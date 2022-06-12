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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:02

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться.

Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира :)

Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:12

  BIGor написав:Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?

Остин ярковыраженный город стартапов. Если их культура близка - стоит. Особенно если семьи нет. Мне все меньше заходит. Я все более активно просматриваю на Даллас. Проекты длительнее, инфраструктура менее загружена, жизнь дешевле, полетов меньше, качество жизни выше. А зарплаты несильнг меньше. Повторю ссылку про Остин https://finance.yahoo.com/news/austin-millennials-gen-zers-flocking-202300102.html
На мой взгляд, суммарная ЗП двух синьеров не из MAANG не позволит в Остине воспитывать нормально 2х детей.

Цены стали сумасшедшие. Просто нереальные, а зарплаты не успевают за ними.
ПС. Даллас стал более активно почти чем Остин в плане приезжих
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 12 чер, 2022 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:14

  BIGor написав:
  Понаехал написав:ПС а если республиканцы вернутся к власти (что весьма вероятно)- будут большие проблемы у тех кто на гринкартах или визах и получал федеральную помощь.

А какие преимущества дает гринкарта нашим соотечественникам? Сейчас вроде эту программу остановили? Или нет?

Гринка - это ВНЖ. Те кто её получил - равны
. Без разницы из какой страны понаехал. Работает программа. Люди живут, работают и тд
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:37

  rjkz написав:Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но не такой уж и нищеброд).

не такой уж нищеброд по меркам Украины?))
Это получается 1100 баксов в мес на человека, ниже минимальной зп.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:37

В каком-то доковидном году читал о понаехах в Бэй-эрии, живущих в машинах. Типа того, что за 1500-2000 там можно было арендовать разве что комнатку размером не намного больше салона машины. Ну и народ в офисах мылся и кушал, а спать ходил в машины. Благо, климат позволяет. Арендуя 50 квадратов за 400 баксов в месяц, решил, что не так уж она и хороша, эта ваша Америка
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 41424344
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