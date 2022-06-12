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#<1 ... 42434445 Додано: Нед 12 чер, 2022 13:20 BIGor написав: Походу в Німеччині вони вже назавжди.

Походу в Німеччині вони вже назавжди.

Что бы далеко не ходить, малая занималась в Гете, там в группе было две медсестры. С одной из них познакомилась(операционная медсестра в львовской больнице скорой помощи) , дык после прохождения всего лишь А1 одна оказалась в Германии. Написала, что уже там работает, дали общагу + посещает курсы немецкого. Что бы далеко не ходить, малая занималась в Гете, там в группе было две медсестры. С одной из них познакомилась(операционная медсестра в львовской больнице скорой помощи) , дык после прохождения всего лишь А1 одна оказалась в Германии. Написала, что уже там работает, дали общагу + посещает курсы немецкого. Bolt Повідомлень: 1171 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 16:19 rjkz написав:



Не знаю как в Остине, в НЙ вполне нормально.

Смотря как жить.

ПросрАить можно любые деньги.

Это чуть меньше 10 куе в месяц. На 10 куе зарплаты Эйрмакс готов был бросить свою прелесць еще до войны и ринуться в любую точку планеты.

Зарплата электрика в МТА - это не так много, там в основном ради бенефитов работают, гарантированной работы до пенсии (потому что юнион) и работа ненапряжная. Например, норматив на замену дворников на автобусе - 4 часа.

Да, так вот, я уже писал, электрик (если это мейнтейнер, а не хелпер) имеет со старта в МТА 32,5 доллара в час (65 куе в год), за 5-10 лет постепенно дотягивает до 50+ (Зависит от тренингов, сертификатов, депАртмента.это какраз примерно 105 куе в год и есть) и дальше поднимают очень медленно на величину CPI. Есть правда и мейнтейнеры с очень высокой синьорити, которые с овертаймами имеют 140 куе в год. Но это надо всю жизнь работать в не только в МТА, а в одном депАртменте и даже на одной локации.

Такая работа как якорь - не бросишь, потому что не захочешь терять бенефиты на старость. Есть люди, которые каждый день ездят на работу в НЙ из Пенсильвании и Н-Дж.

Примерно 100 куе в год - это нормальная зп электрика на стройке.

В целом по НЙ основная часть людей зарабатывает в диапазоне 50-100 куе в год.

Не забывайте, что это ворота в США для эмигрантов и они стартуют далеко не всегда с высоких позиций, не у всех есть язык, не у всех есть востребованная на местном лейбор-маркете профессия/квалификация. Хотя есть и такие, кто на второй-третий год уже 300 куе зарабатывает. Но это уже адаптированные для местных стандартов инженеры со свободным Инглишем. Не знаю как в Остине, в НЙ вполне нормально.Смотря как жить.ПросрАить можно любые деньги.Это чуть меньше 10 куе в месяц. На 10 куе зарплаты Эйрмакс готов был бросить свою прелесць еще до войны и ринуться в любую точку планеты.Зарплата электрика в МТА - это не так много, там в основном ради бенефитов работают, гарантированной работы до пенсии (потому что юнион) и работа ненапряжная. Например, норматив на замену дворников на автобусе - 4 часа.Да, так вот, я уже писал, электрик (если это мейнтейнер, а не хелпер) имеет со старта в МТА 32,5 доллара в час (65 куе в год), за 5-10 лет постепенно дотягивает до 50+ (Зависит от тренингов, сертификатов, депАртмента.это какраз примерно 105 куе в год и есть) и дальше поднимают очень медленно на величину CPI. Есть правда и мейнтейнеры с очень высокой синьорити, которые с овертаймами имеют 140 куе в год. Но это надо всю жизнь работать в не только в МТА, а в одном депАртменте и даже на одной локации.Такая работа как якорь - не бросишь, потому что не захочешь терять бенефиты на старость. Есть люди, которые каждый день ездят на работу в НЙ из Пенсильвании и Н-Дж.Примерно 100 куе в год - это нормальная зп электрика на стройке.В целом по НЙ основная часть людей зарабатывает в диапазоне 50-100 куе в год.Не забывайте, что это ворота в США для эмигрантов и они стартуют далеко не всегда с высоких позиций, не у всех есть язык, не у всех есть востребованная на местном лейбор-маркете профессия/квалификация. Хотя есть и такие, кто на второй-третий год уже 300 куе зарабатывает. Но это уже адаптированные для местных стандартов инженеры со свободным Инглишем.

Из 10к сколько остаётся после налогов? Сколько садик стоит? Сколько жилье?

прикинем. При зарплате даже 175к(я не хочу считать от 105 ибо это не человеческие условия жизни, а 175к, на мой взгляд минимальная достойная ЗП в NY) это тяжело ... Итак. Где-то после самой дешевой страховки и 8% на 401к человек будет иметь приблизительно 9800к чистыми. Из них 3500$ вычтем медианную cтоимость аренды в Бруклине, 1к на машину, 4к садиков/школ(в расчет беру самые дешёвые, но с учётом 529го плана) в среднем на 2х детей.остается 1500 на еду.ну и немного на развлечение останется.итог: 175к минимальный доход на семью что бы жить в NY.

По электрикам я не просто так сказал. Есть знакомый с ломанным английским. В метро NY получает 103к через пару лет после эмиграции. Жена его где-то в торговли. Как раз около 70к и имеет.

Если дети более взрослые - то да. Экономнее получится. Не спорю. Но там другие моменты. Тогда каждому по машине и с 4к спускается до 2-3к в месяц затраты на детей. Из 10к сколько остаётся после налогов?Сколько садик стоит? Сколько жилье?прикинем. При зарплате даже 175к(я не хочу считать от 105 ибо это не человеческие условия жизни, а 175к, на мой взгляд минимальная достойная ЗП в NY) это тяжело ... Итак. Где-то после самой дешевой страховки и 8% на 401к человек будет иметь приблизительно 9800к чистыми. Из них 3500$ вычтем медианную cтоимость аренды в Бруклине, 1к на машину, 4к садиков/школ(в расчет беру самые дешёвые, но с учётом 529го плана) в среднем на 2х детей.остается 1500 на еду.ну и немного на развлечение останется.итог: 175к минимальный доход на семью что бы жить в NY.По электрикам я не просто так сказал. Есть знакомый с ломанным английским. В метро NY получает 103к через пару лет после эмиграции. Жена его где-то в торговли. Как раз около 70к и имеет.Если дети более взрослые - то да. Экономнее получится. Не спорю. Но там другие моменты. Тогда каждому по машине и с 4к спускается до 2-3к в месяц затраты на детей. Понаехал

Повідомлень: 3946 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 16:28 rjkz написав:



В НЙ комната от 500 баксов, студия от 1200, 1-бедрум от 1600, 2 бедрум от 1800.

Это все в не стремном районе и не клоповник.

Типа хруща.

В НЙ комната от 500 баксов, студия от 1200, 1-бедрум от 1600, 2 бедрум от 1800.Это все в не стремном районе и не клоповник.Типа хруща.

А не подскажите где нынче такая шара? Цены приведены ковидные. Нынче убитая студия на ББ стартует от 1750$ А не подскажите где нынче такая шара? Цены приведены ковидные. Нынче убитая студия на ББ стартует от 1750$ Понаехал

Повідомлень: 3946 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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