
В общем, эммм, надо в перспективу смотреть
Якраз в Україні виконання законів та безпека чудово купується за порівняно невеликі гроші, і рішення суду можна купити, і в закритому ЖК жити, та хоч особистий охоронець за копійки. І "на перспективу" можна набрати так що і дітям і онукам вистачить, хоча це не про ойти і не про чесний заробіток, звісно. Дуже багато наших корежить потім, коли в еміграції не можна "порєшать".
Але й у айтішника є плюси - 1) умовний непрацездатний вік мінімальний у порівнянні майже з усіма і 2) дуже легко накопичити умовних інвестицій стільки, що на друге життя на Балі вистачить.
Та й вічне питання з наступним поколінням – що заважає і їм так само жити, чи діти вже тупі та вимагають няньку у вигляді держави та гарантовану пенсію?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22
BIGor написав:
Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється.
Есть внутренний рейт компаний в зависимости от штата
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:23
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5442336:Gastarbaiter"]rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".
Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.
Про США вы все правильно поняли.
Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).
Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.
З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни
Ну что я могу поделать?
Это информация которой я располагаю. может влияет тот фактор, что он несколько лет только после универа. кто-то из его группы сразу в гугл попал. он тоже тестировался несколько этапов, но оффер не получил.[/quote]Ні, насправді, все так і є. ЗП в Німеччині відносно невисокі, і як у нас, пострибавши між роботодавцями, швидко кар'єру і ЗП не просунеш - німці консервативні і цінують лояльність.
А за відмову від офера після його прийняття бувають чималі штрафи.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:26
BIGor написав: Faceless написав:
Понаехал написав:FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер.
Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.
Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється.
І податки, і вартість життя, і ставки ЗП. Одними лиш податками штату таку різницю неможливо пояснити.
До речі, тема ковіду майже здулася, і в штатах почали посилено заганяти назад в офіси
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:30
San написав: Понаехал написав:
Вам конечно же виднее
я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле.
И никто ехать не заставляет.
Я далек настолько от ай-ти насколько это возможно представить и все что я знаю, знаю от своих знакомых айтищников.
Но что касается первого места для начала жизни в США, если нет уже приготовленного места работы, то есть, приехатьь и искать работу по месту, то это во-первых крупные города и среди них прежде всего - НЙ.
Да, дороже по многим факторам чем мелкие городки, тем более в центральных штатах. Но нигде среднестатистически не найдешь так быстро работу и мало где есть такой уровень зарплат (в среднем по больнице).
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