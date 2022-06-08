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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:44
konstantin kirovograd написав:
ну вообще-то было бы странно даже больше чем странно-если бы все наши дети с садика знали немецкий и английский
это пряма какая-то супернация тогда бы была
Есть знакомые, много лет назад уехали из Украины в Израиль, несколько последних лет живут в Германии, там уже и дети родились. В свои 4-5 лет малая лопочет на русском, иврите, немецком, ну и английский тоже. Как там оно в голове не смешивается - не знаю.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:56
adeges написав: Faceless написав:
adeges написав:
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
+1
За оффтоп не переживайте - модераторы тоннами сносят на ветку по эмиграции.
То что написали - в точку.
Не могу сказать что у меня сохранился к 45+ музыкальный слух, скорей нет чем да.
Но людей, которые не носители Инглища я как-то более-менее понимаю.
Носителей - труднее. Но встречаются носители, которых я практически не понимаю.
Особенно черных. У них какой-то гОвор, что хрен поймешь даже если они не на сленге своем говорят.
Еще зависит от образованности, что-ли, человека. В госпиталях, банках, учреждениях как-то понятно говорят даже если тема специфическая, как работяги - какой-то набор звуков, хотя предмет разговора примитивный.
Очень тяжело воспринимать информацию, когда идет разговор между 3-5 и более человек. Мозг плавится.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:59
Ромасик написав: adeges написав: Faceless написав:
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
...Сорри за оффтоп.
давайте я вас помирю)
музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас.
По выделенному - это достигается приложенными усилиями, а лисенинг - природными способностями.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06
Vlad442 написав: adeges написав:
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.
І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.
Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні.
Не совсем так.
У меня дети (старщему 11) читают книги, которые мне не под силу.
Это при том, что я некоторое количество книг на Инглише прочел/пытался прочесть. Среди них Марк Твен, Конан Дойл, Рекс Стаут.
Они смотрят контент на Инглише/русском примерно в соотношении 90/10.
Для меня смотреть контент на Инглише не комфортно, хотя заставляю себя периодически смотреть знакомые фильмы без перевода и как-то более-менее понятно. Когда сильно уставший, то вообще не в состоянии воспринимать.
Вот пример как начинать учить в 40+ и с 3-х лет.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:09
Faceless написав: adeges написав: Faceless написав:
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
Розкажу дружині, вона зрадіє, що їй мають легше даватися мови
Если она не в Украине, то значок сарказма лишний.
Это не за 3 месяца происходит, но намного быстрее.
Конечно надо учить, само по себе оно прилипает только к детям.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:22
Gastarbaiter написав: konstantin kirovograd написав:
ну вообще-то было бы странно даже больше чем странно-если бы все наши дети с садика знали немецкий и английский
это пряма какая-то супернация тогда бы была
Есть знакомые, много лет назад уехали из Украины в Израиль, несколько последних лет живут в Германии, там уже и дети родились. В свои 4-5 лет малая лопочет на русском, иврите, немецком, ну и английский тоже. Как там оно в голове не смешивается - не знаю.
Рассказали такую историю.
Из одной прибалтийской страны поехала в гости в Израиль учитель Инглиша.
На площадке с ребенком к ним подошли другие дети - до 10 лет.
Когда узнали, что на иврите не говорят, но говорят на Инглише, перешли на английский и...она понимала с большим трудом и не все.
Потом уже она переехала в США и стало получше.
Есть знакомые, они попробовали насколько можно "впихнуть" в ребенка языки, пока ребенок маленький. В результате, в разной степени ребенок владеет русский, Инглиш, иврит, испанский, японский и французский.
Другая семья - русский, Инглиш, португальский (язык отца), французский, итальянский.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:25
Кстати, моя покойная бабушка (1932 гр) во время войны была в эвакуации в Узбекистане с 1941 по 1944 гг. И там ходила в школу. И подхватила узбекский так, что без акцента говорила. И уже в старости свободно понимала.
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