#<1 ... 30313233 Додано: Вів 07 чер, 2022 03:00 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку. Колега десь три роки (може, вже чотири) як переїхав на Сіетльщину по робочій візі; вже встиг назбирати на даунпеймент і взяти іпотеку.

Пардон, так а скільки треба збирати на даунпеймент?

Я зараз теж планую починати збирати з 0 (так вже сталося). Приблизно 2 роки ставлю собі строк.



Додам трохи про Краківщину. Дивлюся на своїх сусідів. Мамки поголівно всі по домівках сидять. Один сусід теж майже постійно вдома, раз на пару місяців їздить на пару тижнів до Німеччини якісь там гіпсокартони крутити. Два стареньких але ще пристойних автомобілі, їздять на моря, в квартирі все середньо. Другі сусіди - він таксує, вона возить дітей до школи та на кружки. Нещодавно переїхали до іншої квартири (чи будинку) десь поруч, стару квартиру здають в оренду. Мабуть вже виплатили ту іпотеку і взяли нову. Теж начебто все середньо-рівно. Без яхт/мальдивів/порше, але видно, що люди щасливі і задоволені життям. Пардон, так а скільки треба збирати на даунпеймент?Я зараз теж планую починати збирати з 0 (так вже сталося). Приблизно 2 роки ставлю собі строк.Додам трохи про Краківщину. Дивлюся на своїх сусідів. Мамки поголівно всі по домівках сидять. Один сусід теж майже постійно вдома, раз на пару місяців їздить на пару тижнів до Німеччини якісь там гіпсокартони крутити. Два стареньких але ще пристойних автомобілі, їздять на моря, в квартирі все середньо. Другі сусіди - він таксує, вона возить дітей до школи та на кружки. Нещодавно переїхали до іншої квартири (чи будинку) десь поруч, стару квартиру здають в оренду. Мабуть вже виплатили ту іпотеку і взяли нову. Теж начебто все середньо-рівно. Без яхт/мальдивів/порше, але видно, що люди щасливі і задоволені життям. Я більше здивований не тим, що зібрав, а що так швидко дали іпотеку. На даунпеймент могли бути і заощадження, тим паче це ж не Україна, що треба від третини, там не так і багато треба Я більше здивований не тим, що зібрав, а що так швидко дали іпотеку. На даунпеймент могли бути і заощадження, тим паче це ж не Україна, що треба від третини, там не так і багато треба



Банк может смотреть на регулярность поступления зп на счет (direct deposit), а так-же динамику прироста счета, то есть разницу между deposits and withdrawals там еще прикручена автоматическое определение FICO score.

На основании этого, банк может прислать вашему знакомому, что он приквалифайд.

А уж если он обратится в банк за мортгиджем, то за него возьмутся всерьез.

И сделаю жесткую проверку и если он пройдет, то мортгидж ему могут дать.

Кроме всего прочего, обычно надо иметь 2 годовых инком-такса.

За 3 года он их имеет.

Банк может смотреть на регулярность поступления зп на счет (direct deposit), а так-же динамику прироста счета, то есть разницу между deposits and withdrawals там еще прикручена автоматическое определение FICO score.
На основании этого, банк может прислать вашему знакомому, что он приквалифайд.
А уж если он обратится в банк за мортгиджем, то за него возьмутся всерьез.
И сделаю жесткую проверку и если он пройдет, то мортгидж ему могут дать.
Кроме всего прочего, обычно надо иметь 2 годовых инком-такса.
За 3 года он их имеет.
Ну и такое дело - банк ничем не рискует. А Ваш знакомый, если не справится с платежами, рискует потерять и даун и недвигу и на 7 лет уронить свой кредитный рейтинг.

На основании этого, банк может прислать вашему знакомому, что он приквалифайд.

А уж если он обратится в банк за мортгиджем, то за него возьмутся всерьез.

И сделаю жесткую проверку и если он пройдет, то мортгидж ему могут дать.

Кроме всего прочего, обычно надо иметь 2 годовых инком-такса.

За 3 года он их имеет.

Ну и такое дело - банк ничем не рискует. А Ваш знакомый, если не справится с платежами, рискует потерять и даун и недвигу и на 7 лет уронить свой кредитный рейтинг. Банк может смотреть на регулярность поступления зп на счет (direct deposit), а так-же динамику прироста счета, то есть разницу между deposits and withdrawals там еще прикручена автоматическое определение FICO score.На основании этого, банк может прислать вашему знакомому, что он приквалифайд.А уж если он обратится в банк за мортгиджем, то за него возьмутся всерьез.И сделаю жесткую проверку и если он пройдет, то мортгидж ему могут дать.Кроме всего прочего, обычно надо иметь 2 годовых инком-такса.За 3 года он их имеет.Ну и такое дело - банк ничем не рискует. А Ваш знакомый, если не справится с платежами, рискует потерять и даун и недвигу и на 7 лет уронить свой кредитный рейтинг.

Повідомлень: 3937 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 чер, 2022 05:59 Понаехал написав: rjkz написав: Банк может смотреть на регулярность поступления зп на счет (direct deposit), а так-же динамику прироста счета, то есть разницу между deposits and withdrawals там еще прикручена автоматическое определение FICO score.

На основании этого, банк может прислать вашему знакомому, что он приквалифайд.

А уж если он обратится в банк за мортгиджем, то за него возьмутся всерьез.

И сделаю жесткую проверку и если он пройдет, то мортгидж ему могут дать.

Кроме всего прочего, обычно надо иметь 2 годовых инком-такса.

За 3 года он их имеет.

Ну и такое дело - банк ничем не рискует. А Ваш знакомый, если не справится с платежами, рискует потерять и даун и недвигу и на 7 лет уронить свой кредитный рейтинг. Банк может смотреть на регулярность поступления зп на счет (direct deposit), а так-же динамику прироста счета, то есть разницу между deposits and withdrawals там еще прикручена автоматическое определение FICO score.На основании этого, банк может прислать вашему знакомому, что он приквалифайд.А уж если он обратится в банк за мортгиджем, то за него возьмутся всерьез.И сделаю жесткую проверку и если он пройдет, то мортгидж ему могут дать.Кроме всего прочего, обычно надо иметь 2 годовых инком-такса.За 3 года он их имеет.Ну и такое дело - банк ничем не рискует. А Ваш знакомый, если не справится с платежами, рискует потерять и даун и недвигу и на 7 лет уронить свой кредитный рейтинг.

В современных реалиях немного все поменялось. Деньги давали всем подряд. Можно было одну W2 и писсмо от прошлого работалателя вне США с подтверждением за 2 года. Также люди массово используют рокетмортгейдж. Если дом новый - мягче тробования от прикормленного лендера. FICO не считает доход/расход. Там важна длинна кредитной линии и своевременные платежи В современных реалиях немного все поменялось. Деньги давали всем подряд. Можно было одну W2 и писсмо от прошлого работалателя вне США с подтверждением за 2 года. Также люди массово используют рокетмортгейдж. Если дом новый - мягче тробования от прикормленного лендера. FICO не считает доход/расход. Там важна длинна кредитной линии и своевременные платежи





может быть, но банки разные бывают, там где даст Wells Fargo не обязательно что даст Чейз. Да и от локации зависит. Есть локации где дадут с закрытыми глазами, а есть где фигвам. И от типа преобретаемой недвиги. Но в Вашей локации, скорей всего, коопы не распространены.

Сейчас немного тоже все поменялось. После 4 мая не каждый пролезет под квалификацию, а еще 2 раза ожидается. Так что нафик.

Хотя, фиг его знает, в одном доме из зипкода, за которым я наблюдаю, после почти года на маркете под контракт попали 2 из 4-х аппартментов. Правда и цену скинули.

В одном случае на 5%, во втором на ...почти 20.

Но посмотрим или дадут мортгиджи.

может быть, но банки разные бывают, там где даст Wells Fargo не обязательно что даст Чейз. Да и от локации зависит. Есть локации где дадут с закрытыми глазами, а есть где фигвам. И от типа преобретаемой недвиги. Но в Вашей локации, скорей всего, коопы не распространены.
Сейчас немного тоже все поменялось. После 4 мая не каждый пролезет под квалификацию, а еще 2 раза ожидается. Так что нафик.
Хотя, фиг его знает, в одном доме из зипкода, за которым я наблюдаю, после почти года на маркете под контракт попали 2 из 4-х аппартментов. Правда и цену скинули.
В одном случае на 5%, во втором на ...почти 20.
Но посмотрим или дадут мортгиджи.
Это НЙ, не Ваш Тексас.

Но посмотрим или дадут мортгиджи.

Это НЙ, не Ваш Тексас. Но посмотрим или дадут мортгиджи.Это НЙ, не Ваш Тексас.

Надо иметь либо своего брокера либо рокетмортгейдж(или их аналоги).

Надо иметь либо своего брокера либо рокетмортгейдж(или их аналоги).
Ну а коопы- зло древнее. Их избегать надо

Но посмотрим или дадут мортгиджи.

Это НЙ, не Ваш Тексас. Но посмотрим или дадут мортгиджи.Это НЙ, не Ваш Тексас.

Надо иметь либо своего брокера либо рокетмортгейдж(или их аналоги).

Ну а коопы- зло древнее. Их избегать надо Надо иметь либо своего брокера либо рокетмортгейдж(или их аналоги).Ну а коопы- зло древнее. Их избегать надо



Да, надо.

Но они бывают, оказывается разные.

В целом, коопы лучше содержатся.

И есть коопы с разрешенным саблизом и даже без флиптакса.

Но банки по ним зачастую берут выше интерес.

Но коопы почти в 2 раза дешевле чем кондо.

Вот и чеши репу, взвешивая все плюсы и минусы.

Особенно, если под рент.

Знакомый имеет 3 коопа под рентом. И хрен его убедишь купить в 2 раза дороже кондо, чтобы самому иметь гемор и получать тот-же рент.



Да, надо.
Но они бывают, оказывается разные.
В целом, коопы лучше содержатся.
И есть коопы с разрешенным саблизом и даже без флиптакса.
Но банки по ним зачастую берут выше интерес.
Но коопы почти в 2 раза дешевле чем кондо.
Вот и чеши репу, взвешивая все плюсы и минусы.
Особенно, если под рент.
Знакомый имеет 3 коопа под рентом. И хрен его убедишь купить в 2 раза дороже кондо, чтобы самому иметь гемор и получать тот-же рент.

Огромный минус. Тот-же что и в случае с ОСББ - делегирование полномочий, в результате чего можещь остаться без собственности.

