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#<1 ... 41424344 Додано: Нед 12 чер, 2022 08:02 Понаехал написав: rjkz написав: Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться. Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться.

Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира

Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что? Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что? BIGor

Повідомлень: 6189 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 08:12 BIGor написав: Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что? Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?

Остин ярковыраженный город стартапов. Если их культура близка - стоит. Особенно если семьи нет. Мне все меньше заходит. Я все более активно просматриваю на Даллас. Проекты длительнее, инфраструктура менее загружена, жизнь дешевле, полетов меньше, качество жизни выше. А зарплаты несильнг меньше. Повторю ссылку про Остин https://finance.yahoo.com/news/austin-millennials-gen-zers-flocking-202300102.html

На мой взгляд, суммарная ЗП двух синьеров не из MAANG не позволит в Остине воспитывать нормально 2х детей.



Цены стали сумасшедшие. Просто нереальные, а зарплаты не успевают за ними.

ПС. Даллас стал более активно почти чем Остин в плане приезжих Остин ярковыраженный город стартапов. Если их культура близка - стоит. Особенно если семьи нет. Мне все меньше заходит. Я все более активно просматриваю на Даллас. Проекты длительнее, инфраструктура менее загружена, жизнь дешевле, полетов меньше, качество жизни выше. А зарплаты несильнг меньше. Повторю ссылку про ОстинНа мой взгляд, суммарная ЗП двух синьеров не из MAANG не позволит в Остине воспитывать нормально 2х детей.Цены стали сумасшедшие. Просто нереальные, а зарплаты не успевают за ними.ПС. Даллас стал более активно почти чем Остин в плане приезжих Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 12 чер, 2022 08:15, всього редагувалось 1 раз. Понаехал

Повідомлень: 3944 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 08:14 BIGor написав: Понаехал написав: ПС а если республиканцы вернутся к власти (что весьма вероятно)- будут большие проблемы у тех кто на гринкартах или визах и получал федеральную помощь. ПС а если республиканцы вернутся к власти (что весьма вероятно)- будут большие проблемыили визах и получал федеральную помощь.

А какие преимущества дает гринкарта нашим соотечественникам? Сейчас вроде эту программу остановили? Или нет? А какие преимущества дает гринкарта нашим соотечественникам? Сейчас вроде эту программу остановили? Или нет?

Гринка - это ВНЖ. Те кто её получил - равны

. Без разницы из какой страны понаехал. Работает программа. Люди живут, работают и тд Гринка - это ВНЖ. Те кто её получил - равны. Без разницы из какой страны понаехал. Работает программа. Люди живут, работают и тд Понаехал

Повідомлень: 3944 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 08:37 rjkz написав: Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но не такой уж и нищеброд). Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но).

не такой уж нищеброд по меркам Украины?))

Это получается 1100 баксов в мес на человека, ниже минимальной зп. не такой уж нищеброд по меркам Украины?))Это получается 1100 баксов в мес на человека, ниже минимальной зп. Ромасик

Повідомлень: 4698 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1189 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 08:37 В каком-то доковидном году читал о понаехах в Бэй-эрии, живущих в машинах. Типа того, что за 1500-2000 там можно было арендовать разве что комнатку размером не намного больше салона машины. Ну и народ в офисах мылся и кушал, а спать ходил в машины. Благо, климат позволяет. Арендуя 50 квадратов за 400 баксов в месяц, решил, что не так уж она и хороша, эта ваша Америка Gastarbaiter Повідомлень: 2153 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41424344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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