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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:36

Ещё про Турцию

Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:51

  hume написав:Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.

Скорее всего лоханулись при поиске аренды, достаточно глянуть первые 10-ть рандомных обьявлений https://t.me/mieszkanie_w_warszawe_RIEL_GO
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:48

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу


Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.
При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.
Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.
Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.
Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.
Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.
Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.
Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.
Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.


Вставлю свои 5 коп. Жить без страховки в США - безумие. Цена 20 в госпитале за 3 дня - это цена 2005 года )

Я последний раз, когда ехал в США как турист, купил местную страховку с покрытием 250000 за 70 долларов на 17 дней (с нулевой франшизой). Потому что ехать туда с украинской страховкой после предыдущего раза стало резко стремно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:53

  vitaliian написав:Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону.


Янычар ятаганом секир башка?
Хорошая страна Турция!
Я и раньше туда ни ногой, а сейчас даже мыслью.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:53

  vitaliian написав:Министр внутренних дел Турции сказал, что его ведомство требует от таксистов задавать вопрос клиентам "Есть ли у тебя разрешение на проживание в Турции?". Для этого разработано специальное приложение. Не задавать этот вопрос будет преследоваться по закону.


C туристов спрашивают? А если не турист, то в чем проблема получить ? Хотя заёб похож на закарпатские военкоматы
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:19

  vladimir07 написав:
  flyman написав:Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.


Это для чего, шоп зарплатня падала на польскую карту в евро ? :D

Та хоча б сходити по маленькому (відновити доступ до заначки в злотих), а те що пан паписав, це вже побольшому (але можна буде віддалено).

Але хід думок мені сподобався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 21:21, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:20

  rjkz написав:
  Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого?
и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?
У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.
МОй ответ о страховке в США.
Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос.
Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
  rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
  rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:25

  Ромасик написав:
  rjkz написав:
  Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого?
и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?
У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.
МОй ответ о страховке в США.
Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос.
Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
  rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
  rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.

Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.
Про що і писав коля/rjkz.
І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:43

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу


Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.
При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.
Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.
Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.
Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.
Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.
Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.
Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.
Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.


Сложно как то.
В Германии намного проще все.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:21

  flyman написав:Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.
Про що і писав коля/rjkz.
І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.

ага, медикеа и медикейд. Но только нужно доказать, что ты нищеброд. Это не так просто, как прикинуться ФОПом на минималках.
Судя по тому, как они справлялись с ковидом, то со страховками было не очень.
Ромасик
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