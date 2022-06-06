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#<1 ... 29303132> Додано: Пон 06 чер, 2022 20:17 BIGor написав: rjkz написав: QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50. QA - это 30-50 долларов в час. Причем на старт, если 30 и если удастся навешать лапшу что есть опыт, то 50.

Кстати как я знаю, QA почти всегда тема Украины и Индии, легко отдать на аутсорс - за 10 дол. в час будут работать 24/7. За США не знаю, но в Eвропе мало QA. Кстати как я знаю, QA почти всегда тема Украины и Индии, легко отдать на аутсорс - за 10 дол. в час будут работать 24/7. За США не знаю, но в Eвропе мало QA.

QA разные есть. Мануальщика - можно на аутсорс, автоматизатора - не желательно. QA разные есть. Мануальщика - можно на аутсорс, автоматизатора - не желательно. Понаехал

Повідомлень: 3933 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19 Re: Еміграція, заробітчанство Понаехал написав: Faceless написав: Що, дуже мало? Більше рубають??? Що, дуже мало? Більше рубають???

FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Faceless

Модератор Повідомлень: 31593 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7525 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19 San написав: У меня много друзей и коллег перебрались в Штаты. Как только получили гринку, никто меньше 250к не зарабатывает: все инженеры, не менеджеры У меня много друзей и коллег перебрались в Штаты. Как только получили гринку, никто меньше 250к не зарабатывает: все инженеры, не менеджеры

О, і знов ці "мої знайомі" дуже репрезентативно. У мільйонера або гей-стиліста ще набагато більше "всі друзі та колеги" заробляють, і що?



У США збирається величезна база інформації щодо заробітку, и і по ній більшість households живе на суму менш ніж 75К на рік (медіана ~67к). А household це середньому 2.6 людини, тобто грубо ділимо на 2.

Понад 200к(100к) – це 10% households, понад 250к(125к) – це 5% households. Тобто людей, які отримують 250к на рік чисто за статистикою - одиниці відсотків. (500к hh= ~1%).

Все, на цьому я думаю тему можна закривати? О, і знов ці "мої знайомі" дуже репрезентативно. У мільйонера або гей-стиліста ще набагато більше "всі друзі та колеги" заробляють, і що?У США збирається величезна база інформації щодо заробітку, и і по нійhouseholds живе на суму менш ніж 75К на рік (медіана ~67к). А household це середньому 2.6 людини, тобто грубо ділимо на 2.Понад 200к(100к) – це 10% households, понад 250к(125к) – це 5% households. Тобто людей, які отримують 250к на рік чисто за статистикою - одиниці відсотків. (500к hh= ~1%).Все, на цьому я думаю тему можна закривати? zerocool

Повідомлень: 181 З нами з: 22.03.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22 Faceless написав: Понаехал написав: Faceless написав: Що, дуже мало? Більше рубають??? Що, дуже мало? Більше рубають???

FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.

Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. BIGor

Повідомлень: 6179 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22 Faceless написав: Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.

Правда. Есть в окружении моем пример с 320к срезали до 180. Правда. Есть в окружении моем пример с 320к срезали до 180. Понаехал

Повідомлень: 3933 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22 San написав: Если смотреть на покупательную способность айтишников, то все страны за исключением Штатов проигрывают Украине. Однако в Украине за деньги не купить перспективы следующим поколениям, исполнение законов и безопасность. это одна из причин, почему некоторые дауншифтятся , соглашаясь на переезд в развитые страны.

Мы ещё когда обсуждаем доходы айтишников, не учитываем период неработоспособной жизни, когда айтишники в Украине могут лишь минимальную пенсию ожидать, а не добротную жизнь в развитой стране.

В общем, эммм, надо в перспективу смотреть Если смотреть на покупательную способность айтишников, то все страны за исключением Штатов проигрывают Украине. Однако в Украине за деньги не купить перспективы следующим поколениям, исполнение законов и безопасность. это одна из причин, почему некоторые дауншифтятся , соглашаясь на переезд в развитые страны.Мы ещё когда обсуждаем доходы айтишников, не учитываем период неработоспособной жизни, когда айтишники в Украине могут лишь минимальную пенсию ожидать, а не добротную жизнь в развитой стране.В общем, эммм, надо в перспективу смотреть

Якраз в Україні виконання законів та безпека чудово купується за порівняно невеликі гроші, і рішення суду можна купити, і в закритому ЖК жити, та хоч особистий охоронець за копійки. І "на перспективу" можна набрати так що і дітям і онукам вистачить, хоча це не про ойти і не про чесний заробіток, звісно. Дуже багато наших корежить потім, коли в еміграції не можна "порєшать".

Але й у айтішника є плюси - 1) умовний непрацездатний вік мінімальний у порівнянні майже з усіма і 2) дуже легко накопичити умовних інвестицій стільки, що на друге життя на Балі вистачить.



Та й вічне питання з наступним поколінням – що заважає і їм так само жити, чи діти вже тупі та вимагають няньку у вигляді держави та гарантовану пенсію? Якраз в Україні виконання законів та безпека чудово купується за порівняно невеликі гроші, і рішення суду можна купити, і в закритому ЖК жити, та хоч особистий охоронець за копійки. І "на перспективу" можна набрати так що і дітям і онукам вистачить, хоча це не про ойти і не про чесний заробіток, звісно. Дуже багато наших корежить потім, коли в еміграції не можна "порєшать".Але й у айтішника є плюси - 1) умовний непрацездатний вік мінімальний у порівнянні майже з усіма і 2) дуже легко накопичити умовних інвестицій стільки, що на друге життя на Балі вистачить.Та й вічне питання з наступним поколінням – що заважає і їм так само жити, чи діти вже тупі та вимагають няньку у вигляді держави та гарантовану пенсію? zerocool

Повідомлень: 181 З нами з: 22.03.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:22 BIGor написав: Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється.

Есть внутренний рейт компаний в зависимости от штата Есть внутренний рейт компаний в зависимости от штата Понаехал

Повідомлень: 3933 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: [quote="5442336:Gastarbaiter"]rjkz, вы все время сравниваете с США. Мы уже поняли, что США - это вообще другая планета, где люди гребут тысячи долларов даже за самую простую работу. И десятки тысяч, если начинают напрягаться. Я не буду спорить насчёт того, насколько реально траккеру заработать 25 тыс/мес. даже живя все это время в машине и, как там в песне пелось, "I've taken little white pills and my eyes're opened wide. I just passed a Jimmy and a White, I been passing everything in sight, six days on the road and now I'm gonna make it home tonight".

Те же техники получают в США около 80к (пусть и не фунтов, а долларов) в год (по открытым данным). Но в старушке Европе ситуация не такая радужная. Я уже говорил, что несколько лет назад задумывался о переезде в другую страну, смотрел Германию. За мою работу там платили раза в 1.5 больше, чем в Польше. Это не почасовка, работать за весь отдел и получать в 2-3 раза больше не получится. Но почти везде нужен немецкий язык, одного английского недостаточно. Ну и после оценки разницы в стоимости жилья и услуг пришел к выводу, что оно того не стоит. Чистый выхлоп минимален, при этом придется перемещать семью в совершенно незнакомую языковую среду, снова все узнавать и привыкать. Плюс вначале таки выучить этот немецкий хотя бы до среднего уровня. Решил остаться в Польше.



Про США вы все правильно поняли.

Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).

Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой. Про США вы все правильно поняли.Про Германию тоже правильно написали. Сын друга работает там программистом после немецкого-же профильного университетского образования и имеет 3600 евро в месяц. Знакомые программисты в СЩА имеют 150-250 куе в год (я знаю 4-х).Про Польшу я уже писал свое мнение - да, в целом вариант лучше Украины,но довоенный Киев был альтернативой.



З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни З 3600 в місяць Німеччина навіть порівняно з Україною виглядає не дуже, Україна в порівнянні програє тільки через стан війни



Ну что я могу поделать?

Это информация которой я располагаю. может влияет тот фактор, что он несколько лет только после универа. кто-то из его группы сразу в гугл попал. он тоже тестировался несколько этапов, но оффер не получил.[/quote]Ні, насправді, все так і є. ЗП в Німеччині відносно невисокі, і як у нас, пострибавши між роботодавцями, швидко кар'єру і ЗП не просунеш - німці консервативні і цінують лояльність.

А за відмову від офера після його прийняття бувають чималі штрафи. Ну что я могу поделать?Это информация которой я располагаю. может влияет тот фактор, что он несколько лет только после универа. кто-то из его группы сразу в гугл попал. он тоже тестировался несколько этапов, но оффер не получил.[/quote]Ні, насправді, все так і є. ЗП в Німеччині відносно невисокі, і як у нас, пострибавши між роботодавцями, швидко кар'єру і ЗП не просунеш - німці консервативні і цінують лояльність.А за відмову від офера після його прийняття бувають чималі штрафи. Faceless

Модератор Повідомлень: 31593 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7525 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Понаехал написав: FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.

Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. І податки, і вартість життя, і ставки ЗП. Одними лиш податками штату таку різницю неможливо пояснити.

До речі, тема ковіду майже здулася, і в штатах почали посилено заганяти назад в офіси І податки, і вартість життя, і ставки ЗП. Одними лиш податками штату таку різницю неможливо пояснити.До речі, тема ковіду майже здулася, і в штатах почали посилено заганяти назад в офіси Faceless

Модератор Повідомлень: 31593 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7525 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:30 San написав: Понаехал написав: San написав: glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценками https://www.levels.fyi

Например FAANG

https://www.levels.fyi/?compare=Netflix ... 20Engineer



Senior Software Engineer

Facebook 268k

Apple 316k

Netflix 519k glassdoor имхо фигня, вот сервис с куда более реальными оценкамиНапример FAANGSenior Software EngineerFacebook 268kApple 316kNetflix 519k

Вам конечно же виднее Вам конечно же виднее

я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле. я готов признать, что я говорил всего за пару штатов, а не всю Америку. И что в глубинке таких денег не платят, но там и жизнь дешевле.



И никто ехать не заставляет.

Я далек настолько от ай-ти насколько это возможно представить и все что я знаю, знаю от своих знакомых айтищников.

Но что касается первого места для начала жизни в США, если нет уже приготовленного места работы, то есть, приехатьь и искать работу по месту, то это во-первых крупные города и среди них прежде всего - НЙ.

Да, дороже по многим факторам чем мелкие городки, тем более в центральных штатах. Но нигде среднестатистически не найдешь так быстро работу и мало где есть такой уровень зарплат (в среднем по больнице). И никто ехать не заставляет.Я далек настолько от ай-ти насколько это возможно представить и все что я знаю, знаю от своих знакомых айтищников.Но что касается первого места для начала жизни в США, если нет уже приготовленного места работы, то есть, приехатьь и искать работу по месту, то это во-первых крупные города и среди них прежде всего - НЙ.Да, дороже по многим факторам чем мелкие городки, тем более в центральных штатах. Но нигде среднестатистически не найдешь так быстро работу и мало где есть такой уровень зарплат (в среднем по больнице). rjkz

Повідомлень: 13163 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6890 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 29303132> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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