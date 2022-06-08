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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 33343536> Додано: Сер 08 чер, 2022 04:33 Хомякоид написав: pesikot написав: Хомякоид написав:

Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.

Іздять як німі в громадському транспорті.

Ні німецької ні англійської не знають зовсім.

Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.

Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.

Якось мені як кажуть "за державу обидно" Ні німецької ні англійської не знають зовсім.Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...

Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ... А отпише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...



Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.

Хоч чучелом, хоч тушкою.

Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.

Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно. Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.Хоч чучелом, хоч тушкою.Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.



Поздравляю.

Виза туристическая, я так понимаю. Поздравляю.Виза туристическая, я так понимаю. rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 04:36 Vlad442 написав: pesikot написав: Тікаешь ще дальше, патріот заморський Тікаешь ще дальше, патріот заморський

Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.

Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.

Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам. Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.



Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека. Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека. rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 04:49 Vlad442 написав: Frant написав: Vlad442 написав: Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.

Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.

Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам. Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.

Квартира в Чабанах - запасной аэродром.

Мало чи що.

Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.



Мені так здається, тому він і не продав. Квартира в Чабанах - запасной аэродром.Мало чи що.Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.Мені так здається, тому він і не продав.

Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.

Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.

В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині. Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині.



Вы прям зерокула нарисовали.

Но на самом деле, это нормально, когда человек готовится к разным сценариям, если у него есть такая возможность.

Во-первых, диверсификация - весчь сама по себе недешевая. Далеко не все могут себе позволить не оставлять что-то за спиной. Всякое может случиться.

Во-вторых, только человек, который сам идет по такому пути, может понимать, что будущее поливариантно.

В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах и как раз, если человек знает что делает, то не станет с собой тянуть сумму, которая ничего не решает. Она просто будет болтаться на счету до того момента, когда он будет готов хотя-бы взять ипотеку.

И тут она не поможет - банк будет интересовать его доход по месту работы. Деньги, привезенные и положенные на счет влияют только на решение банка о размере кредита, но не о том, давать-ли его.

Фактически это деньги на "проесть". Вы прям зерокула нарисовали.Но на самом деле, это нормально, когда человек готовится к разным сценариям, если у него есть такая возможность.Во-первых, диверсификация - весчь сама по себе недешевая. Далеко не все могут себе позволить не оставлять что-то за спиной. Всякое может случиться.Во-вторых, только человек, который сам идет по такому пути, может понимать, что будущее поливариантно.В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах и как раз, если человек знает что делает, то не станет с собой тянуть сумму, которая ничего не решает. Она просто будет болтаться на счету до того момента, когда он будет готов хотя-бы взять ипотеку.И тут она не поможет - банк будет интересовать его доход по месту работы. Деньги, привезенные и положенные на счет влияют только на решение банка о размере кредита, но не о том, давать-ли его.Фактически это деньги на "проесть". rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 06:39 rjkz написав: В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...

В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...

А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со старта про другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд. А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со стартапро другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд. Понаехал

Повідомлень: 3940 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 06:49 барабашов написав: Новостройку или брежневку?

Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит? Новостройку или брежневку?Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.



ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт).Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть. Понаехал

Повідомлень: 3940 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 07:01 Понаехал написав: барабашов написав: Новостройку или брежневку?

Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит? Новостройку или брежневку?Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.



ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт).Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.

Самый богатый чел на земле живёт сейчас в Бока-Чика в сборно-щитовом домике за 50 куе. Самый богатый чел на земле живёт сейчас в Бока-Чика в сборно-щитовом домике за 50 куе. Bolt Повідомлень: 1164 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 09:14 rjkz написав: Хомякоид написав: Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно. Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.



Поздравляю.

Виза туристическая, я так понимаю. Поздравляю.Виза туристическая, я так понимаю.



Исходя из контекста видимо CUAET. Хотя чем гордиться в любом случае? Исходя из контекста видимо CUAET. Хотя чем гордиться в любом случае? adeges Повідомлень: 3973 З нами з: 14.03.06 Подякував: 306 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 09:19 rjkz написав: pesikot написав: Хомякоид написав:

Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.

Іздять як німі в громадському транспорті.

Ні німецької ні англійської не знають зовсім.

Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.

Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.

Якось мені як кажуть "за державу обидно" Ні німецької ні англійської не знають зовсім.Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...

Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ... А отпише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...



Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.

Взрослым надо больше времени, детям - меньше.

Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.

Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.Взрослым надо больше времени, детям - меньше.Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.



Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха. Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха. adeges Повідомлень: 3973 З нами з: 14.03.06 Подякував: 306 раз. Подякували: 782 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 09:24 Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? adeges написав: rjkz написав: pesikot написав: А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...

Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ... А отпише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...



Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.

Взрослым надо больше времени, детям - меньше.

Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.

Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.Взрослым надо больше времени, детям - меньше.Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.



Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха. Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.

Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Faceless

Модератор Повідомлень: 31601 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1348 раз. Подякували: 7526 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 11:10 Понаехал написав: rjkz написав: В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...

В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...

А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со старта про другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд. А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со стартапро другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд.



Так она у него и работала.

В аренде. Кому робингуд, а кому аренда ближе к телу.

Доходность сопоставимая.

Если он работает, то что ему с той годовой зарплаты? К ней еще и "скромную машинку" продать надо, которой нет. Он-же в Германии.

А в Украине квартира - это фетиш, смысл всей жизни для многих.

Но никак не годовая зарплата.

Я про это и написал. Так она у него и работала.В аренде. Кому робингуд, а кому аренда ближе к телу.Доходность сопоставимая.Если он работает, то что ему с той годовой зарплаты? К ней еще и "скромную машинку" продать надо, которой нет. Он-же в Германии.А в Украине квартира - это фетиш, смысл всей жизни для многих.Но никак не годовая зарплата.Я про это и написал. rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 33343536> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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