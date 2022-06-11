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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:19
BIGor написав:
Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:57
fox767676 написав: BIGor написав:
Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
Давайте ІТ до уваги не брати.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:30
Bolt написав: fox767676 написав: BIGor написав:
Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
Давайте ІТ до уваги не брати.
Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:01
Faceless написав: Bolt написав: fox767676 написав:
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
Давайте ІТ до уваги не брати.
Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень
Якщо з чотирьох моїх обєктів(втч 2 гаражі) три орендують ІТшники, то щось таки говорить про рівень платоспроможності всіх інших.
Пи. Си. В мене трьошку орендував фірма для середнього рівня будівельного начальства, що працювали під,, Велике будівництво" ледве позбувся(неплатіж) , страхова сума пішла за оренду і комуналь. А все гарно починалось при оформлені 2 платежі нам, один ригу. А буквально на третій місяць почались проблеми.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:35
Bolt написав: fox767676 написав: BIGor написав:
Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
Давайте ІТ до уваги не брати.
Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 11:30
fox767676 написав:
Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції.
Всім іншим спеціалістам до ІТ-шників як до луни раком. Навіть до війни.
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