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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 40414243> Додано: Суб 11 чер, 2022 17:36 Ещё про Турцию Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону. vitaliian

Повідомлень: 13327 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2030 раз. Подякували: 2864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 17:51 hume написав: Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева. Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.

Скорее всего лоханулись при поиске аренды, достаточно глянуть первые 10-ть рандомных обьявлений https://t.me/mieszkanie_w_warszawe_RIEL_GO Скорее всего лоханулись при поиске аренды, достаточно глянуть первые 10-ть рандомных обьявлений BIGor

Повідомлень: 6186 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 18:48 rjkz написав: hume написав: rjkz написав: Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки? Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу



Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.

Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.

При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.

Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.

Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.

Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.

Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.

Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.

Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.

Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой. Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.



Вставлю свои 5 коп. Жить без страховки в США - безумие. Цена 20 в госпитале за 3 дня - это цена 2005 года )



Я последний раз, когда ехал в США как турист, купил местную страховку с покрытием 250000 за 70 долларов на 17 дней (с нулевой франшизой). Потому что ехать туда с украинской страховкой после предыдущего раза стало резко стремно. Вставлю свои 5 коп. Жить без страховки в США - безумие. Цена 20 в госпитале за 3 дня - это цена 2005 года )Я последний раз, когда ехал в США как турист, купил местную страховку с покрытием 250000 за 70 долларов на 17 дней (с нулевой франшизой). Потому что ехать туда с украинской страховкой после предыдущего раза стало резко стремно. adeges Повідомлень: 3978 З нами з: 14.03.06 Подякував: 306 раз. Подякували: 784 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 19:53 vitaliian написав: Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону. Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону.



Янычар ятаганом секир башка?

Хорошая страна Турция!

Я и раньше туда ни ногой, а сейчас даже мыслью. Янычар ятаганом секир башка?Хорошая страна Турция!Я и раньше туда ни ногой, а сейчас даже мыслью. rjkz

Повідомлень: 13213 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6910 раз. Подякували: 3943 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 20:53 vitaliian написав: Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону. Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону.



C туристов спрашивают? А если не турист, то в чем проблема получить ? Хотя заёб похож на закарпатские военкоматы C туристов спрашивают? А если не турист, то в чем проблема получить ? Хотя заёб похож на закарпатские военкоматы fox767676 Повідомлень: 256 З нами з: 13.06.20 Подякував: 125 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 21:19 vladimir07 написав: flyman написав: Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ. Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.



Это для чего, шоп зарплатня падала на польскую карту в евро ? Это для чего, шоп зарплатня падала на польскую карту в евро ?

Та хоча б сходити по маленькому (відновити доступ до заначки в злотих), а те що пан паписав, це вже побольшому (але можна буде віддалено).



Але хід думок мені сподобався. Та хоча б сходити по маленькому (відновити доступ до заначки в злотих), а те що пан паписав, це вже побольшому (але можна буде віддалено).Але хід думок мені сподобався. Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 21:21, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 29091 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1407 раз. Подякували: 2507 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 21:20 rjkz написав: Ромасик написав: как? как можно оформить хорошую страховку недорого?

и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?

У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений. как? как можно оформить хорошую страховку недорого?и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений. Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.

МОй ответ о страховке в США.

Вас это интересует? Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.МОй ответ о страховке в США.Вас это интересует? нет, то скорее был риторический вопрос.

Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.

rjkz написав: В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо. В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо. хз, в гугле полно.

rjkz написав: Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян? Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян? Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят. нет, то скорее был риторический вопрос.Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.хз, в гугле полно.Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят. Ромасик

Повідомлень: 4696 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1189 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 21:25 Ромасик написав: rjkz написав: Ромасик написав: как? как можно оформить хорошую страховку недорого?

и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?

У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений. как? как можно оформить хорошую страховку недорого?и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений. Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.

МОй ответ о страховке в США.

Вас это интересует? Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.МОй ответ о страховке в США.Вас это интересует? нет, то скорее был риторический вопрос.

Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.

rjkz написав: В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо. В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо. хз, в гугле полно.

rjkz написав: Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян? Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян? Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят. нет, то скорее был риторический вопрос.Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.хз, в гугле полно.Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.

Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.

Про що і писав коля/rjkz.

І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші. Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.Про що і писав коля/rjkz.І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші. flyman

Повідомлень: 29091 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1407 раз. Подякували: 2507 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 21:43 rjkz написав: hume написав: rjkz написав: Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки? Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу



Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.

Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.

При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.

Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.

Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.

Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.

Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.

Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.

Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.

Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой. Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.



Сложно как то.

В Германии намного проще все. Сложно как то.В Германии намного проще все. Хомякоид Повідомлень: 1924 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2192 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 22:21 flyman написав: Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.

Про що і писав коля/rjkz.

І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші. Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.Про що і писав коля/rjkz.І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.

ага, медикеа и медикейд. Но только нужно доказать, что ты нищеброд. Это не так просто, как прикинуться ФОПом на минималках.

Судя по тому, как они справлялись с ковидом, то со страховками было не очень. ага, медикеа и медикейд. Но только нужно доказать, что ты нищеброд. Это не так просто, как прикинуться ФОПом на минималках.Судя по тому, как они справлялись с ковидом, то со страховками было не очень. Ромасик

Повідомлень: 4696 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1189 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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