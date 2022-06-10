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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.


В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:57

  fox767676 написав:
  BIGor написав:Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.


В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  fox767676 написав:
  BIGor написав:Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.


В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати.
Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:01

  Faceless написав:
Bolt написав:
  fox767676 написав:
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати.
Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень

Якщо з чотирьох моїх обєктів(втч 2 гаражі) три орендують ІТшники, то щось таки говорить про рівень платоспроможності всіх інших.
Пи. Си. В мене трьошку орендував фірма для середнього рівня будівельного начальства, що працювали під,, Велике будівництво" ледве позбувся(неплатіж) , страхова сума пішла за оренду і комуналь. А все гарно починалось при оформлені 2 платежі нам, один ригу. А буквально на третій місяць почались проблеми.
Bolt
 
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