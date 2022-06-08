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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 33343536 Додано: Сер 08 чер, 2022 11:13 Понаехал написав: барабашов написав: Новостройку или брежневку?

Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит? Новостройку или брежневку?Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.



ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт).Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.



Ну Маск переехал в Тексас. Ну Маск переехал в Тексас. rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 11:19 adeges написав: rjkz написав: pesikot написав: А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...

Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ... А отпише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...



Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.

Взрослым надо больше времени, детям - меньше.

Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.

Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.Взрослым надо больше времени, детям - меньше.Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.



Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха. Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.



Да, людям с музыкальным слухом дается намного легче.

Детям легче чем взрослым. Да, людям с музыкальным слухом дается намного легче.Детям легче чем взрослым. rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 11:23 adeges написав: rjkz написав: Хомякоид написав: Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно. Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.



Поздравляю.

Виза туристическая, я так понимаю. Поздравляю.Виза туристическая, я так понимаю.



Исходя из контекста видимо CUAET. Хотя чем гордиться в любом случае? Исходя из контекста видимо CUAET. Хотя чем гордиться в любом случае?

Да уж. Такое себе достижение. Кстати, видимо не так уж сладко Хомякоиду в Германии, раз озаботился планом Б. Да уж. Такое себе достижение. Кстати, видимо не так уж сладко Хомякоиду в Германии, раз озаботился планом Б. Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 08 чер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 40527 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5003 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 11:25 Faceless написав: adeges написав: rjkz написав:

Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.

Взрослым надо больше времени, детям - меньше.

Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.

Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.Взрослым надо больше времени, детям - меньше.Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.



Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха. Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.

Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови



К меня есть знакомые музыканты. Легче.

Не владея языком, человек слышал в то время, как я был на интермидиэйт и для меня бОльшая часть оставалась "шумом моря". У них легче слуховой аппарат адаптируется.

Это касается лисенинга и помогает в спикинге.

Грамматика, естественно к этому отношения не имеет, а большинство тестов на уровень построены на знании грамматики. К меня есть знакомые музыканты. Легче.Не владея языком, человек слышал в то время, как я был на интермидиэйт и для меня бОльшая часть оставалась "шумом моря". У них легче слуховой аппарат адаптируется.Это касается лисенинга и помогает в спикинге.Грамматика, естественно к этому отношения не имеет, а большинство тестов на уровень построены на знании грамматики. rjkz

Повідомлень: 13177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 12:00 Faceless написав: adeges написав:





Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.

Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови



Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.



Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. adeges Повідомлень: 3973 З нами з: 14.03.06 Подякував: 306 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 12:05 rjkz написав: Vlad442 написав: Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.

Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.

Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам. Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.



Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека. Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека.

Чому не знаючи? Тут на форумі людину видно краще ніж у житті, бо у житті вона намагається бути як усі, та ховає свій психотип.



Є тип "Треба копати" - викопав.

Є "Треба копати" - "а чому лопата крива, де рукавички, чому не нові, що с обідом, коли перерва, хто буде копати". Чому не знаючи? Тут на форумі людину видно краще ніж у житті, бо у житті вона намагається бути як усі, та ховає свій психотип.Є тип "Треба копати" - викопав.Є "Треба копати" - "а чому лопата крива, де рукавички, чому не нові, що с обідом, коли перерва, хто буде копати". Vlad442

Повідомлень: 8923 З нами з: 07.10.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 12:11 adeges написав: Faceless написав: Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови

Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.

...Сорри за оффтоп. Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят....Сорри за оффтоп.

давайте я вас помирю)

музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.

Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас. давайте я вас помирю)музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас. Ромасик

Повідомлень: 4640 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1177 раз. Подякували: 717 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 12:37 Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? adeges написав: Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.

На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.

І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.

Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні. На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні. Vlad442

Повідомлень: 8923 З нами з: 07.10.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32 adeges написав: Faceless написав: adeges написав: Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.

Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови



Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.



Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.

Розкажу дружині, вона зрадіє, що їй мають легше даватися мови Розкажу дружині, вона зрадіє, що їй мають легше даватися мови Faceless

Модератор Повідомлень: 31601 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1348 раз. Подякували: 7526 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 33343536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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