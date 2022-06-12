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fox767676 написав: В банках (ГО) то була зп провідного спеціаліста, нач. сектору на 3 осіб. В ІТ аутсорсі притоомні люди мали от 15 тис до 40 тис.
Давайте ІТ до уваги не брати.
Перша частина не про ІТ, точніше в банках воно не віднізрялось від бухгалтерії чи бекофісу за компенсацією. Бонуси та інші плюшки навіть менші були. До 2009 ІТ взагалі було непрестижно, зарплати пересічні, гемору набагато більше. Серія девалів підвищила престиж. з'явилися "вайтішники" з перекованих менеджерів. Але зараз уряд своїм фіксованим курсом зрівняв айтишників з іншими, це підштовхне до еміграції.
В банках після 2014 почали нарощувати ІТ підрозділи і ставки почали істотно рости, нерідко до конкурентного рівня з аутсорсом
alfredhaos написав:Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
Стеб стебом, но сценарий на самом деле другой. Аренда-работа-продажа (если повезет) киевского мопа-даун-ипотека. Или аренда-аренда-...-аренда - даун-ипотека. Или аренда-аренда-...-аренда-аренда. Сотни миллионов людей на планете живут в аренде. Никто от этого не умирал. Корона у некоторых тусклее светится - это да.
Щодо оренди мова зовсім не в "короні", це питання як фінансової безпеки так і взагалі фінансової доцільності.
Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого? и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К? У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям. МОй ответ о страховке в США. Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос. Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.
1.1 ХЗ какая "средняя" в США и как она считается. 1.2 На складах амазона была реклама с год назад что платят от 15 в час. Я не знаю о чем это, но еще в 2019 году стартовая на самую примитивную работу была 17 в час (конкретно, склад амазона в Нью-Джерси). Что примечательно, это работа на парт-тайм и по принципу - когда пришел тогда пришел, когда ущел тогда ушел. И то и другое отмечается на входе. Поэтому там толпы разных шараепщиков ходят на кто 40 часов в неделю, кто на полдня случайно зашел. Посчитать среднюю зарплату на количество работающих. зарплата в 1500 СРЕДНЯЯ - это что? есть несколько штатов, где федеральная минималка (но зачем там жить?). В НЙ минималка 15 в час. 15Х8Х22=2640 в месяц. 1.3 А вот взять страховку при невысоких доходах можно. Субсидированную. Зависит от доходов и размеров домохозяйства. Не то чтобы это было супер-пупер, но лучше чем ничего. И причем тут "доступ к нормальной медицине"? Нормальная - это какая? В селе Сидоровка Голопупского района? Есть страховка, которую принимает врач или госпиталь - "доступ разрешен". В НЙ до 53 с копейками тысяч в год (примерно 26,5 доллара в час для одного работающего) на семью из 4-х человек - порог на медикейд. С этой страховкой идешь почти куда хочешь. Получаешь 53куе в год (53000/12=4416 в месяц) - имеещь медикейд. Получаешь больше - как нибудь на страховку нашкребется. Конкретно в НЙ при примерно 70 куе в год, страховка от города на 4-х человек стоит порядка 900 долларов в месяц и покрывается полностью субсидией. Это я уж не говорю, что очень много работодателей или предоставляют страховку или полностью/частично компенсируют. едем дальше. 2. Не знаю, может в гугле и полно, а конкретно до 2013 года не мог купить. Просто не продавали. Минимально число застрахованных пребовали 10. МНе еще 6 детей нарожать? 3. Вы в Исиде рожали? Мы 2 раза. Оба с осложнениями. Мы там и на сохранении лежали и Пакеты наблюдение+ и Роды кесарево+ и неонатология брали и знаем что и куда включено. Конкретно на кесарево+ включено так много, что еще трудно представить чего там нет. И осложнения тоже учтены. Реально, у нас были моменты, не учтенные пакетом, но Исида нам дополнительный счет не выставляла. Мы итак там за 2 раза полстоимости квартиры на тот момент оставили. С чем повезло - мы хотели того хирурга, который был в первый раз и появилась опция "выбор врача", на тот момент она стоила около штуцера зелени. Но нащ доктор как раз на наши роды и попал по своему графику. Так что к этому добавлять еще 30% страховой - напуркуа? Страховая нужна если хочешь дещевле, а не дороже. Нафига брать каско, если сам оплатишь ремонт и к этому еще 30% сверху для страховой?
rjkz написав:то мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям. МОй ответ о страховке в США. Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос. Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.
Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим. Про що і писав коля/rjkz. І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.
Медикейд - страховка для бедных. Бесплатная. Но это страховка от штата, в разных штатах условия могут разниться. Бедная семья, в штате НЙ, из 4-х человек - это с доходом менее 53+куе в год. И бомжи тоже имеют право на нее. Реально крутая страховка. Плохо покрывает, но покрывает, стоматологию. Некоторые даже умудряются по ней что-то из пластической хирургии делать. И бесплатную обувь, типа ортопедическая, покупать. Большинство обычных страховок стоматологию и офтальмологию не покрывает. Медикер - страховка для пожилых. На нее надо заработать стажем работы. Минимум 10 лет. Но можно и купить. Состоит из 3-частей А,В,С амбулатория, госпитальная, фармакология. "В" стоит 600 баксов в месяц, но Можно купить по частям или гамбузом через страховую , тогда все стоит те-же 600 баксов.
hume написав:Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию. Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания. При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого. Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно. Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить. Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе. Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть. Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия. Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь. Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.
Сложно как то. В Германии намного проще все.
Да, сложно. Есть консультанты по страховкам, но даже с ними разобраться проблематично. Это что называется, надо быть в "контексте". Знакомая когда-то купила не ту страховку что надо, послушала такого консультанта, в результате влетела на 140 куе. Подробности не стал выяснять, предполагаю, что взяла страховку, пошла на медобслуживание и страховка не покрыла, что выяснилось потом. Такое периодически бывает даже по стандартным страховкам. Иногда удается все-таки отправить разбираться со страховой. Иногда народ судится. Одному человеку пришел билл на 40 долларов, хотя страховка должна была покрыть, он не оплатил его, потом пришло повторное, потом передали коллекторам. Уже потом человек начал звонить выяснять WTF? и оказалось, что медофис просто не ввел его страховку в систему.После этого все вопросы снялись.
flyman написав:Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим. Про що і писав коля/rjkz. І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.
ага, медикеа и медикейд. Но только нужно доказать, что ты нищеброд. Это не так просто, как прикинуться ФОПом на минималках. Судя по тому, как они справлялись с ковидом, то со страховками было не очень.
С медикером, если ты отработал минимум 10 лет, то ничего доказывать не надо. Если старый и не работал, то да, потрудись доказать. Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но не такой уж и нищеброд).
С медикером, если ты отработал минимум 10 лет, то ничего доказывать не надо. Если старый и не работал, то да, потрудись доказать. Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но не такой уж и нищеброд).
С медикером, если ты отработал минимум 10 лет, то ничего доказывать не надо. Если старый и не работал, то да, потрудись доказать. Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но не такой уж и нищеброд).
1.Да, мой опыт практически полностью по штату НЙ и немного по Нью-Джерси. 2. Я писал, что медикейд - это страховка штата и условия от штата к штату разнятся. 3. Не всякое обращение за паблик чардж ведет к проблемам в получении гражданства. Там система пойнтов, при превышении которых более внимательно смотрят на ситуацию, в которой соискатель за ними обратился. Все-таки это не диктатура. Если у человека была ситуация, которая вынудила его к этому, то проблем не должно быть. Мало того, если в семье дети и они останутся без страховки и/или питания и/или будут жить в неприемлемых условиях, то у родителей могут быть проблемы вплоть до лишения родительских прав. И обращение за паблик чардж - не только мЕньшее зло, но и будет расценено абсолютно оправдано. Но то, что демократы направо и налево разбазаривают деньги - согласен. Чего только стоит письмо, которое было разослано миллионам рентующих нью-йоркцев. Кратко, смысл в следующем - в связи с ковидом было выделено 100500 баксов в рамках программы защиты тенантов от выселения во время пандемии. Мы не смогли освоить все средства, поэтому если вы соответствуете требованиям, то мы оплатим ващу задолженность по ренту не старше 20 марта 2020 года до настоящего момента и 3 месяца наперед (это письмо лета прошлого года). Одно условие - доход не должен превышать лимит в зависимости от размера хаузхолда. Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться. Другое дело, что многие тенанты начали не платить рент, пользуясь защитой закона. Некоторые умудрились на стимулусах, неуплате рента и рекордно низком интересе насундучить неожиданно даже для себя на даунпеймент.
rjkz написав:Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться.
Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира