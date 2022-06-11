Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 40414243 Додано: Суб 11 чер, 2022 23:37 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: Bolt написав: fox767676 написав:

В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис. В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.

Давайте ІТ до уваги не брати. Давайте ІТ до уваги не брати.





Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції. Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції. В банках після 2014 почали нарощувати ІТ підрозділи і ставки почали істотно рости, нерідко до конкурентного рівня з аутсорсом В банках після 2014 почали нарощувати ІТ підрозділи і ставки почали істотно рости, нерідко до конкурентного рівня з аутсорсом Faceless

Модератор Повідомлень: 31621 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: airmax78 написав: alfredhaos написав: Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах

В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать? В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?



Стеб стебом, но сценарий на самом деле другой.

Аренда-работа-продажа (если повезет) киевского мопа-даун-ипотека.

Или аренда-аренда-...-аренда - даун-ипотека.

Или аренда-аренда-...-аренда-аренда.

Сотни миллионов людей на планете живут в аренде. Никто от этого не умирал.

Корона у некоторых тусклее светится - это да. Стеб стебом, но сценарий на самом деле другой.Аренда-работа-продажа (если повезет) киевского мопа-даун-ипотека.Или аренда-аренда-...-аренда - даун-ипотека.Или аренда-аренда-...-аренда-аренда.Сотни миллионов людей на планете живут в аренде. Никто от этого не умирал.Корона у некоторых тусклее светится - это да.

Щодо оренди мова зовсім не в "короні", це питання як фінансової безпеки так і взагалі фінансової доцільності. Щодо оренди мова зовсім не в "короні", це питання як фінансової безпеки так і взагалі фінансової доцільності. Faceless

Модератор Повідомлень: 31621 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless