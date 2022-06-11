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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:37
fox767676 написав: Bolt написав: fox767676 написав:
В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
Давайте ІТ до уваги не брати.
Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції.
В банках після 2014 почали нарощувати ІТ підрозділи і ставки почали істотно рости, нерідко до конкурентного рівня з аутсорсом
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39
rjkz написав: airmax78 написав: alfredhaos написав:
Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
Стеб стебом, но сценарий на самом деле другой.
Аренда-работа-продажа (если повезет) киевского мопа-даун-ипотека.
Или аренда-аренда-...-аренда - даун-ипотека.
Или аренда-аренда-...-аренда-аренда.
Сотни миллионов людей на планете живут в аренде. Никто от этого не умирал.
Корона у некоторых тусклее светится - это да.
Щодо оренди мова зовсім не в "короні", це питання як фінансової безпеки так і взагалі фінансової доцільності.
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3
7
3
|
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