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#<1 ... 37383940 Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:19 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.



В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. fox767676 Повідомлень: 255 З нами з: 13.06.20 Подякував: 125 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:57 fox767676 написав: BIGor написав: Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.



В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати. Давайте ІТ до уваги не брати. Bolt Повідомлень: 1173 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: fox767676 написав: BIGor написав: Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.



В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати. Давайте ІТ до уваги не брати. Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень Faceless

Модератор Повідомлень: 31618 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:01 Faceless написав: Bolt написав: fox767676 написав:

В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати. Давайте ІТ до уваги не брати. Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень Ну я в свою чергу теж на них не орієнтувався. Мова була про кваліфікованих спеціалістів з цілого ряду галузей. І я не просто так навів вартість мінімальної оренди в ті роки - це орієнтир, що то зовсім не великі гроші, людина може собі дозволити знімати щось краще за кімнату і нормально харчуватися, навіть не йде про формування якихось істотних заощаджень

Якщо з чотирьох моїх обєктів(втч 2 гаражі) три орендують ІТшники, то щось таки говорить про рівень платоспроможності всіх інших.

Пи. Си. В мене трьошку орендував фірма для середнього рівня будівельного начальства, що працювали під,, Велике будівництво" ледве позбувся(неплатіж) , страхова сума пішла за оренду і комуналь. А все гарно починалось при оформлені 2 платежі нам, один ригу. А буквально на третій місяць почались проблеми. Якщо з чотирьох моїх обєктів(втч 2 гаражі) три орендують ІТшники, то щось таки говорить про рівень платоспроможності всіх інших.Пи. Си. В мене трьошку орендував фірма для середнього рівня будівельного начальства, що працювали під,, Велике будівництво" ледве позбувся(неплатіж) , страхова сума пішла за оренду і комуналь. А все гарно починалось при оформлені 2 платежі нам, один ригу. А буквально на третій місяць почались проблеми. Bolt Повідомлень: 1173 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:35 Bolt написав: fox767676 написав: BIGor написав: Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі. Про які 10-12 йде річ (12 це вже було 1,5 куе на хвилиночку) - тільки в уявному світі.



В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати. Давайте ІТ до уваги не брати.





Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції. Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції. fox767676 Повідомлень: 255 З нами з: 13.06.20 Подякував: 125 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 11:30 fox767676 написав: Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції. Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції.

Всім іншим спеціалістам до ІТ-шників як до луни раком. Навіть до війни. Всім іншим спеціалістам до ІТ-шників як до луни раком. Навіть до війни. BIGor

Повідомлень: 6186 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 13:40 BIGor



Ніякої луни до 2014. Якщо брати поширену в Києві банківську сферу, то були схожі за розмірами доходи (ну можеи на 20% менші в середньому) , але разом з тим купа ніштяків - 28 днів відпустки замість 18, пільгові кредити\іпотека fox767676 Повідомлень: 255 З нами з: 13.06.20 Подякував: 125 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 16:48



Неважные новости для украинцев, решивших осесть в Турции.



МВД страны ограничило выдачу вида на жительство для иностранцев в ряде районов крупных городов.



Как сообщил министр Сойлу, в этих районах иностранцы должны составлять не более 20% от общего количества населения. Фактически это означает закрытие 1200 районов для иностранцев. "Патриоты" негодуют: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 16199 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9337 раз. Подякували: 4482 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 17:36 Ещё про Турцию Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону. vitaliian

Повідомлень: 13326 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2030 раз. Подякували: 2864 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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