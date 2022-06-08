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#<1 ... 34353637 Додано: Сер 08 чер, 2022 15:44 konstantin kirovograd написав: ну вообще-то было бы странно даже больше чем странно-если бы все наши дети с садика знали немецкий и английский это пряма какая-то супернация тогда бы была ну вообще-то было бы странно даже больше чем странно-если бы все наши дети с садика знали немецкий и английскийэто пряма какая-то супернация тогда бы была

Есть знакомые, много лет назад уехали из Украины в Израиль, несколько последних лет живут в Германии, там уже и дети родились. В свои 4-5 лет малая лопочет на русском, иврите, немецком, ну и английский тоже. Как там оно в голове не смешивается - не знаю. Есть знакомые, много лет назад уехали из Украины в Израиль, несколько последних лет живут в Германии, там уже и дети родились. В свои 4-5 лет малая лопочет на русском, иврите, немецком, ну и английский тоже. Как там оно в голове не смешивается - не знаю. Gastarbaiter Повідомлень: 2148 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 15:56 adeges написав: Faceless написав: adeges написав:





Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.

Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови



Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.



Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.



+1

За оффтоп не переживайте - модераторы тоннами сносят на ветку по эмиграции.

То что написали - в точку.

Не могу сказать что у меня сохранился к 45+ музыкальный слух, скорей нет чем да.

Но людей, которые не носители Инглища я как-то более-менее понимаю.

Носителей - труднее. Но встречаются носители, которых я практически не понимаю.

Особенно черных. У них какой-то гОвор, что хрен поймешь даже если они не на сленге своем говорят.

Еще зависит от образованности, что-ли, человека. В госпиталях, банках, учреждениях как-то понятно говорят даже если тема специфическая, как работяги - какой-то набор звуков, хотя предмет разговора примитивный.

Очень тяжело воспринимать информацию, когда идет разговор между 3-5 и более человек. Мозг плавится. +1За оффтоп не переживайте - модераторы тоннами сносят на ветку по эмиграции.То что написали - в точку.Не могу сказать что у меня сохранился к 45+ музыкальный слух, скорей нет чем да.Но людей, которые не носители Инглища я как-то более-менее понимаю.Носителей - труднее. Но встречаются носители, которых я практически не понимаю.Особенно черных. У них какой-то гОвор, что хрен поймешь даже если они не на сленге своем говорят.Еще зависит от образованности, что-ли, человека. В госпиталях, банках, учреждениях как-то понятно говорят даже если тема специфическая, как работяги - какой-то набор звуков, хотя предмет разговора примитивный.Очень тяжело воспринимать информацию, когда идет разговор между 3-5 и более человек. Мозг плавится. rjkz

Повідомлень: 13183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6895 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 15:59 Ромасик написав: adeges написав: Faceless написав: Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови

Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.

...Сорри за оффтоп. Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят....Сорри за оффтоп.

давайте я вас помирю)

музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.

Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас. давайте я вас помирю)музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.



По выделенному - это достигается приложенными усилиями, а лисенинг - природными способностями. По выделенному - это достигается приложенными усилиями, а лисенинг - природными способностями. rjkz

Повідомлень: 13183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6895 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06 Vlad442 написав: adeges написав: Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.

На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.

І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.

Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні. На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні.



Не совсем так.

У меня дети (старщему 11) читают книги, которые мне не под силу.

Это при том, что я некоторое количество книг на Инглише прочел/пытался прочесть. Среди них Марк Твен, Конан Дойл, Рекс Стаут.

Они смотрят контент на Инглише/русском примерно в соотношении 90/10.

Для меня смотреть контент на Инглише не комфортно, хотя заставляю себя периодически смотреть знакомые фильмы без перевода и как-то более-менее понятно. Когда сильно уставший, то вообще не в состоянии воспринимать.

Вот пример как начинать учить в 40+ и с 3-х лет. Не совсем так.У меня дети (старщему 11) читают книги, которые мне не под силу.Это при том, что я некоторое количество книг на Инглише прочел/пытался прочесть. Среди них Марк Твен, Конан Дойл, Рекс Стаут.Они смотрят контент на Инглише/русском примерно в соотношении 90/10.Для меня смотреть контент на Инглише не комфортно, хотя заставляю себя периодически смотреть знакомые фильмы без перевода и как-то более-менее понятно. Когда сильно уставший, то вообще не в состоянии воспринимать.Вот пример как начинать учить в 40+ и с 3-х лет. rjkz

Повідомлень: 13183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6895 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 16:09 Faceless написав: adeges написав: Faceless написав: Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови



Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.



Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп. Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.

Розкажу дружині, вона зрадіє, що їй мають легше даватися мови Розкажу дружині, вона зрадіє, що їй мають легше даватися мови



Если она не в Украине, то значок сарказма лишний.

Это не за 3 месяца происходит, но намного быстрее.

Конечно надо учить, само по себе оно прилипает только к детям. Если она не в Украине, то значок сарказма лишний.Это не за 3 месяца происходит, но намного быстрее.Конечно надо учить, само по себе оно прилипает только к детям. rjkz

Повідомлень: 13183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6895 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 16:22 Gastarbaiter написав: konstantin kirovograd написав: ну вообще-то было бы странно даже больше чем странно-если бы все наши дети с садика знали немецкий и английский это пряма какая-то супернация тогда бы была ну вообще-то было бы странно даже больше чем странно-если бы все наши дети с садика знали немецкий и английскийэто пряма какая-то супернация тогда бы была

Есть знакомые, много лет назад уехали из Украины в Израиль, несколько последних лет живут в Германии, там уже и дети родились. В свои 4-5 лет малая лопочет на русском, иврите, немецком, ну и английский тоже. Как там оно в голове не смешивается - не знаю. Есть знакомые, много лет назад уехали из Украины в Израиль, несколько последних лет живут в Германии, там уже и дети родились. В свои 4-5 лет малая лопочет на русском, иврите, немецком, ну и английский тоже. Как там оно в голове не смешивается - не знаю.



Рассказали такую историю.

Из одной прибалтийской страны поехала в гости в Израиль учитель Инглиша.

На площадке с ребенком к ним подошли другие дети - до 10 лет.

Когда узнали, что на иврите не говорят, но говорят на Инглише, перешли на английский и...она понимала с большим трудом и не все.

Потом уже она переехала в США и стало получше.

Есть знакомые, они попробовали насколько можно "впихнуть" в ребенка языки, пока ребенок маленький. В результате, в разной степени ребенок владеет русский, Инглиш, иврит, испанский, японский и французский.

Другая семья - русский, Инглиш, португальский (язык отца), французский, итальянский. Рассказали такую историю.Из одной прибалтийской страны поехала в гости в Израиль учитель Инглиша.На площадке с ребенком к ним подошли другие дети - до 10 лет.Когда узнали, что на иврите не говорят, но говорят на Инглише, перешли на английский и...она понимала с большим трудом и не все.Потом уже она переехала в США и стало получше.Есть знакомые, они попробовали насколько можно "впихнуть" в ребенка языки, пока ребенок маленький. В результате, в разной степени ребенок владеет русский, Инглиш, иврит, испанский, японский и французский.Другая семья - русский, Инглиш, португальский (язык отца), французский, итальянский. rjkz

Повідомлень: 13183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6895 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 16:25 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, моя покойная бабушка (1932 гр) во время войны была в эвакуации в Узбекистане с 1941 по 1944 гг. И там ходила в школу. И подхватила узбекский так, что без акцента говорила. И уже в старости свободно понимала. rjkz

Повідомлень: 13183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6895 раз. Подякували: 3919 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 34353637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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