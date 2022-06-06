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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 29303132 Додано: Пон 06 чер, 2022 20:46 Gastarbaiter написав: Итого:

1. Если ты программер, которого с руками оторвут всякие гуглофейсфликсы, то ехать нужно в Штаты

2. Если ты программер, которого всякие гуглофейсфликсы с руками не оторвут, то ехать никуда не нужно, лучше оставаться в Украине.

3. Если ты сантехник или дальнобой, то ехать нужно в Штаты.

4. Если ты не сантехник и не дальнобой, то в Штаты ехать не нужно. Иначе придется пользоваться услугами сантехников по 80 баксов в час.

5. Германия вообще нафиг не нужна. Особенно, если ты программер. Итого:1. Если ты программер, которого с руками оторвут всякие гуглофейсфликсы, то ехать нужно в Штаты2. Если ты программер, которого всякие гуглофейсфликсы с руками не оторвут, то ехать никуда не нужно, лучше оставаться в Украине.3. Если ты сантехник или дальнобой, то ехать нужно в Штаты.4. Если ты не сантехник и не дальнобой, то в Штаты ехать не нужно. Иначе придется пользоваться услугами сантехников по 80 баксов в час.5. Германия вообще нафиг не нужна. Особенно, если ты программер.



по п4 не согласен.

Есть любой работающий может себе позволить вызов сантехника.

Он-же не жить с ним будет.

Есть категория людей, которые не хотят напрягаться.

Они могут или работать на минималке многие годы и не пытаться искать что-то лучше и/или такие люди (их довольно немало), которые работают 7-8 месяцев, потом берут отпуск и потом увольняются или просто увольняются, чтобы пожить не работая на отложенные деньги.

Есть люди, которые откладывают за несколько лет 200-300 куе и потом несколько лет не работают.

Но есть и такие, которые не владеют свободным английским и не имеют какой-то востребованной квалификацией и единственный путь - идти на невысокооплачиваемые работы. И люди идут и находят для себя такие комбинации, при которых их доход сопоставим со средними или вышесредних зарплатами.

Я уже приводил пример ННА, которая при 15,5 в час рейте имеет порядка 6 куе в месяц. Мне тут оппонировал зерокул, что она перерабатывает. Тетя живет 3 дня не дома. Ест, спит, смотрит телевизор, делает покупки, готовит, убирает и развлекает своим обществом бабульку. И все это время, включая сон и еду, ей оплачивается. Другого она не хочет/не может делать. 4 дня в неделю она занимается своими делами.

Еще один кадр работает кассиром в продуктовом магазине, в свободное время дает уроки танцев. Это ему дает возможность путеществовать и вести тот образ жизни, который ему нравится. Семьи нет. по п4 не согласен.Есть любой работающий может себе позволить вызов сантехника.Он-же не жить с ним будет.Есть категория людей, которые не хотят напрягаться.Они могут или работать на минималке многие годы и не пытаться искать что-то лучше и/или такие люди (их довольно немало), которые работают 7-8 месяцев, потом берут отпуск и потом увольняются или просто увольняются, чтобы пожить не работая на отложенные деньги.Есть люди, которые откладывают за несколько лет 200-300 куе и потом несколько лет не работают.Но есть и такие, которые не владеют свободным английским и не имеют какой-то востребованной квалификацией и единственный путь - идти на невысокооплачиваемые работы. И люди идут и находят для себя такие комбинации, при которых их доход сопоставим со средними или вышесредних зарплатами.Я уже приводил пример ННА, которая при 15,5 в час рейте имеет порядка 6 куе в месяц. Мне тут оппонировал зерокул, что она перерабатывает. Тетя живет 3 дня не дома. Ест, спит, смотрит телевизор, делает покупки, готовит, убирает и развлекает своим обществом бабульку. И все это время, включая сон и еду, ей оплачивается. Другого она не хочет/не может делать. 4 дня в неделю она занимается своими делами.Еще один кадр работает кассиром в продуктовом магазине, в свободное время дает уроки танцев. Это ему дает возможность путеществовать и вести тот образ жизни, который ему нравится. Семьи нет. rjkz

Повідомлень: 13163 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6890 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:53 BIGor написав: Faceless написав: Понаехал написав: FAANG+ дают в базе максимум 175+ бонусами в среднем 40к добавят. Нет у нас ЗП в 250к в городке. Есть один бывший архитект. Ушел от мелкомягких. Имел топовую ЗП 240к в сумме но контрактером. Общепризнанный ТОП по зарплате он. Сейчас впахивает на 2х работах. Получает много(где-то 280к), но он ноулайфер. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.

Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється.



В статистику попадает гросс.



Но в среднем по Штатам - это как средняя температура по больнице, включая морг.

В Калифорнии и НЙ - это одно, а где-то в Монтане или Айдахо - совершенно другое.

Но ведь никто к батарее цепью не приковывает. Кто мешает ехать туда, где хорошо и не ехать туда, где плохо? В статистику попадает гросс.Но в среднем по Штатам - это как средняя температура по больнице, включая морг.В Калифорнии и НЙ - это одно, а где-то в Монтане или Айдахо - совершенно другое.Но ведь никто к батарее цепью не приковывает. Кто мешает ехать туда, где хорошо и не ехать туда, где плохо? rjkz

Повідомлень: 13163 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6890 раз. Подякували: 3915 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 20:55 rjkz написав: Еще один кадр работает кассиром в продуктовом магазине, в свободное время дает уроки танцев. Это ему дает возможность путеществовать и вести тот образ жизни, который ему нравится. Семьи нет. Еще один кадр работает кассиром в продуктовом магазине, в свободное время дает уроки танцев. Это ему дает возможность путеществовать и вести тот образ жизни, который ему нравится. Семьи нет.

Час офігітєльних історій про касирів. Знайомий американець(не емігрант) працює навіть вже не касиром, а менеджером у магазині. Приходить додому о 10-11 і падає спать не знімаючи взуття від втоми. Перспектив підвищення ніяких, особливо зараз, будинок ще виплачуватиме років 20.

Живе теж один, бо дівчатам там взагалі такі не потрібні, хоч він начебто розумний, не страшний, і з великим джипом. За межами США не був, грошей на таке немає, дуже заздрить українцям, які хоча б Європу побачили.



Це - портрет БІЛЬШОСТІ американців, а ви продовжуйте і далі слухати місцевих запєвал.





rjkz написав: Есть люди, которые откладывают за несколько лет 200-300 куе и потом несколько лет не работают.

Есть люди, которые откладывают за несколько лет 200-300 куе и потом несколько лет не работают.

ааа,я вже не можу, а є люди у яких батько - Ілон Маск, добре я зарікаюся навіть відповідати знавцю США, який явно не курсі реальності в цій країні..



Нехай іде ну хоча б на який-небудь реддіт і там усім порозповідає як вони добре в омериці живуть Час офігітєльних історій про касирів. Знайомий американець(не емігрант) працює навіть вже не касиром, а менеджером у магазині. Приходить додому о 10-11 і падає спать не знімаючи взуття від втоми. Перспектив підвищення ніяких, особливо зараз, будинок ще виплачуватиме років 20.Живе теж один, бо дівчатам там взагалі такі не потрібні, хоч він начебто розумний, не страшний, і з великим джипом. За межами США не був, грошей на таке немає, дуже заздрить українцям, які хоча б Європу побачили.Це - портретамериканців, а ви продовжуйте і далі слухати місцевих запєвал.ааа,я вже не можу, а є люди у яких батько - Ілон Маск, добре я зарікаюся навіть відповідати знавцю США, який явно не курсі реальності в цій країні..Нехай іде ну хоча б на який-небудь реддіт і там усім порозповідає як вони добре в омериці живуть zerocool

Повідомлень: 181 З нами з: 22.03.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:12 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав: Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази. Як почався ковід і віддалена робота, то особливо розумні вирішили, нафіга знімати в дорогому штаті, і переїхали. Але таких розумних швидко попустили, і при зміні локації навіть при віддаленій роботі міняли рейт відповідно до нової локації. (То зі слів колег). І, як я розумію, тут різниця може бути в рази.

Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється. Як я розумію, в США різне податкове навантаження по штатам? Тому напевно і зарплатня міняється.



В статистику попадает гросс.



Но в среднем по Штатам - это как средняя температура по больнице, включая морг.

В Калифорнии и НЙ - это одно, а где-то в Монтане или Айдахо - совершенно другое.

Но ведь никто к батарее цепью не приковывает. Кто мешает ехать туда, где хорошо и не ехать туда, где плохо? В статистику попадает гросс.Но в среднем по Штатам - это как средняя температура по больнице, включая морг.В Калифорнии и НЙ - это одно, а где-то в Монтане или Айдахо - совершенно другое.Но ведь никто к батарее цепью не приковывает. Кто мешает ехать туда, где хорошо и не ехать туда, где плохо?



Прямо як в Україні Прямо як в Україні Faceless

Модератор Повідомлень: 31593 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7525 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:15 Re: Еміграція, заробітчанство Ну додам трохи про США. Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку. З річним доходом не підкажу, не питаю такі інтимні питання Faceless

Модератор Повідомлень: 31593 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7525 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:33 Faceless написав: Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку. Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку.

Пардон, так а скільки треба збирати на даунпеймент?

Я зараз теж планую починати збирати з 0 (так вже сталося). Приблизно 2 роки ставлю собі строк.



Додам трохи про Краківщину. Дивлюся на своїх сусідів. Мамки поголівно всі по домівках сидять. Один сусід теж майже постійно вдома, раз на пару місяців їздить на пару тижнів до Німеччини якісь там гіпсокартони крутити. Два стареньких але ще пристойних автомобілі, їздять на моря, в квартирі все середньо. Другі сусіди - він таксує, вона возить дітей до школи та на кружки. Нещодавно переїхали до іншої квартири (чи будинку) десь поруч, стару квартиру здають в оренду. Мабуть вже виплатили ту іпотеку і взяли нову. Теж начебто все середньо-рівно. Без яхт/мальдивів/порше, але видно, що люди щасливі і задоволені життям. Пардон, так а скільки треба збирати на даунпеймент?Я зараз теж планую починати збирати з 0 (так вже сталося). Приблизно 2 роки ставлю собі строк.Додам трохи про Краківщину. Дивлюся на своїх сусідів. Мамки поголівно всі по домівках сидять. Один сусід теж майже постійно вдома, раз на пару місяців їздить на пару тижнів до Німеччини якісь там гіпсокартони крутити. Два стареньких але ще пристойних автомобілі, їздять на моря, в квартирі все середньо. Другі сусіди - він таксує, вона возить дітей до школи та на кружки. Нещодавно переїхали до іншої квартири (чи будинку) десь поруч, стару квартиру здають в оренду. Мабуть вже виплатили ту іпотеку і взяли нову. Теж начебто все середньо-рівно. Без яхт/мальдивів/порше, але видно, що люди щасливі і задоволені життям. Gastarbaiter Повідомлень: 2144 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:35 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку. Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку.

Пардон, так а скільки треба збирати на даунпеймент?

Я зараз теж планую починати збирати з 0 (так вже сталося). Приблизно 2 роки ставлю собі строк.



Додам трохи про Краківщину. Дивлюся на своїх сусідів. Мамки поголівно всі по домівках сидять. Один сусід теж майже постійно вдома, раз на пару місяців їздить на пару тижнів до Німеччини якісь там гіпсокартони крутити. Два стареньких але ще пристойних автомобілі, їздять на моря, в квартирі все середньо. Другі сусіди - він таксує, вона возить дітей до школи та на кружки. Нещодавно переїхали до іншої квартири (чи будинку) десь поруч, стару квартиру здають в оренду. Мабуть вже виплатили ту іпотеку і взяли нову. Теж начебто все середньо-рівно. Без яхт/мальдивів/порше, але видно, що люди щасливі і задоволені життям. Пардон, так а скільки треба збирати на даунпеймент?Я зараз теж планую починати збирати з 0 (так вже сталося). Приблизно 2 роки ставлю собі строк.Додам трохи про Краківщину. Дивлюся на своїх сусідів. Мамки поголівно всі по домівках сидять. Один сусід теж майже постійно вдома, раз на пару місяців їздить на пару тижнів до Німеччини якісь там гіпсокартони крутити. Два стареньких але ще пристойних автомобілі, їздять на моря, в квартирі все середньо. Другі сусіди - він таксує, вона возить дітей до школи та на кружки. Нещодавно переїхали до іншої квартири (чи будинку) десь поруч, стару квартиру здають в оренду. Мабуть вже виплатили ту іпотеку і взяли нову. Теж начебто все середньо-рівно. Без яхт/мальдивів/порше, але видно, що люди щасливі і задоволені життям. Я більше здивований не тим, що зібрав, а що так швидко дали іпотеку. На даунпеймент могли бути і заощадження, тим паче це ж не Україна, що треба від третини, там не так і багато треба Я більше здивований не тим, що зібрав, а що так швидко дали іпотеку. На даунпеймент могли бути і заощадження, тим паче це ж не Україна, що треба від третини, там не так і багато треба Faceless

Модератор Повідомлень: 31593 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1347 раз. Подякували: 7525 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 29303132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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