Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 36373839 Додано: Чет 09 чер, 2022 17:25 rjkz написав: На самом деле, можно брать ипотеку и на 30 лет, но при учете определенных сценариев и если это выгодно. На самом деле, можно брать ипотеку и на 30 лет, но при учете определенных сценариев и если это выгодно.

Из того, что наблюдаю: взявшие ипотеку "на 30 лет под аннуитет" благополучно ее выплачивают лет за 10-15 и при этом общая сумма платежей вряд ли сильно отличается от того, сколько эта недвига стоит сегодня.

Да, зависит от страны. Из того, что наблюдаю: взявшие ипотеку "на 30 лет под аннуитет" благополучно ее выплачивают лет за 10-15 и при этом общая сумма платежей вряд ли сильно отличается от того, сколько эта недвига стоит сегодня.Да, зависит от страны. Gastarbaiter Повідомлень: 2150 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 17:29 Letusrock написав: rjkz написав: Ы сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. Ы сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.

вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН

Одразу додам, що це не мій термін

Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.

Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо Одразу додам, що це не мій термінКолись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо Faceless

Модератор Повідомлень: 31612 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1349 раз. Подякували: 7526 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 18:49 Faceless написав: Letusrock написав: rjkz написав: Ы сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев. Ы сейчас отвечаете Фейслессу. У него ДРУГОЙ, СВОЙ Киев.

вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН

Одразу додам, що це не мій термін

Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.

Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо Одразу додам, що це не мій термінКолись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо

Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)

Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею. Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею. Bolt Повідомлень: 1169 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 19:07 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: Letusrock написав: вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН вибачте за офтоп, поясніть прикол за "Київ Faceless'a" ? ще багато років тому натикався на цю фразу читаючи гілку про про ціни (і їх неминуче падіння) на КРЖН

Одразу додам, що це не мій термін

Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.

Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо Одразу додам, що це не мій термінКолись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо

Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)

Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею. Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею.

Ви самі казали, що на тих роботах сиділи тільки аби стаж йшов.Я в держконторах ніколи не працював і бажання немає, тим паче, не розумію, нащо воно треба працювати за імітацію зарплати. А якщо воно ще й таке закрите, то це взагалі принизливо, так само як і йти працювати заради хабарів. Ну не можуть ж усі там сидіти суто за стаж.



В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині. Ви самі казали, що на тих роботах сиділи тільки аби стаж йшов.Я в держконторах ніколи не працював і бажання немає, тим паче, не розумію, нащо воно треба працювати за імітацію зарплати. А якщо воно ще й таке закрите, то це взагалі принизливо, так само як і йти працювати заради хабарів. Ну не можуть ж усі там сидіти суто за стаж.В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині. Faceless

Модератор Повідомлень: 31612 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1349 раз. Подякували: 7526 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 19:14 Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав: Одразу додам, що це не мій термін

Колись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.

Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо Одразу додам, що це не мій термінКолись так назвали мою оцінку частки населення Києва, що мала доходи вище певного рівня (це був десь 2013 рр, було озвучено, що 30-40% киян мають доходи 10кгрн і вище). Декому та оцінка ввижалася занадто оптимістичною (хоча, як на мене, навпаки, досить стриманою - поріг і на ті роки був невисоким, то неабиякі гроші) і з'явився цей термін.Наразі визначення давно застаріло, багато років не переглядалося, і що люди в нього вкладають достеменно невідомо

Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)

Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею. Вы там в Київі зажерлися, в мене в 13 му році в держконторі була ЗП 3200 на руки, і це ще вважалося для Львова досить непогано. Тим більше, що там особливо не напрягався, заїхав на роботу каву попив, новини почитав, може з годину папірці поперекидував, а потім їхав додому(будова йшла)Пи. Си В ту контору з вулиці хіба прибиральницею.

Ви самі казали, що на тих роботах сиділи тільки аби стаж йшов.Я в держконторах ніколи не працював і бажання немає, тим паче, не розумію, нащо воно треба працювати за імітацію зарплати. А якщо воно ще й таке закрите, то це взагалі принизливо, так само як і йти працювати заради хабарів. Ну не можуть ж усі там сидіти суто за стаж.



В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині. Ви самі казали, що на тих роботах сиділи тільки аби стаж йшов.Я в держконторах ніколи не працював і бажання немає, тим паче, не розумію, нащо воно треба працювати за імітацію зарплати. А якщо воно ще й таке закрите, то це взагалі принизливо, так само як і йти працювати заради хабарів. Ну не можуть ж усі там сидіти суто за стаж.В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.

По тим часам не в кожній львівській приватній конторі стільки платили. С хабарями, там було туговато. Зате мав вільний час. По тим часам не в кожній львівській приватній конторі стільки платили. С хабарями, там було туговато. Зате мав вільний час. Bolt Повідомлень: 1169 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 19:21 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині. В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.

То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. BIGor

Повідомлень: 6184 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 19:54 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині. В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.

То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.



Ну, кожен може вірити в свою реальність. Нагадаю тільки, що в тому ж 2013 році оренда бабушатника була 3000, щось краще, з ремонтом і в нормальному районі - десь 4500. Дохід, половину з якого з'їдає бюджетна, дешева оренда - ніяк не може трактуватися, як "дуже великі гроші". Тоді на форумі ще був Юра теплотехнік, і теж підтверджував що це звичайний дохід грамотного спеціаліста з досвідом. Ну, кожен може вірити в свою реальність. Нагадаю тільки, що в тому ж 2013 році оренда бабушатника була 3000, щось краще, з ремонтом і в нормальному районі - десь 4500. Дохід, половину з якого з'їдає бюджетна, дешева оренда - ніяк не може трактуватися, як "дуже великі гроші". Тоді на форумі ще був Юра теплотехнік, і теж підтверджував що це звичайний дохід грамотного спеціаліста з досвідом. Faceless

Модератор Повідомлень: 31612 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1349 раз. Подякували: 7526 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 чер, 2022 20:29 BIGor написав: Faceless написав: В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині. В 2013 в Києві спеціалісту з досвідом заробляти 10-12к не було проблемою, і це не була висока ЗП. Оренда 1к починалася десь від 3к грн десь на Троєщині.

То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. То це і є Київ Фейслеса, памятаю в 13 році влаштувався в дуже непогану консалтингову фірму на 6000 грн, це тоді були дуже великі гроші. ДР в мене був хороший. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.

Та досить. В ті роки в аудиті молодим-зеленим після вишу давали щось від 5000 до 6000 на руки. У сініора (нормальний шлях А1-А2-А3-СА займав 4 роки) було вже біля десятки. Потім народ втікав до клієнтів у відділи звітності і починав отримувати ще більше. Про це й мова, що на середніх позиціях 10к не було чимось недосяжним. Питання тільки у оцінці долі подібних працівників. 30-40% від усіх працюючих - це, хиба, трохи перебільшено. Та досить. В ті роки в аудиті молодим-зеленим після вишу давали щось від 5000 до 6000 на руки. У сініора (нормальний шлях А1-А2-А3-СА займав 4 роки) було вже біля десятки. Потім народ втікав до клієнтів у відділи звітності і починав отримувати ще більше. Про це й мова, що на середніх позиціях 10к не було чимось недосяжним. Питання тільки у оцінці долі подібних працівників. 30-40% від усіх працюючих - це, хиба, трохи перебільшено. Gastarbaiter Повідомлень: 2150 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:06

Dane polskiej Straży Granicznej potwierdzają, że od 24.02 do 07.06.2022 r. do Polski z Ukrainy wjechało łącznie 3,645 mln obywateli Ukrainy, w tym 432 tys. mężczyzn w wieku 18-60 lat.



Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/r ... ign=chrome

Поляки пишут, что наши погранцы гребут от 3 до 5 к$. Как всегла:,, Кому война, а кому мать родная.. " Интересная статистика Польской стражи граничной:Dane polskiej Straży Granicznej potwierdzają, że od 24.02 do 07.06.2022 r. do Polski z Ukrainy wjechało łącznie 3,645 mln obywateli Ukrainy, w tym 432 tys. mężczyzn w wieku 18-60 lat.Czytaj więcej naПоляки пишут, что наши погранцы гребут от 3 до 5 к$. Как всегла:,, Кому война, а кому мать родная.. " Bolt Повідомлень: 1169 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless