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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:13
Понаехал написав: барабашов написав:
Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт).
Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.
ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
Ну Маск переехал в Тексас.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:19
adeges написав: rjkz написав: pesikot написав:
А от antey1969
пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.
Взрослым надо больше времени, детям - меньше.
Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Да, людям с музыкальным слухом дается намного легче.
Детям легче чем взрослым.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:23
adeges написав: rjkz написав: Хомякоид написав:
Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.
Поздравляю.
Виза туристическая, я так понимаю.
Исходя из контекста видимо CUAET. Хотя чем гордиться в любом случае?
Да уж. Такое себе достижение. Кстати, видимо не так уж сладко Хомякоиду в Германии, раз озаботился планом Б.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 08 чер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:25
Faceless написав: adeges написав: rjkz написав:
Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.
Взрослым надо больше времени, детям - меньше.
Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
К меня есть знакомые музыканты. Легче.
Не владея языком, человек слышал в то время, как я был на интермидиэйт и для меня бОльшая часть оставалась "шумом моря". У них легче слуховой аппарат адаптируется.
Это касается лисенинга и помогает в спикинге.
Грамматика, естественно к этому отношения не имеет, а большинство тестов на уровень построены на знании грамматики.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:00
Faceless написав:
adeges написав:
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:05
rjkz написав: Vlad442 написав:
Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.
Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека.
Чому не знаючи? Тут на форумі людину видно краще ніж у житті, бо у житті вона намагається бути як усі, та ховає свій психотип.
Є тип "Треба копати" - викопав.
Є "Треба копати" - "а чому лопата крива, де рукавички, чому не нові, що с обідом, коли перерва, хто буде копати".
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:11
adeges написав: Faceless написав:
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
...Сорри за оффтоп.
давайте я вас помирю)
музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.
Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:37
adeges написав:
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.
І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.
Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32
adeges написав: Faceless написав:
adeges написав:Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
Розкажу дружині, вона зрадіє, що їй мають легше даватися мови
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Faceless
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