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rjkz написав:Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться.
Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира
Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?
BIGor написав:Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?
Остин ярковыраженный город стартапов. Если их культура близка - стоит. Особенно если семьи нет. Мне все меньше заходит. Я все более активно просматриваю на Даллас. Проекты длительнее, инфраструктура менее загружена, жизнь дешевле, полетов меньше, качество жизни выше. А зарплаты несильнг меньше. Повторю ссылку про Остин https://finance.yahoo.com/news/austin-millennials-gen-zers-flocking-202300102.html На мой взгляд, суммарная ЗП двух синьеров не из MAANG не позволит в Остине воспитывать нормально 2х детей.
Цены стали сумасшедшие. Просто нереальные, а зарплаты не успевают за ними. ПС. Даллас стал более активно почти чем Остин в плане приезжих
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 12 чер, 2022 08:15, всього редагувалось 1 раз.
В каком-то доковидном году читал о понаехах в Бэй-эрии, живущих в машинах. Типа того, что за 1500-2000 там можно было арендовать разве что комнатку размером не намного больше салона машины. Ну и народ в офисах мылся и кушал, а спать ходил в машины. Благо, климат позволяет. Арендуя 50 квадратов за 400 баксов в месяц, решил, что не так уж она и хороша, эта ваша Америка