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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 17:25
rjkz написав:
На самом деле, можно брать ипотеку и на 30 лет, но при учете определенных сценариев и если это выгодно.
Из того, что наблюдаю: взявшие ипотеку "на 30 лет под аннуитет" благополучно ее выплачивают лет за 10-15 и при этом общая сумма платежей вряд ли сильно отличается от того, сколько эта недвига стоит сегодня.
Да, зависит от страны.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:29
Letusrock написав: rjkz написав:
Ы сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН
Одразу додам, що це не мій термін
Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.
Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:49
Faceless написав: Letusrock написав: rjkz написав:
Ы сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.
вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН
Одразу додам, що це не мій термін
Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.
Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо
Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)
Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:07
Bolt написав: Faceless написав: Letusrock написав:
вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН
Одразу додам, що це не мій термін
Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.
Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо
Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)
Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею.
Ви самі казали, що на тих роботах сиділи тільки аби стаж йшов.Я в держконторах ніколи не працював і бажання немає, тим паче, не розумію, нащо воно треба працювати за імітацію зарплати. А якщо воно ще й таке закрите, то це взагалі принизливо, так само як і йти працювати заради хабарів. Ну не можуть ж усі там сидіти суто за стаж.
В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:14
Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав:
Одразу додам, що це не мій термін
Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.
Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо
Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)
Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею.
Ви самі казали, що на тих роботах сиділи тільки аби стаж йшов.Я в держконторах ніколи не працював і бажання немає, тим паче, не розумію, нащо воно треба працювати за імітацію зарплати. А якщо воно ще й таке закрите, то це взагалі принизливо, так само як і йти працювати заради хабарів. Ну не можуть ж усі там сидіти суто за стаж.
В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.
По тим часам не в кожній львівській приватній конторі стільки платили. С хабарями, там було туговато. Зате мав вільний час.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:21
Faceless написав:
В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.
То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:54
BIGor написав: Faceless написав:
В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.
То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
Ну, кожен може вірити в свою реальність. Нагадаю тільки, що в тому ж 2013 році оренда бабушатника була 3000, щось краще, з ремонтом і в нормальному районі - десь 4500. Дохід, половину з якого з'їдає бюджетна, дешева оренда - ніяк не може трактуватися, як "дуже великі гроші". Тоді на форумі ще був Юра теплотехнік, і теж підтверджував що це звичайний дохід грамотного спеціаліста з досвідом.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:29
BIGor написав: Faceless написав:
В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.
То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
Та досить. В ті роки в аудиті молодим-зеленим після вишу давали щось від 5000 до 6000 на руки. У сініора (нормальний шлях А1-А2-А3-СА займав 4 роки) було вже біля десятки. Потім народ втікав до клієнтів у відділи звітності і починав отримувати ще більше. Про це й мова, що на середніх позиціях 10к не було чимось недосяжним. Питання тільки у оцінці долі подібних працівників. 30-40% від усіх працюючих - це, хиба, трохи перебільшено.
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