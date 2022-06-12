Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться.
Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира
Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?
BIGor написав:Остин теперь уже вторая столица ИТ? Стоит ли туда по ИТ специальности ехать, если что?
Остин ярковыраженный город стартапов. Если их культура близка - стоит. Особенно если семьи нет. Мне все меньше заходит. Я все более активно просматриваю на Даллас. Проекты длительнее, инфраструктура менее загружена, жизнь дешевле, полетов меньше, качество жизни выше. А зарплаты несильнг меньше. Повторю ссылку про Остин https://finance.yahoo.com/news/austin-millennials-gen-zers-flocking-202300102.html На мой взгляд, суммарная ЗП двух синьеров не из MAANG не позволит в Остине воспитывать нормально 2х детей.
Цены стали сумасшедшие. Просто нереальные, а зарплаты не успевают за ними. ПС. Даллас стал более активно почти чем Остин в плане приезжих
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 12 чер, 2022 08:15, всього редагувалось 1 раз.
В каком-то доковидном году читал о понаехах в Бэй-эрии, живущих в машинах. Типа того, что за 1500-2000 там можно было арендовать разве что комнатку размером не намного больше салона машины. Ну и народ в офисах мылся и кушал, а спать ходил в машины. Благо, климат позволяет. Арендуя 50 квадратов за 400 баксов в месяц, решил, что не так уж она и хороша, эта ваша Америка
rjkz написав:Для семьи из 4 человек это около 105 куе в год. Пардон, но на 105 куе в год достаточно спокойно платится рент, питание (не в ресторанах), текущие расходы и несколько куе в месяц может оставаться.
Этих денег не хватит даже в Остине. В NY это вообще не о чем. Меньше зарплаты электрика в метро NY. А там то и отбор что лицензия, которую можно за 4 месяца получить да отсутсвие фобии крыс, которые самые эпичные что я видел по разным городам мира
Не знаю как в Остине, в НЙ вполне нормально. Смотря как жить. ПросрАить можно любые деньги. Это чуть меньше 10 куе в месяц. На 10 куе зарплаты Эйрмакс готов был бросить свою прелесць еще до войны и ринуться в любую точку планеты. Зарплата электрика в МТА - это не так много, там в основном ради бенефитов работают, гарантированной работы до пенсии (потому что юнион) и работа ненапряжная. Например, норматив на замену дворников на автобусе - 4 часа. Да, так вот, я уже писал, электрик (если это мейнтейнер, а не хелпер) имеет со старта в МТА 32,5 доллара в час (65 куе в год), за 5-10 лет постепенно дотягивает до 50+ (Зависит от тренингов, сертификатов, депАртмента.это какраз примерно 105 куе в год и есть) и дальше поднимают очень медленно на величину CPI. Есть правда и мейнтейнеры с очень высокой синьорити, которые с овертаймами имеют 140 куе в год. Но это надо всю жизнь работать в не только в МТА, а в одном депАртменте и даже на одной локации. Такая работа как якорь - не бросишь, потому что не захочешь терять бенефиты на старость. Есть люди, которые каждый день ездят на работу в НЙ из Пенсильвании и Н-Дж. Примерно 100 куе в год - это нормальная зп электрика на стройке. В целом по НЙ основная часть людей зарабатывает в диапазоне 50-100 куе в год. Не забывайте, что это ворота в США для эмигрантов и они стартуют далеко не всегда с высоких позиций, не у всех есть язык, не у всех есть востребованная на местном лейбор-маркете профессия/квалификация. Хотя есть и такие, кто на второй-третий год уже 300 куе зарабатывает. Но это уже адаптированные для местных стандартов инженеры со свободным Инглишем.
Понаехал написав:ПС а если республиканцы вернутся к власти (что весьма вероятно)- будут большие проблемы у тех кто на гринкартах или визах и получал федеральную помощь.
А какие преимущества дает гринкарта нашим соотечественникам? Сейчас вроде эту программу остановили? Или нет?
Нет. Сама по себе гринкарта - это удостоверение постоянного резидента. Она дает все права кроме права голосовать и права избираться. Ее могут теоретически лищить, если время пребывания в году менее 180 дней. Ее могут получить люди, приехавшие по различным программам. После 4 лет и 9 месяцев непрерывного пребывания, обладатнль гринкарты имеет право подать на гражданство. После некоторого ожидания, если человек чист перед законом, назначается экзамен после сдачи которого человеку дается гражданство. После этого гринкарта не нужна.
rjkz написав:Медикейд - да, докажи что такой нищеброд, что на семью 53 куе в год (действительно не много, но не такой уж и нищеброд).
не такой уж нищеброд по меркам Украины?)) Это получается 1100 баксов в мес на человека, ниже минимальной зп.
Смотрите, минималка в НЙ - 15 долларов в час. Это 30 куе в год. Оценивается не только доход, но и размер хаузхолда (то есть вместе проживающих). При 1 проживающем (еслия не ощибаюсь) - 37 куе в год. Потому что это учитывает не только доходы но и расходы, а рент - одна (если не самая) из значительных затрат. Но все-же живут на один рент. Получается не совсем прямая зависимость. 53 куе в год - это 26,5 в час или примерно 4400 в месяц. После вычета налогов, где-то 3900-4100 (смотря сколько депенденс), но при такой зп будет возврат налогов. Рент примерно 2куе в месяц, но можно найти дешевле (равно как есть и дороже, понятное дело), 1200-1500 питание дома (сейчас продукты подорожали в среднем в 1,5 раза), остальное на расходы - проезд, сотовая связь, одежда, и тп. На медицину уже не остается. Вот медицину и дает штат. Есть такой момент - в США на все хватает или бедным или богатым. Нижний средний клас немного не влазит в бенефиты для бедных, но ему не то чтобы кучеряво на все самим зарабатывается. Более-менее нормально (но не шикарно) начинается с 70 куе в год. Собственно, если двое в семье работают, то даже на почти минималке 70 и получается. Допустим 15 в час и 20 в час - 70 куе в год. Обычно это получается уже в первый год, если оба работают. Потом растет опыт, круг знакомств, общения, язык становится лучше. Находят более высокооплачиваемую работу. Бывает, что на первом месте работодатель поднимает зарплату, чтобы не терять хорошего работника. Даже те, кто остается по каким-то причинам работать на низких ставках, находят себе варианты дополнительных доходов - овертаймы, вторая ненапряжная работа на парттайм. Плюс садятся на бенефиты. В основном это характерно для первых нескольких лет.
Gastarbaiter написав:В каком-то доковидном году читал о понаехах в Бэй-эрии, живущих в машинах. Типа того, что за 1500-2000 там можно было арендовать разве что комнатку размером не намного больше салона машины. Ну и народ в офисах мылся и кушал, а спать ходил в машины. Благо, климат позволяет. Арендуя 50 квадратов за 400 баксов в месяц, решил, что не так уж она и хороша, эта ваша Америка
Америка разная. Где-то в Огайо можно и дом за 500 баксов снять. Но там работы нет. В НЙ комната от 500 баксов, студия от 1200, 1-бедрум от 1600, 2 бедрум от 1800. Это все в не стремном районе и не клоповник. Типа хруща. Новостроев очень мало и цены могут стартовать от 3 куе. Но работа - не проблема.