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somilitark написав:Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, освіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
А ваши друзья говорили с какими бы доходами "там" считали бы себя элитой, как и здесь ?
Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання. Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання. Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там". Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.
somilitark написав:Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, освіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
А ваши друзья говорили с какими бы доходами "там" считали бы себя элитой, как и здесь ?
Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання. Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання. Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там". Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.
Але зараз то вони зітхнули з полегшенням. Життя у внеблоковій, обезброєнній Україні, де більшість не готова була фінансувати власну армію, було як рулетка. Норм-добре-погано-норм-***ць!!!
fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт
Людям пох. Там в усьому подвійні стандарти і дуже зашорене життя. Бюрократія яка відбиває бажання щось робити і творити, зато у наших співвітчизників є ілюзія, що там в усьому мед і євро просто літять самі по собі в кишеню)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 09 чер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт
Тік. Відчуваю себе тут не дуже. Спочатку була велика моральна підтримка, а зараз ось таке можна на вулиці зустріти - якись атомний ПЦ, йопаний стид: https://www.vikendi.net/2022/05/25/show ... se-poster/ Але ж бачите, працює тут наша діаспора з ними. Не все так безнадійно як в рашкі.
fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт
Тік. Відчуваю себе тут не дуже. Спочатку була велика моральна підтримка, а зараз ось таке можна на вулиці зустріти - якись атомний ПЦ, йопаний стид: https://www.vikendi.net/2022/05/25/show ... se-poster/ Але ж бачите, працює тут наша діаспора з ними. Не все так безнадійно як в рашкі.
somilitark написав:Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання. Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання. Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там". Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.
Ви багато розповiли, це все зрозумiло, що iпотека i все iнше дорого коштує. Але не вiдповiли на питання. Як би пагано не було в Нiмеччинi, але при якомусь певному рiвнi доходiв там буде гарно почуватись. Так от скiльки євро на мiсяць треба щоб рахувати себе елiтою як вдома ?
somilitark написав:Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, освіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
А ваши друзья говорили с какими бы доходами "там" считали бы себя элитой, как и здесь ?
Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання. Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання. Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там". Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.
Главное правило - правильный выбор страны. Второе главное правило - иметь свою голову на плечах и не всегда надо делать как все. Меня выносит от фраз типа "Так все делают" "Все так живут" и тп. Взять ипотеку на 30 лет да еще и с аннуитетом - это надо совсем не соображать и не дружить с калькулятором. Я больше скажу - многие в это вкидывают деньги, которые получили от продажи квартир в Украине. На самом деле, можно брать ипотеку и на 30 лет, но при учете определенных сценариев и если это выгодно.
fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт
Тік. Відчуваю себе тут не дуже. Спочатку була велика моральна підтримка, а зараз ось таке можна на вулиці зустріти - якись атомний ПЦ, йопаний стид: https://www.vikendi.net/2022/05/25/show ... se-poster/ Але ж бачите, працює тут наша діаспора з ними. Не все так безнадійно як в рашкі.
Неабияка моральна травма ось це щодня споглядати
В Нй на каждом шагу украинские флаги. На машинах, в машинах, на домах, в окнах. Мэр Эрик Адамс поднял флаг Украины на Уолл-Стрит возле биржи и сказал, что пока идет война этот флаг никто не снимет. Раньше там было 2 флага - США и НЙ, теперь 3. Какой-то мУУУдак в начале войны наклеил последнюю букву латиницы на машину. Наутро нашел свою машину расфигаченную возможно битой для американского бейсбола и прорезанными колесами. Есть ватники, в основном из СССР еще или из очень ранней Украины. Их не очень много. Правда доходит до маразма. Несколько дней назад один украинец ударил ножом в шею другого украинца за то, что тот говорил на русском. Теперь один в реанимации, второй ждет суда. Раньше украинцы как и остальные выходцы стран бСССР говорили на русском как средстве межнационального общения. Сейчас многие говорят на украинском и понимают их или нет - проблемы русскоязычных. Если им говорят, что их не понимают - переходят на Инглиш если могут.
В даже американских магазинах на кассе Кью-Ар код помощи Украине. Росийскую гречку перефасовывают в нейтральную упаковку - типа Турция, Китай, Израиль. В Китае еще слышал, что гречку выращивали, но Турция и Израиль - это мощно.
somilitark написав:Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання. Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання. Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там". Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.
Ви багато розповiли, це все зрозумiло, що iпотека i все iнше дорого коштує. Але не вiдповiли на питання. Як би пагано не було в Нiмеччинi, але при якомусь певному рiвнi доходiв там буде гарно почуватись. Так от скiльки євро на мiсяць треба щоб рахувати себе елiтою як вдома ?
Ну вот Болт писал, что на крайней работе во Львове имел 300 евро в месяц. Наверное в Германии чуть больше.